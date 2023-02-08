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Украинский правозащитник: консульства за рубежом не имеют права выдавать гражданам Украины повестки

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Украинский правозащитник: консульства за рубежом не имеют права выдавать гражданам Украины повестки

Тотальная мобилизация на Украине набирает обороты. В начале текущей недели всеобщий призыв военнообязанных украинцев был продлен указом Владимира Зеленского, который уже утвердила Верховная Рада.


Мужчин по всей стране буквально «отлавливают», вручая повестки на улицах, в магазинах, метро и прочих общественных местах. В то же время, «спрятаться от призыва» не удается и украинцам, выехавшим за границу.

Сообщается, что в Польше военнообязанным мужчинам с украинским гражданством начали вручать повестки. В документе указано, что им нужно явиться в украинское посольство для призыва на военную службу.

Между тем, спецпредставитель украинского омбудсмена в Британии Юрий Лысенко заявил о неправомерности вышеописанных действий. Со слов юриста, зарубежные консульства должны вести военный учет своих граждан, но выдавать военнообязанным мужчинам повестки они права не имеют.

В то же время, украинский правозащитник добавил, что дипломатические структуры должны доносить до военнообязанных граждан информацию о начале призыва в их стране. Кроме того, консульства могут содействовать возврату мужчин, подлежащих призыву, обратно на Украину во время военного положения.

Однако, как выразился правозащитник, механизм подобного «содействия» не имеет юридического основания. Поэтому не ясно, как посольства будут «помогать» гражданам Украины вернуться в свою страну, чтобы вступить в ряды ВСУ. Но есть существенная вероятность того, что способ найдут сами те страны, в которых украинцы решили, что называется, пересидеть.
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3 комментария
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  1. Карат
    Карат Сегодня, 12:47
    0
    Выезд с Украины запретили уже 15-ти летним подросткам. Видать дела совсем плохи с мобилизацией.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:49
    0
    От пшеков двинут дальше в глубь ЕС, вот и все дела...., пшекам надо их на фронт вернуть, а испанцам, к примеру, по фиг. Здесь надо урсулке с боррелькой мутить, иначе никак хероев не выудить на окраину.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    0
    дипломатические структуры должны доносить до военнообязанных граждан информацию о начале призыва в их стране. Кроме того, консульства могут содействовать возврату мужчин, подлежащих призыву, обратно на Украину во время военного положения
    А граждане сбежавшие от призыва в Польшу и др. европейские страны не знают, что на Украине перманентная мобилизация? А мужчины даже через консульство пожелают вернуться в страну, из которой сбежали, чтобы не попасть на фронт. Правозащитник может и хотел как лучше, а попал пальцем в небо.