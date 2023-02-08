Бывший советник президента США по национальной безопасности: Стране нужно наращивать темпы производства беспилотных систем

Бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт Чарльз О’Брайен завил о том, что стране необходимо срочно нарастить темпы производства беспилотных систем, включая автомобили, поскольку на сегодняшний день Китай выступает в качестве основного конкурента Соединённых Штатов в этой сфере. По его словам, у Пекина есть все шансы отодвинуть Вашингтон на второй план в этой ключевой для него отрасли.Благодаря развитию этих технологий, в Штатах появятся тысячи новых рабочих мест, в то время как потребительский спрос на эти транспортные средства уже существенно повышается. Так, только за прошлый год по всему миру было продано более 5 млн беспилотных электромобилей, что на 13% превышает объёмы продаж за 2021-й год. Ожидается, что уже к 2027-му их продажи должны будут превысить показатель в 13 млн единиц. Автономные роботы-автомобили становятся умнее с каждым днём, проходя обкатку в крупных городах.Китай же, в свою очередь, намерен стать доминирующим игроком на рынке беспилотных транспортных средств. Коммунистическая партия Китая (КПК) выделяет огромные финансовые средства на разработку данных технологий, в рамках своей программы по производству таких беспилотных авто, массовый выпуск которых должен начаться уже в 2025-м году. Что касается производства аккумуляторов для «зелёных машин», то с уверенностью можно сказать о том, что на долю Китая приходится более 70% всех мировых поставок. Всё дело в том, что эта страна является мировым лидером по добыче и переработке лития, равно как и других редкоземельных металлов, используемых в производстве батарей и двигателей для электромобилей. США и их союзники, в том числе и Япония сильно зависят от каналов поставок китайских минералов.Китайская компания AutoX, специализирующаяся на технологиях автономного вождения уже презентовала свой таксопарк беспилотных автомобилей Robo Taxis (Роботакси), расположенный в городе Шэньчжэнь. В 2020-м компания получила одобрение от Департамента автотранспорта Калифорнии на тестирование Роботакси на дорогах общественного пользования.В случае спроса американцев на беспилотные автомобили из КНР, это может стать угрозой для безопасности их государства, ведь КПК в этом случае будет крайне заинтересована в постоянном сборе китайскими компаниями разведданных, которые она затем будет передать руководству своей страны. По этому поводу конгрессмен от штата Техас Огаст Пфлюгер уже как-то направлял письмо Национальному управлению безопасностью движения на трассах при министерстве транспорта США с тем, чтобы запретить тестировать эти транспортные средства на американских дорогах.