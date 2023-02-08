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Бывший советник президента США по национальной безопасности: Стране нужно наращивать темпы производства беспилотных систем

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Бывший советник президента США по национальной безопасности: Стране нужно наращивать темпы производства беспилотных систем

Бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт Чарльз О’Брайен завил о том, что стране необходимо срочно нарастить темпы производства беспилотных систем, включая автомобили, поскольку на сегодняшний день Китай выступает в качестве основного конкурента Соединённых Штатов в этой сфере. По его словам, у Пекина есть все шансы отодвинуть Вашингтон на второй план в этой ключевой для него отрасли.


Благодаря развитию этих технологий, в Штатах появятся тысячи новых рабочих мест, в то время как потребительский спрос на эти транспортные средства уже существенно повышается. Так, только за прошлый год по всему миру было продано более 5 млн беспилотных электромобилей, что на 13% превышает объёмы продаж за 2021-й год. Ожидается, что уже к 2027-му их продажи должны будут превысить показатель в 13 млн единиц. Автономные роботы-автомобили становятся умнее с каждым днём, проходя обкатку в крупных городах.

Китай же, в свою очередь, намерен стать доминирующим игроком на рынке беспилотных транспортных средств. Коммунистическая партия Китая (КПК) выделяет огромные финансовые средства на разработку данных технологий, в рамках своей программы по производству таких беспилотных авто, массовый выпуск которых должен начаться уже в 2025-м году. Что касается производства аккумуляторов для «зелёных машин», то с уверенностью можно сказать о том, что на долю Китая приходится более 70% всех мировых поставок. Всё дело в том, что эта страна является мировым лидером по добыче и переработке лития, равно как и других редкоземельных металлов, используемых в производстве батарей и двигателей для электромобилей. США и их союзники, в том числе и Япония сильно зависят от каналов поставок китайских минералов.

Китайская компания AutoX, специализирующаяся на технологиях автономного вождения уже презентовала свой таксопарк беспилотных автомобилей Robo Taxis (Роботакси), расположенный в городе Шэньчжэнь. В 2020-м компания получила одобрение от Департамента автотранспорта Калифорнии на тестирование Роботакси на дорогах общественного пользования.

В случае спроса американцев на беспилотные автомобили из КНР, это может стать угрозой для безопасности их государства, ведь КПК в этом случае будет крайне заинтересована в постоянном сборе китайскими компаниями разведданных, которые она затем будет передать руководству своей страны. По этому поводу конгрессмен от штата Техас Огаст Пфлюгер уже как-то направлял письмо Национальному управлению безопасностью движения на трассах при министерстве транспорта США с тем, чтобы запретить тестировать эти транспортные средства на американских дорогах.
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3 комментария
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 14:42
    +1
    нарастить темпы производства беспилотных систем, включая автомобили
    Читать и говорить разумные слова, америкосы уже разучились.(с географией просто беда) Осталось отучить от вождения авто и будет им счастье. fool
  2. кредо
    кредо Сегодня, 14:44
    0
    У нас бы хоть один бывший или нынешний министр хоть бы слова сказал в защиту своей безопасности и производства в стране а то все молчат. Видно у них всё хорошо.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:45
    +1
    стране необходимо срочно нарастить темпы производства беспилотных систем, включая автомобили
    Ну если это одна из главных проблем то тогда конечно необходимо (легкий сарказм). Или просто амбиции - Китай основной конкурент (оказывается и в этом тоже) значит необходимо обогнать и лидировать. Все автомобили на автопилот ИИ.