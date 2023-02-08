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Великобритания предоставит Украине «более дальнобойное» оружие для нанесения ударов по российским войскам

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Великобритания предоставит Украине «более дальнобойное» оружие для нанесения ударов по российским войскам

Великобритания поставит Украине "более дальнобойное оружие", об этом сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака в преддверии визита в Соединенное королевство украинского президента.


Зеленский собрался с визитом в Великобританию, где его с нетерпением ожидает Риши Сунак. Сам украинский президент намерен не только пообщаться со своим британским коллегой, но и посетить проходящих в Британии подготовку украинских военных, чтобы узнать, как они готовятся защищать киевский режим и его лично. Что там еще будет в программе визита, пока не сообщается.

Между тем в Лондоне уже готовятся к встрече Зеленского, Сунак даже сделал пару предварительных заявлений, касающихся Украины. Во-первых, он пообещал поставить Киеву "более дальнобойное оружие", чтобы нарушить "возможности России" наносить удары по украинским объектам критической инфраструктуры, а также нанести поражение российским войскам с целью "снижения давления" на ВСУ. О каком именно оружии идет речь пока непонятно, никаких пояснений в канцелярии премьера не дали.

Во-вторых, Британия снова готовится расширить программу подготовки украинских военных, добавив к ней обучение украинских пилотов эксплуатации боевых самолетов западного производства. Заодно и морских пехотинцев начнут тренировать.

Я горжусь тем, что сегодня мы расширим программу подготовки украинских сил, которая теперь, помимо солдат, будет распространяться на пилотов истребителей и морских пехотинцев

- приводит канцелярия слова Сунака.
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9 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:28
    +2
    Ирландии и Шотландии нужно предоставить гарантии поддержки в случае выхода этих регионов из состава Британии!
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:33
      -1
      Разница лишь в том, что слова,гарантии и тп и реальная готовность их подкрепить делами - очень разные вещи.
      Потому, можно что угодно и кому угодно обещать, но вот в реальности надо думать о действенном противодействии, понимая, что поставки Украине будут продолжаться и пока они не подпишут капитуляцию, запад будет их пичкать все более современным вооружением, данными и т.д.
      А пообещать что то там Ирландии и Шотландии,а потом разводить руками - это путь в никуда. Война твиттов, не более того.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 12:34
        0
        Вы сударь чуть путаете значения слов гарантии и обещания! Почитайте хоть в интернете или книжек.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:34
    +1
    Великобритания поставит Украине "более дальнобойное оружие"
    У нас сомнений по этому поводу не было.
    в Лондоне уже готовятся к встрече Зеленского
    На каждом доме украинский флаг, шотландскую гвардию переоденут в вышиванки, вместо медвежьей шапки накладной чуб, оркестр скрипя зубами репетирует "Ще не вмерла...", для Сунака готовят униформу "а-ля Зеленский". Ну, а дальше ля,ля, тополя в стиле Трасс и Джонсона.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:34
    +1
    Британия снова готовится расширить программу подготовки украинских военных, добавив к ней обучение украинских пилотов эксплуатации боевых самолетов западного производства.
     Вероятно к лету начнется поставка западной авиатехники..
    1. Карат
      Карат Сегодня, 12:43
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Вероятно к лету начнется поставка западной авиатехники..


      Всё зависит от позиции США. Но думаю Вы правы.
  4. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 12:38
    +1
    Ну всё с этого места отсчитываем полгода до каких-то "фантомов" или завалявшихся "хариеров" и прочих "бородавочников". Это теперь однозначно понятно

    ЗЫ: думаю имеет смысл следить за пустынями где СШП хранит списанный утиль, если утиль исчезает внезапно значит восстанавливают. Аналогично прочие
    ЗЗЫ: не думаю что им дадут даже ф-16 а натолкать мегаармаду (количество вместо качества) старого барахла вполне. Тем более оружие из 70-х менее интеллектуальное, больше похоже на советское и можно проще обучить.
  5. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 12:42
    0
    красивый заголовок и не более.. нужно знать о каких видах идет речь,
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:44
    +1
    А может всё-таки бабахнем?.. (с)
    Ну, больно уж... вонючий остров!