Великобритания предоставит Украине «более дальнобойное» оружие для нанесения ударов по российским войскам

Я горжусь тем, что сегодня мы расширим программу подготовки украинских сил, которая теперь, помимо солдат, будет распространяться на пилотов истребителей и морских пехотинцев

Великобритания поставит Украине "более дальнобойное оружие ", об этом сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака в преддверии визита в Соединенное королевство украинского президента.Зеленский собрался с визитом в Великобританию, где его с нетерпением ожидает Риши Сунак. Сам украинский президент намерен не только пообщаться со своим британским коллегой, но и посетить проходящих в Британии подготовку украинских военных, чтобы узнать, как они готовятся защищать киевский режим и его лично. Что там еще будет в программе визита, пока не сообщается.Между тем в Лондоне уже готовятся к встрече Зеленского, Сунак даже сделал пару предварительных заявлений, касающихся Украины. Во-первых, он пообещал поставить Киеву "более дальнобойное оружие", чтобы нарушить "возможности России" наносить удары по украинским объектам критической инфраструктуры, а также нанести поражение российским войскам с целью "снижения давления" на ВСУ. О каком именно оружии идет речь пока непонятно, никаких пояснений в канцелярии премьера не дали.Во-вторых, Британия снова готовится расширить программу подготовки украинских военных, добавив к ней обучение украинских пилотов эксплуатации боевых самолетов западного производства. Заодно и морских пехотинцев начнут тренировать.- приводит канцелярия слова Сунака.