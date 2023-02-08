Разведка США утверждает, что Китай ведет разведывательную деятельность при помощи флота аэростатов

По оценкам разведки США, сбитый над штатом Южная Каролина китайский аэростат являлся частью целого воздушного флота подобных летательных аппаратов, предназначенного для разведывательной деятельности.
Представители американской разведки утверждают, что при помощи таких аэростатов китайские власти получают подробную информацию о военных объектах, расположенных на пяти континентах.
В Пентагоне отказываются верить, что пролетевший над территорией США китайский воздушный шар являлся метеозондом, из-за сильного ветра сбившимся с курса. Американские военные утверждают, что подобные разведывательные аэростаты оснащаются электрооптическими датчиками и цифровыми камерами, способными делать высококачественные фотографии местности, а также осуществлять передачу полученных данных посредством спутниковой связи.
Китайский аэростат был замечен в воздушном пространстве над северной частью американской территории 3 февраля. Прежде чем воздушный шар удалось сбить, власти США почти сутки наблюдали за ним, называя объект средством для получения разведывательных данных. В МИД КНР отрицали принадлежность аппарата к ведению какой-либо разведывательной деятельности, утверждая, что это метеозонд, по ошибке залетевший на территорию США.
После того, как 4 февраля ВВС США удалось сбить аппарат, в китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что инцидент с аэростатом навредил процессу стабилизации отношений между США и КНР.