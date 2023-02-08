Рабочая группа по вопросам СВО посетила взводно-опорный пункт в Курской области вблизи украинской границы

В ближайшую неделю здесь высадится мотострелковый взвод

Первый зампред Совета Федерации РФ Андрей Турчак плотно занимается вопросами проведения спецоперации. Рабочая группа по вопросам СВО, которую он возглавляет, посетила взводно-опорный пункт в Курской области вблизи украинской границы.Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.В поездке гостей сопровождал глава администрации Курской области Роман Старовойт. Объект, на котором они побывали, расположен в шести километрах от украинской территории. Подобные ему опорные пункты созданы вдоль всей границы региона с Украиной.По окончании визита на приграничную территорию намечено выездное заседание рабочей группы в Курске. Там будут подведены промежуточные итоги ее деятельности.- написал сенатор, отметив, что в состав подразделения входят мобилизованные граждане из разных уголков России.Он сообщил, что к приему и размещению военнослужащих уже почти все готово. Организовано электроснабжение и отопление. А в самые ближайшие дни закончат строительство бани и кухонного помещения.По словам политика, создание такого опорно-взводного пункта является очередным примером того, что тесное взаимодействие между региональными властями и военными позволяет работать быстро и эффективно.Когда Андрей Турчак ранее сообщал о предстоящем выездном заседании рабочей группы в Курске, он упомянул, что подробный отчет о мероприятии будет направлен президенту России Владимиру Путину.