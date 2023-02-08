Корд – российский крупнокалиберный пулемёт, от которого практически невозможно спастись

Отечественный пулемет «Корд» стал одним из немногих образцов российского вооружения, разработка которого смогла пережить «лихие 90-е».
Перед российскими конструкторами в то время стояла весьма амбициозная задача. Необходимо было создать полностью отечественный пулемет, который по кучности стрельбы превосходил бы «Утес». При этом оружие должно быть максимально надежным и мощным.
Стоит отметить, что оружейникам из Ковровского завода им. Дегтярева удалось блестяще справиться с поставленной задачей.
Точность «Корда» в 1,5-2 раза превосходила аналогичный показатель у «Утеса».
Что касается надежности, она была на практике продемонстрирована в ходе оружейного форума в Абу-Даби в 2003 году. Во время стрельб началась песчаная буря. Из-за этого «Браунинг» и «Утес» (казахстанского производства) снялись с соревнований, в то время, как «Корд» поразил все цели и не дал ни единого сбоя.
Впечатляет и мощь, которой обладает наш пулемет. Боеприпас калибра 12,7х108 мм имеет начальную скорость в 860 м/с и способен пробивать броню БТРа и даже бетонную стену. Таким образом, «Корд» - это российский крупнокалиберный пулемет, от которого, без преувеличения, практически невозможно спастись.
Скорострельность данного оружия составляет 650 выстрелов в минуту. Прицельная дальность, на которой «Корд» способен поражать легкобронированную технику и пехоту противника, достигает 2 км.
Тестирует российский пулемет в своем видео ведущий канала Lazarev Tactical: