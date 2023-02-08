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Корд – российский крупнокалиберный пулемёт, от которого практически невозможно спастись

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Корд – российский крупнокалиберный пулемёт, от которого практически невозможно спастись

Отечественный пулемет «Корд» стал одним из немногих образцов российского вооружения, разработка которого смогла пережить «лихие 90-е».


Перед российскими конструкторами в то время стояла весьма амбициозная задача. Необходимо было создать полностью отечественный пулемет, который по кучности стрельбы превосходил бы «Утес». При этом оружие должно быть максимально надежным и мощным.

Стоит отметить, что оружейникам из Ковровского завода им. Дегтярева удалось блестяще справиться с поставленной задачей.

Точность «Корда» в 1,5-2 раза превосходила аналогичный показатель у «Утеса».

Что касается надежности, она была на практике продемонстрирована в ходе оружейного форума в Абу-Даби в 2003 году. Во время стрельб началась песчаная буря. Из-за этого «Браунинг» и «Утес» (казахстанского производства) снялись с соревнований, в то время, как «Корд» поразил все цели и не дал ни единого сбоя.

Впечатляет и мощь, которой обладает наш пулемет. Боеприпас калибра 12,7х108 мм имеет начальную скорость в 860 м/с и способен пробивать броню БТРа и даже бетонную стену. Таким образом, «Корд» - это российский крупнокалиберный пулемет, от которого, без преувеличения, практически невозможно спастись.

Скорострельность данного оружия составляет 650 выстрелов в минуту. Прицельная дальность, на которой «Корд» способен поражать легкобронированную технику и пехоту противника, достигает 2 км.

Тестирует российский пулемет в своем видео ведущий канала Lazarev Tactical:

Автор:
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:53
    +1
    Пулемет отличный, дальнобойный и точный. Несложный в обслуживании. Есть нюансы применения пехотным подразделением. Он используется на станке-треноге, без щитков, наступательные действия с ним вести крайне сложно. Хорошо обороняться в зеленке или в застройке-спрятал, замаскировал, отработал по цели сам спрятался выжидая вычислили позицию и будут подавлять или нет. В наступлении только начинаешь выставлять треногу то по расчету отработают, то по самому пулемету. Не помешало бы какой-нибудь щиток разработать. У противника захватывали "маским" 43 года под 7.62 х 54 патрон, так там расчет себя увереннее чувствует при работе на неподготовленной позиции хотя бы из-за щитка...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:11
      0
      Цитата: голос_разуma
      Пулемет отличный, дальнобойный и точный. Несложный в обслуживании. Есть нюансы применения пехотным подразделением. Он используется на станке-треноге, без щитков, наступательные действия с ним вести крайне сложно. Хорошо обороняться в зеленке или в застройке-спрятал, замаскировал, отработал по цели сам спрятался выжидая вычислили позицию и будут подавлять или нет. В наступлении только начинаешь выставлять треногу то по расчету отработают, то по самому пулемету. Не помешало бы какой-нибудь щиток разработать. У противника захватывали "маским" 43 года под 7.62 х 54 патрон, так там расчет себя увереннее чувствует при работе на неподготовленной позиции хотя бы из-за щитка...

      Это смотря сколько времени отрабатывать. От него пламя... будь здоров.
      Но, лучше когда Корд есть, нежели его нет.
  2. Комментарий был удален.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:11
    0
    Выбирайте видео, которое не заблокировано:

  4. Joker62
    Joker62 Сегодня, 17:15
    0
    Корд – российский крупнокалиберный пулемёт, от которого практически невозможно спастись

    Так, осталось опробовать на укрорейхов на прочность ихних шкур...
    Можно и опробовать на БТР западного производства... Тоже не мешало для имиджа российских оружейников.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:15
    0
    Фишка еще и в том, что он с сошками бывает, а это для КК вообще ультимативка... Привет матрасам, сотню лет валандающимся с чугуниевым убоищем от браунинга, который весит почти вдвое
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:19
    0
    Необходимо было создать полностью отечественный пулемет, который по кучности стрельбы превосходил бы «Утес».

    Необходимо было создать пулемет, который можно было производить в РФ, т.к. Утес со всей документацией и специализированным заводом оказался в Казахстане. А "лучший друг России" президент назарбаев тут же наложил вето на производство, продажу и т.д. этого "казахского" пулемета в РФ.