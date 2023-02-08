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Институт изучения войны: Российским войскам не хватит «боевой мощи» для масштабного наступления

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Институт изучения войны: Российским войскам не хватит «боевой мощи» для масштабного наступления

Российской армии не хватит "боевой мощности" для проведения масштабного наступления в планируемые сроки. К такому выводу пришел американский аналитический центр, также называемый Институт изучения войны (ISW).


Американские аналитики считают, что российские войска не смогут начать масштабное наступление в заранее намеченные сроки, поскольку у них нет достаточной "боевой мощи". Заявляется, что российское командование якобы спешит, поэтому начнет широкомасштабные действия с недостаточными силами, а это приведет к провалу всех планов. Таким образом, делается вывод, что освобождения Донбасса в ближайшее время не будет.

Однако американские эксперты делают свои заключения, основываясь на информации, предоставленной Киевом, а она, в своем большинстве, недостоверна или является фейковой. Во-первых, российское командование не называло никаких сроков начала наступления, а во-вторых, Москва вообще ничего не говорила о какой-либо наступательной операции, все ограничивалось заявлениями, что СВО будет продолжена.

Получается, что Киев вместе с западными спонсорами придумал себе страшилку о "масштабном наступлении" российской армии, сам же назвал сроки и теперь их опровергает, приплетая сюда Россию.

Между тем, может так оказаться, что это самое "масштабное" наступление российской армии уже началось, просто о нем никто и не объявляет. Наши сейчас атакуют по всей линии соприкосновения, нащупывая слабые места и заставляя командование ВСУ вводить в бой резервы, перебрасываемые с одного участка на другой. Вполне возможно, что прорыв на одном из участков и будет началом наступления. А переброска к линии фронта резервов и новой техники с нашей стороны и не прекращалась.
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67 комментариев
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:17
    +16
    Уважаемая редакция, да не публикуйте здесь бред этой американской конторы!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:19
      0
      Со слов Арестовича полумиллионная группировка готовится к наступлению.
      «Они щупают наш фронт, ищут слабые места, где будущие точки наступления, где надо будет вкладывать усилия, которые сейчас в тылу находятся. Эти пресловутые 200 тысяч, о которых говорил генерал Залужный.

      Сейчас на территории Украины где-то 330 тысяч российских войск и где-то 150 тысяч по периметру. Это превышает группировку вторжения, они вторгались 330 тысячами, где-то уже на 150-200 тысяч. Часть российских войск еще готовится на полигонах», – заявил Арестович.

      https://www.politnavigator.net/arestovich-nachalos-rossijjskoe-nastuplenie-ikh-bolshe-chem-gruppirovka-vtorzheniya.html
      1. Степан S
        Степан S Сегодня, 13:53
        +1
        Со слов Арестовича

        Вам самому не смешно уже от одного этого "со слов Арестовича". Это последний рот, которому можно было бы верить. Клейма ставить некуда.
      2. Лаврентия_НаВасНет
        Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 13:56
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Со слов Арестовича полумиллионная группировка готовится к наступлению.

        будем ссылаться на все слова арестовича или только на те, которые нам нравятся?
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 13:23
      +2
      Название конторы прямо в заголовке статьи. Не нравиться - просто не читайте.
    3. TipaVoffka
      TipaVoffka Сегодня, 13:29
      +1
      Нужно мнение с двух сторон для объективности
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 13:52
        +2
        Специально залез в Вики почитать про эту контору. "Институт по изучению войны проводит исследования в области обороны и международных дел. Функционирует за счёт грантов и пожертвований крупных оборонных подрядчиков, включая Raytheon, General Dynamics, DynCorp и других[2]" Поэтому прогнозы этих экспертов по ценности равны нулю. Облуживание коммерческих структур, производящих оружие, не больше. Анализ делают по результатам военного конфликта, там ниже, коллега Uprun очень хорошо дал характеристику этой структуре.
    4. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 14:04
      +1
      И когда "колокольчик вернётся?
    5. кредо
      кредо Сегодня, 14:07
      +1
      Цитата: AlexGa
      Уважаемая редакция, да не публикуйте здесь бред этой американской конторы!

      У этой американской конторы основное предназначение слив помоев.
      Удивительно, что на ВО её постоянно цитируют.
  2. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 13:18
    -4
    Вангую - после окончания СВО, ее пример, когда по сути Ограниченной группировкой войск России достигли всех заявленных целей, будут изучать десятилетиями все армии мира good
    1. IgorIP
      IgorIP Сегодня, 13:26
      +12
      Цитата: Expert2023
      Вангую - после окончания СВО, ее пример, когда по сути Ограниченной группировкой войск России достигли всех заявленных целей, будут изучать десятилетиями все армии мира good

      Не нужно что бы изучали все армии... Нам бы хотя бы самим изучить свои ошибки.
      По поводу "заявленных целей"... Цели неоднократно заявлялись разные, потом перезаявлялись, и снова опровергались... Так что с целями - полная беда.
      Если брать за цель хотя бы освобождение Донбасса, то да ... К концу этого года это возможно. Но что-то более - это крайне сомнительно, к сожалению.
    2. dauria
      dauria Сегодня, 13:30
      +18
      будут изучать десятилетиями все армии мира


      Угу... Особенно позор весны 2022 . " Как угодить бизнесменам России и жителям Донбасса одновременно ." Страна с пятикратным превосходством населения , армией с ядерной триадой , промышленностью второй год топчется на месте . Это стоит занести в учебники . А рядом операцию США в Ираке .
      Когда Путин сказал "Мы ещё не начинали ", ему следовало продолжить " и не собираемся ".
    3. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 13:44
      +2
      будут изучать десятилетиями все армии мира good

      В военных академиях изучают все - и удачи, и неудачи.
    4. Комментарий был удален.
    5. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:21
      0
      СВО в любом случае будут изучать десятилетиями во всех профильных учебных заведениях. Это крупнейший вооруженный конфликт практически за 3/4 века.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:18
    +12
    Не являясь сотрудников института изучения войны, позволю себе спрогнозировать 3 варианта. Наступления не будет, наступление будет, но не увенчается успехом, наступление будет и увенчается успехом. На мой взгляд, сложно не согласиться с реалистичным прогнозом.
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 13:25
      +1
      ну есть как минимум ещё один вариант - наступление укров.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:55
        0
        Ваш вариант соответствует п. 1 или 2 ранее приведенного прогноза.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:51
      0
      забыли ещё 4-й вариант: отрицательное наступление согласно плану и с опережением графика
  4. andray
    andray Сегодня, 13:20
    +4
    Ситуация на линии фронта в ЛНР очень сложная.украинская сторона стянула к линии боевого соприкосновения достаточное количество сил, чтобы контратаковать.интересно им позволяют создавать группировки м.о почему
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 13:38
      -1
      Главное - чтобы это были последние силы Украины
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:22
        0
        Для моб.потенциала одной из крупнейших стран Европы подобные надежды выглядят крайне наивными
  5. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 13:21
    +3
    Цитата: andray
    Ситуация на линии фронта в ЛНР очень сложная.украинская сторона стянула к линии боевого соприкосновения достаточное количество сил, чтобы контратаковать.интересно им позволяют создавать группировки м.о почему


    Ответ очень очевиден - выманивают из крупных городов в ,,поле,, stop
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:38
      0
      Возможно.Но по сути происходит следующее.Наиболеп боеспособные части находятся в тылу на доукомплектовании и отдыхе.На передке различные теробормоты.Да,упорно бьются.А по поводу "выманивания",а где это у нас получилось?
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:45
        0
        Цитата: dmi.pris1
        А по поводу "выманивания",а где это у нас получилось?

        Артемовск, Соледар - это же просто очевидно. Туда накидали самых боеготовых и весьма тупо их угробили. Вот представьте, как их пришлось бы выковыривать в Харькове, где из-за высоток - даже РСЗО невозможно применять? Они все в высотки прилетят, а не по цели?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:52
          +1
          Артемовса,Соледар???!!Всуки ушли в поле и приняли бой,что ли?Они засели в жилых домах,предприятиях..Вы поняли про 'выманивание в поле".А про Харьков это отдельная "песня".Вы так говорите,что Харьков уже взят.. belayПро тупо всех угробили-тоже весьма спорно.Враг равный нам по силам ,вдобавок засевший в укреплениях и зданиях.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 14:21
            0
            Цитата: dmi.pris1
            ушли в поле и приняли бой,что ли?Они засели в жилых домах,предприятиях..

            Они засели в укрепе, а не в жилых кварталах, где жителей не осталось. Конечно, идеально было чтоб они вообще на пляж вышли, где не окопаться - но это утопия. Еще раз - в Соледаре арту применять вышло, в Харькове не получилось бы. И ВСУк угробили артой, а не перестрелками в городских боях, как пришлось бы в миллионнике
        2. Николай310
          Николай310 Сегодня, 13:53
          +2
          Шойгу на днях заявил,что за ВЕСЬ январь уничтожено 6,5 тысяч укровояк...в масштабах армии Украины и её наёмников-это капля в море...поэтому даже исходя из данных Шойгу можно сделать вывод,что никакого выманивания соледаром не произошло
        3. Николай310
          Николай310 Сегодня, 13:58
          +1
          Цитата: Bingo
          Вот представьте, как их пришлось бы выковыривать в Харькове


          так же,как в Мариуполе...который,конечно,меньше Харькова,но гораздо больше и Соледара,и Артёмовска...кстати,взяли Мариуполь быстрее,чем Артёмовск и даже без Вагнера...другое дело,что там сточили самые лучшие группировки морпехов и НМ ДНР.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 14:09
            0
            Сейчас про Харьков и все остальное нет и слова.Наоборот ,в конце прошлого года у Верховного вырвалось про цель освободить ДНР.Про остальное ни гугу.Уехавшим из Херсона жителям ,у нас в Краснодарском крае дают сертификаты,они покупают жилье.Много правда живет в санаториях и что будет с ними дальше пока не знают.Общался с ними в Геленджике.
          2. Single-n
            Single-n Сегодня, 14:16
            +2
            Мариуполь окружили с ходу. И потом к ним просто не смогли пробиться. И даже так мы штурмовали его почти 2 месяца.
          3. Bingo
            Bingo Сегодня, 14:25
            0
            В Мариуполе кроме именно потерь - возюкались долго, при том, что их отсекли сразу от подмоги. Причем задача была беречь мирняк - оттуда и потери. А в Артемовске просто методично уничтожали артой, там не было таких штурмов, как в Марике, - ВагнерА дочищали размолоченую артой пехоту - это, конечно, охренеть как сильно, но не долбежка как в Марике, где украинская техника в охрененных количествах рассекала по улицам - в Артемовсе они уже не ездили, потому как не Марик - при обнаружении сразу артой размолотят
        4. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:27
          +1
          Коллега, вы где такое наслушались???
          Вы знаете как проходит ротация, обучение у врага, в каком состоянии кадровое, тыловое обеспечение?
          Вы сами понимаете, что проводите работу по недооценке противника, а значит, провоцируете необязательные жертвы уже с нашей стороны?
          Ни в коем случае нельзя считать, что перед тобой теперь будут необученные, плохо вооруженные и их можно шапками теперь закидать.
          Уже просто очевидно, что выгрызать придется каждый метр и в Харькове, и в обычном хуторе. У мотивированного,обученного и умеющего воевать противника.
          И то, что вы пишите, это реально просто какое то уже вредительство после почти что года СВО.
  6. alexmach
    alexmach Сегодня, 13:21
    +6
    Да правильно они все говорят. Все сейчас ждут весеннюю компанию и прикидыают как вообще она может протекать. Россия провела мобилизацию и к сегодняшнему дню мобилизированные уже окончательно массово готовы. Другой вопрос хватит ли их на что-то кроме затыкания дыр, удержания линии форона, и медленного продвижения на отдельных участках? Если не хавтит то и победы в СВО в обозримом будующем не видать. Украина с другой стороны также готовит огромные резервы, вопрос в том как они себя покажут в деле и во что это все вообще выльется.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:24
    +1
    Такое ощущение , что "Институт изучения войны " взял к себе в эксперты Лешу Арестовича.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:24
    0
    Что-то я перестаю их понимать. Раньше была понятна установка - ВСУ победят и естественно с помощью Запада. Потом в западных СМИ, подогреваемых украинскими "источниками", пошли разговоры о неминуемости российского наступления и обмусоливались сроки его начала. Уже начали поговаривать о "корейском варианте" окончания войны. И вдруг опять вылазит "Институт изучения войны" и с размаху дезавуирует предыдущие споры
    Российской армии не хватит "боевой мощности" для проведения масштабного наступления
    Это, что новые надежды в связи с обещанными поставками танков и ракет?
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 13:27
      -1
      Раньше была понятна установка - ВСУ победят и естественно с помощью Запада

      Я не помню такого месседжа от этого "института". Они поставляют относительно нормальную аналитику, примерно как и наши военкоры-блогеры.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:54
        0
        Вы внимательно прочитайте мой комментарий, в начале которого я говорю о том, что говорили в Сша и Европе, а только потом
        И вдруг опять вылазит "Институт изучения войны" и с размаху дезавуирует предыдущие споры
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:27
    +3
    У России мобилизационный потенциал в 30 миллионов солдат...плюс неплохой ВПК, есть все природные ресурсы...я абсолютно уверен в победе нашей страны в долгосрочном конфликте.
    Да будет тяжело...на то и война... на ней легко не бывает..но при наличии твердой политической воли и поддержки народа Россия может и должна разгромить ВСУ... даже несмотря на поддержку укронацистов западом...я верю в нашу Победу... smile назло всем злопыхателям.
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 13:31
      +3
      Вот поддерживаю, в долгосрочной перспективе победим, но проблема в том, что крушение государства (как в 1917 году) может произойти раньше, чем мы победим.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:02
        +1
        Изучайте МЛФ....революционная ситуация - это когда ......., мы это в школе еще проходили.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:20
          0
          Да."Верхи -не могут,а низы -не хотят"..Неудачная война,кризис в стране и экономике.Там же тоже люди не глупые и стараются к этому все свести.И они тоже умеют вдолгую играть,поддерживая пламя войны.Мы то,простые люди сдюжим,а вот насчет нашего руководства-не уверен.Им есть,что терять
    2. Степан S
      Степан S Сегодня, 13:44
      +1
      У России мобилизационный потенциал в 30 миллионов солдат.

      Вы хотите этот ресурс кинуть в "последний и решительный бой"? А кто потом жить и работать будет? Надо как то поберечь этот "ресурс", иначе победу праздновать не кому будет.
    3. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:55
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      У России мобилизационный потенциал в 30 миллионов солдат...плюс неплохой ВПК, есть все природные ресурсы...я абсолютно уверен в победе нашей страны в долгосрочном конфликте.
      Да будет тяжело...на то и война... на ней легко не бывает..но при наличии твердой политической воли и поддержки народа Россия может и должна разгромить ВСУ... даже несмотря на поддержку укронацистов западом...я верю в нашу Победу... smile назло всем злопыхателям.

      30 миллионов был в СССР.
      Сейчас 20-21 миллион.
      Но как и в ВОВ придётся к станкам поставить подростков и женщин.
      Относительно безболезненно можно призвать 2-3 миллиона.
      Но есть ли чем их полностью обеспечить?
      А вот это вряд ли, судя по тому как 300 тысяч всем миром снаряжали.
      1. frei67
        frei67 Сегодня, 14:24
        0
        да и сейчас снаряжаем.Племянница сНФ уже 3 раза ездила адресно возила медикаменты мавики продукты передавала больницам. сегодня в 4 раз поехала. все народ несет
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:25
        0
        Так и продолжаем снаряжать,по школам,учебным заведениям.Собираем посылки,продукты,мыльно-рыльное,обогреться и укрыться..Лекарства один раз собирали,но это плхоже был какой то сюр...Приносите ЛЮБЫЕ антибиотики..
    4. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 14:04
      0
      А если впк не способен восполнять да же текущие потери на украине, поэтому запад и затягивает конфликт, чтобы воевать было не чем? Мобилизация тогда не поможет.
    5. dauria
      dauria Сегодня, 14:05
      0
      при наличии твердой политической воли

      я верю в нашу Победу...

      А в наличие твёрдой политической воли тоже верите ? Это после года виляния хвостом ....Да только слепой не увидит , что единственная мечта - вернуться к положению "до войны" и чтобы не сильно при этом ошкурили. Откупиться , по возможности не переплатив.
    6. Николай310
      Николай310 Сегодня, 14:06
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      но при наличии твердой политической воли


      извините,а где вы увидели твёрдую политическую волю??? да хотя бы не твёрдую,а просто политическую...
    7. Single-n
      Single-n Сегодня, 14:22
      0
      У России мобилизационный потенциал в 30 миллионов солдат...плюс неплохой ВПК, есть все природные ресурсы...я абсолютно уверен в победе нашей страны в долгосрочном конфликте.

      На стороне ВСУ моб потенциал только Украины порядка 10 млн. Плюс моб потенциал стран НАТО с населением примерно 1,5 млрд
      Также неограниченный доступ к технологиям и ресурсам практически всей планеты и ВПК сильнейшей экономики мира(ладно согласен на вторую, но мы то где то на 8-10 месте) + ЕС+саттелиты.
      Что вы там про победу в затяжной войне говорили?
  10. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 13:32
    -1
    Цитата: IgorIP
    Цитата: Expert2023
    Вангую - после окончания СВО, ее пример, когда по сути Ограниченной группировкой войск России достигли всех заявленных целей, будут изучать десятилетиями все армии мира good

    Не нужно что бы изучали все армии... Нам бы хотя бы самим изучить свои ошибки.
    По поводу "заявленных целей"... Цели неоднократно заявлялись разные, потом перезаявлялись, и снова опровергались... Так что с целями - полная беда.
    Если брать за цель хотя бы освобождение Донбасса, то да ... К концу этого года это возможно. Но что-то более - это крайне сомнительно, к сожалению.


    Основную и главную цель СВО - обьединение 2х частей одного Народа в одно Целое давно обозначили good
  11. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 13:34
    -2
    Цитата: Gpn27
    Вот поддерживаю, в долгосрочной перспективе победим, но проблема в том, что крушение государства (как в 1917 году) может произойти раньше, чем мы победим.


    Все окончательно закончится к началу 25го года. Нет ни единой причины что Россия была бы разрушена, сейчас она будет только крепнуть stop
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:06
      +1
      Цитата: Expert2023
      Цитата: Gpn27
      Вот поддерживаю, в долгосрочной перспективе победим, но проблема в том, что крушение государства (как в 1917 году) может произойти раньше, чем мы победим.


      Все окончательно закончится к началу 25го года. Нет ни единой причины что Россия была бы разрушена, сейчас она будет только крепнуть stop

      У меня другое мнение, если учитывать политический аспект.
      Не нужно забывать что в 2024-ом выборы президента России. И Путину нужно переизбраться.
      И лучше это сделать на фоне Победы, а не на фоне невнятных событий на фронте
      К тому же выборы в США и демократы должны понести поражение. На мой взгляд весна-лето этого года будут решающими.
      Иначе зачем нужно было призывать более 300 тыс. и увеличивать армию ещё на 120 тыс. За счёт контрактников.
      Только для того, чтобы зафиксировать линию фронта и дожидаться когда Киев с помощью Запада сформирует несколько ударных группировок?
      Что-то мелковато для собранных сил.
  12. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:34
    +5
    Полностью согласен с американскими аналитиками - освобождение одного только Донбасса войну не закончит, ситуация с 2014 года не изменится - только под обстрелами будут новые приграничные города и села РФ вместо Донецка и Луганска - Мелитополь, Бердянск, Каховка, Крым. Мирной жизни на возвращенных территориях не будет, если сохранится нацистский режим в Киеве и он сохранит выход к Чёрному морю.

    Решение украинского вопроса может быть только одно - полная и окончательная ликвидация государства Украина на исконно русских землях.

    А для полномасштабного наступления на Украине необходима группировка как минимум 2 миллиона человек в СВО и как минимум пятикратное увеличение боевых единиц основных классов.

    1. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 14:25
      0
      У Путина и остальной братии нет такой цели. Разве сами не видите, что они на двух стульях сидят, как и сидели ранее. Начало СВО их идеологию не сменило, да и не сменит.
  13. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:36
    0
    Однако американские эксперты делают свои заключения, основываясь на информации, предоставленной Киевом, а она, в своем большинстве, недостоверна или является фейковой. Во-первых, российское командование не называло никаких сроков начала наступления, а во-вторых, Москва вообще ничего не говорила о какой-либо наступательной операции, все ограничивалось заявлениями, что СВО будет продолжена.

    нашли кому верить.....

    Между тем, может так оказаться, что это самое "масштабное" наступление российской армии уже началось, просто о нем никто и не объявляет. Наши сейчас атакуют по всей линии соприкосновения, нащупывая слабые места и заставляя командование ВСУ вводить в бой резервы, перебрасываемые с одного участка на другой. Вполне возможно, что прорыв на одном из участков и будет началом наступления. А переброска к линии фронта резервов и новой техники с нашей стороны и не прекращалась.


    а вот это сообщение более менее верно... кто знает как на самом деле на передовой и планы нашего МО....
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:39
    0
    На ваши мощи хватит с избытком, не писай
  15. Степан S
    Степан S Сегодня, 13:40
    +1
    Однако американские эксперты делают свои заключения, основываясь на информации, предоставленной Киевом,

    Нам все время говорят, что на Киев работают все разведки НАТО и все спутники НАТО+ и все их операции планируются при содействии генералов и штабов НАТО.
    Вы там или трусы оденьте или крестики снимите, в уши нам заливать.
  16. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 13:42
    +3
    Информацию американцы черпают не от украинцев, а со своих спутников-разведчиков, которые подсчитывают концентрацию российской техники около фронта.
  17. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:53
    0
    американские эксперты делают свои заключения, основываясь на информации, предоставленной Киевом, а она, в своем большинстве, недостоверна или является фейковой.

    Что это за "эксперты", которые верят информации предоставляемой Киевом. lol
  18. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 13:56
    0
    Так называемый "Институт изучения войны" создан под протекторатом Клинтонши. Его цель - системный анализ боевых действий для будущих войн с Россией. То, что попадает в публичную сферу может быть и вбросом, а какая работа ведется на самом деле нам мало известно. По поводу наступления есть мнения, в том числе и небезызвестного Стрелкова, что сил для масштабного наступления у нас мало. Что будет на самом деле - посмотрим. Остается надеется, что высшие военные начальники сделали выводы из провалов прошлого года и не допустят их повтора.
  19. Geodez
    Geodez Сегодня, 13:59
    -2
    Если планируется наступление, то вероятно ближе к лету, когда зеленка появится, соответственно под него нужна новая волна мобилизации (той что была хватило на стабилизацию фронта и незначительное продвижение о котором много говорят, но успех весьма скромный) предположительно в марте. Но опять же, если наступление планируется, мало мобилизации, мобилизованных нужно обеспечить необходимым для современной войны и это не только экипировка и носки. нужны современные средства связи, тепловизоры, приборы ночного видения, квадрокоптеры и т.д. т.е. высокотехнологичные средства, а где их брать? можно конечно и без всего этого, но тогда счет потерь будет сильно не в нашу пользу, а проводить каждую следующую волну мобилизации будет кратно сложнее чем предыдущую. Но и в обороне отсидеться долго не получится, ведь рано или поздно на украину поставят вооружение дальнего радиуса, в том числе способного достать и до Москвы и что тогда...
    1. Эдуард_Адольфович
      Эдуард_Адольфович Сегодня, 14:26
      0
      Ахинею несешь! За тебя уже все придумано
  20. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:09
    0
    Цитата: Ulan.1812
    А вот это вряд ли, судя по тому как 300 тысяч всем миром снаряжали.

    Это верно... я своему двоюродному брату мобилизованному артиллеристу всякую мелочь бытовую снаряжал...сейчас он в зоне СВО.
  21. REY3003
    REY3003 Сегодня, 14:20
    0
    Хорошо бы читать комментарии людей побывавших в зоне боевых действий, а не диванных экспертов шапкозакидателей.
  22. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 14:23
    0
    А кто сказал что будет масштабное наступление? Это американская контора бред вещает, а военное обозрение это транслирует!
  23. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 14:24
    0
    Военное обозрение вы льете воду на мельницу наших врагов! Головой надо думать! Или вы купленные госдепом США. Всякую ахинею на сайте размещаете
  24. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:31
    0
    Реальной информации мало, а есть такая хайповая, как гороскоп когда разбогатею все хотят знать, так и здесь: мобилизацию провели всякие головы по телеку нашему вот вот начнется не зря же собрали стока народу, укропы предвосхищая транслируют на наше население которое ждёт танковых бросков (лень изучать мат часть) что вот вот, а потом когда не случается то мощи нет, то захистники задницу порвали но испугали наших военных. Инфо пространство не терпит пустоты, к сожалению наша пропаганда муссирует всякие вундервафли и сейчас как жахнем. Понятно что надо что то говорить а говорить нечего. Можно на месяцок вообще закрыть все эти программы и телеграммы, что б не было высасывание из пальца типа новостей. Война будет долгой, медленной, на истощение.