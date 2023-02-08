Институт изучения войны: Российским войскам не хватит «боевой мощи» для масштабного наступления

Российской армии не хватит "боевой мощности" для проведения масштабного наступления в планируемые сроки. К такому выводу пришел американский аналитический центр, также называемый Институт изучения войны (ISW).Американские аналитики считают, что российские войска не смогут начать масштабное наступление в заранее намеченные сроки, поскольку у них нет достаточной "боевой мощи". Заявляется, что российское командование якобы спешит, поэтому начнет широкомасштабные действия с недостаточными силами, а это приведет к провалу всех планов. Таким образом, делается вывод, что освобождения Донбасса в ближайшее время не будет.Однако американские эксперты делают свои заключения, основываясь на информации, предоставленной Киевом, а она, в своем большинстве, недостоверна или является фейковой. Во-первых, российское командование не называло никаких сроков начала наступления, а во-вторых, Москва вообще ничего не говорила о какой-либо наступательной операции, все ограничивалось заявлениями, что СВО будет продолжена.Получается, что Киев вместе с западными спонсорами придумал себе страшилку о "масштабном наступлении" российской армии, сам же назвал сроки и теперь их опровергает, приплетая сюда Россию.Между тем, может так оказаться, что это самое "масштабное" наступление российской армии уже началось, просто о нем никто и не объявляет. Наши сейчас атакуют по всей линии соприкосновения, нащупывая слабые места и заставляя командование ВСУ вводить в бой резервы, перебрасываемые с одного участка на другой. Вполне возможно, что прорыв на одном из участков и будет началом наступления. А переброска к линии фронта резервов и новой техники с нашей стороны и не прекращалась.