Находящаяся вблизи с эпицентром землетрясения американская авиабаза Инджирлик в Турции не пострадала

Два мощных подземных толчка на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, а затем и в центре страны, произошедшие 6 февраля, следующие за ними афтершоки привели к огромным разрушениям в десяти провинциях республики. На данный момент сообщается о почти семи тысячах погибших, почти 40000 раненых, миллионы людей остались без крова. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал стихийное бедствие самым мощным с 1939 года, в пострадавших районах объявлен трехмесячный режим чрезвычайного положения.
Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что поисково-спасательные работы продолжаются, в них задействованы вертолеты. По его словам, более 8 тыс. человек уже удалось спасти из-под обломков. Он добавил, что обрушились 5,7 тыс. зданий. По предварительным данным, среди погибших есть одна гражданка России, которая постоянно проживала в Турции.
Разрушительное землетрясение затронуло и сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус, сообщается о почти двух с половиной тысячах погибших и порядка двух тысячах пострадавших, цифры постоянно обновляются в большую сторону.
Сразу после первых сообщений о землетрясении многие страны выразили желание направить свою помощь Анкаре. Следует отметить, что одними из первых и громче всех о необходимости консолидированной поддержки Турции заговорили в Вашингтоне, ЕС и НАТО. Следом на трагедию турецкого народа откликнулись практически во всем мире.
После призывов президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга поддержать попавшего в беду союзника заметную активность в помощи Турции демонстрируют Швеция и Финляндия. Политологи уже отмечают, что беда турецкого народа может привести к резкому потеплению отношений Эрдогана с другими западными лидерами и странами НАТО, с которыми в последнее время Анкара откровенно не ладила.
Россия уже направила более 100 спасателей, включая подразделение «Центроспас», аттестованное по международной методологии INSARAG как отряд тяжелого класса, в Турцию. Российские специалисты привезли с собой специальное оборудование для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Наши спасатели одни из немногих ведут работы по разбору завалов и поиску уцелевших людей в круглосуточном режиме.
При этом помощь Сирии пока что оказывают только российские военные и спасатели МЧС РФ, другие страны Запада такого желания не выразили. На этом фоне примечательно, что Израиль, находящийся в жесткой конфронтации с арабской республикой, откликнулся на просьбу Дамаска и готов направить в пострадавшие сирийские провинции своих специалистов.
Примечательно, что находящаяся вблизи с эпицентром землетрясения американская авиабаза Инджирлик, на которой есть оружие с ядерными боеголовками, не пострадала. Это самая восточная база Командования ВВС США и НАТО в Европе. О состоянии других военных объектов пока информации нет.
Но этот факт уже породил в турецких соцсетях волну конспирологических версий об искусственных причинах землетрясения. Высказываются предположения, что причиной сокрушительных подвижек земной коры мог стать подземный ядерный взрыв направленного характера. Турецкие пользователи даже обвиняют в организации подрывов США, которые в последнее время высказывали откровенное недовольство слишком независимой политикой президента Эрдогана.
И хотя эксперты сомневаются в «рукотворных» причинах стихийного бедствия, тем более, причастности к этому Вашингтона, несомненно, что теперь турецкому лидеру придется выравнивать отношения с Западом, без помощи которого справиться с катастрофическими последствиями страна точно не сможет. А ведь от того, какие решения Эрдоган будет предпринимать по устранению последствий землетрясения будет зависеть и его победа на предстоящих президентских выборах.