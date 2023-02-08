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Находящаяся вблизи с эпицентром землетрясения американская авиабаза Инджирлик в Турции не пострадала

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Находящаяся вблизи с эпицентром землетрясения американская авиабаза Инджирлик в Турции не пострадала

Два мощных подземных толчка на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, а затем и в центре страны, произошедшие 6 февраля, следующие за ними афтершоки привели к огромным разрушениям в десяти провинциях республики. На данный момент сообщается о почти семи тысячах погибших, почти 40000 раненых, миллионы людей остались без крова. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал стихийное бедствие самым мощным с 1939 года, в пострадавших районах объявлен трехмесячный режим чрезвычайного положения.


Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что поисково-спасательные работы продолжаются, в них задействованы вертолеты. По его словам, более 8 тыс. человек уже удалось спасти из-под обломков. Он добавил, что обрушились 5,7 тыс. зданий. По предварительным данным, среди погибших есть одна гражданка России, которая постоянно проживала в Турции.



Разрушительное землетрясение затронуло и сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус, сообщается о почти двух с половиной тысячах погибших и порядка двух тысячах пострадавших, цифры постоянно обновляются в большую сторону.

Сразу после первых сообщений о землетрясении многие страны выразили желание направить свою помощь Анкаре. Следует отметить, что одними из первых и громче всех о необходимости консолидированной поддержки Турции заговорили в Вашингтоне, ЕС и НАТО. Следом на трагедию турецкого народа откликнулись практически во всем мире.

После призывов президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга поддержать попавшего в беду союзника заметную активность в помощи Турции демонстрируют Швеция и Финляндия. Политологи уже отмечают, что беда турецкого народа может привести к резкому потеплению отношений Эрдогана с другими западными лидерами и странами НАТО, с которыми в последнее время Анкара откровенно не ладила.

Россия уже направила более 100 спасателей, включая подразделение «Центроспас», аттестованное по международной методологии INSARAG как отряд тяжелого класса, в Турцию. Российские специалисты привезли с собой специальное оборудование для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Наши спасатели одни из немногих ведут работы по разбору завалов и поиску уцелевших людей в круглосуточном режиме.

При этом помощь Сирии пока что оказывают только российские военные и спасатели МЧС РФ, другие страны Запада такого желания не выразили. На этом фоне примечательно, что Израиль, находящийся в жесткой конфронтации с арабской республикой, откликнулся на просьбу Дамаска и готов направить в пострадавшие сирийские провинции своих специалистов.

Примечательно, что находящаяся вблизи с эпицентром землетрясения американская авиабаза Инджирлик, на которой есть оружие с ядерными боеголовками, не пострадала. Это самая восточная база Командования ВВС США и НАТО в Европе. О состоянии других военных объектов пока информации нет.

Но этот факт уже породил в турецких соцсетях волну конспирологических версий об искусственных причинах землетрясения. Высказываются предположения, что причиной сокрушительных подвижек земной коры мог стать подземный ядерный взрыв направленного характера. Турецкие пользователи даже обвиняют в организации подрывов США, которые в последнее время высказывали откровенное недовольство слишком независимой политикой президента Эрдогана.

И хотя эксперты сомневаются в «рукотворных» причинах стихийного бедствия, тем более, причастности к этому Вашингтона, несомненно, что теперь турецкому лидеру придется выравнивать отношения с Западом, без помощи которого справиться с катастрофическими последствиями страна точно не сможет. А ведь от того, какие решения Эрдоган будет предпринимать по устранению последствий землетрясения будет зависеть и его победа на предстоящих президентских выборах.
Автор:
Использованы фотографии:
МЧС РФ
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16 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:51
    +4
    Хрен с ними с матрасами. Очень жаль людей, это конечно гигантская трагедия. Соболезную.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:56
      +6
      Турки с огнем играют, держать ЯО на стыке двух тектонических плит это самоубийственно, зачем играть в рулетку, тем более это оружие их точно не защитит.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:59
      +6
      Кстати, тема про матрасов не такая уж и конспирологическая, если принять во внимание, что за несколько суток до трагедии англосаксы и их вассалы предупредили своих граждан о возможности совершения терактов в Турции, при этом как говорят турки англосаксы своими подозрениями и информацией с самими турками не поделились, и заодно сократили до минимум свои консульства и посольства в Турции.

      То что существуют подозрения о создании США тектонического оружия направленного действия говорят уже не первый год, а отсутствие повреждений на американской базе в Инджирлик тем более подозрительно вдвойне.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 14:10
        0
        Все конечно может быть, и планета может устать от людей-муравьишек.
    3. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 14:40
      +2
      О СОВИДе тоже говорили, что он природного происхождения..Хотя уже представлено почти миллион документов о причастности САСШ к его разработке..И ничего- мировая общественность молчит и ходит на цырлах перед Гегемоном.. hi
  2. Сергей_тактика
    Сергей_тактика Сегодня, 13:54
    +2
    Примечательно, что находящаяся вблизи с эпицентром землетрясения американская авиабаза Инджирлик, на которой есть оружие с ядерными боеголовками, не пострадала.

    Ну так она строилась с учётом требований на случай войны, а не из кизяка и песка, как обычно строят в Турции гражданские объекты
    1. poquello
      poquello Сегодня, 14:20
      +2
      Цитата: Сергей_тактика
      Примечательно, что находящаяся вблизи с эпицентром землетрясения американская авиабаза Инджирлик, на которой есть оружие с ядерными боеголовками, не пострадала.

      Ну так она строилась с учётом требований на случай войны, а не из кизяка и песка, как обычно строят в Турции гражданские объекты

      этт неважно, хороший ход Эрдогана - начать беспокоиться о сохранности ЯО на территории базы и вытребовать разные плюшки
    2. кредо
      кредо Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: Сергей_тактика
      Примечательно, что находящаяся вблизи с эпицентром землетрясения американская авиабаза Инджирлик, на которой есть оружие с ядерными боеголовками, не пострадала.

      Ну так она строилась с учётом требований на случай войны, а не из кизяка и песка, как обычно строят в Турции гражданские объекты

      Конечно турецких строителей можно сейчас обвинить во всём.
      Тогда объясните почему многие турецкие аэродромы и взлётные полосы на них разрушены.
      Тема про "кизяк и песок" на взлётных полосах турецких аэродромах вряд ли применима и сваливать всё на халтуру, при том что аэродромы эксплуатировались долгие годы, просто глупы.
  3. Пафнутий Ипатьевич
    Пафнутий Ипатьевич Сегодня, 13:57
    +2
    США мстят Турции за самостоятельную политику в отношении России. Технология HAARP, которой ещё по Японии отработали в 2011. Направленное воздействие, видно по видео с обрушениями, некоторые дома корежит, другие рушатся в труху. Принуждение к сотрудничеству налицо. И не надо говорить что это возмущение природы или закономерное следствие обычного смещения тектонических плит. В наше время ничего природного не происходит. Очень жаль людей, тех кто погиб, ранен, остался без крова посреди зимы. Откровение Иоанна прям.
    1. Пафнутий Ипатьевич
      Пафнутий Ипатьевич Сегодня, 13:59
      0
      Собссно, в поддержку рукотворности катаклизма свидетельствует факт, что американская база не пострадала...
    2. Препона
      Препона Сегодня, 14:06
      +1
      HAARP лишь программа...не технология). (имхо)
    3. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:15
      0
      "видно по видео с обрушениями, некоторые дома корежит, другие рушатся в труху"///
      ----
      Некоторые строительные подрядчики добавляли дорогой цемент в дешевый песок - их дома устояли.
      А другие "забывали" - эти дома рухнули, как песочные.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 14:17
        0
        Цитата: voyaka uh
        добавляли дорогой цемент в дешевый песок

        что значит "дешевый песок" ?
    4. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 14:17
      0
      закономерное следствие обычного смещения тектонических плит

      Именно. Прогнозировалось с высокой долей вероятности независимыми сейсмологами в разных странах мира ещё в феврале.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:03
    +2
    сообщается о почти семи тысячах погибших, почти 40000 раненых, миллионы людей остались без крова
    Действительно тяжелая трагедия свалившаяся в одночасье. В Сирии пока жертв и пострадавших в десятки раз меньше (237 погибших и 639 раненых). Соболезнования.
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:33
    0
    Добавлю свои "5 копеек" - посмотрите на видеорепортажи или фото пострадавших районов, сложились и разрушились "самостройные" здания из "песка", либо построенные с нарушениями норм проектирования в сейсмо-опасных районах (если такие нормы существуют в турции). Вспомним трагедию в армении (Спитак) - там тоже было много жертв в связи с некачественным строительством и несоблюдением норм на стройке... современные здания (ж/б или м/к каркас), построенные по соответствующим нормативам, с надлежащим качеством выдерживают землетрясение в 8 баллов без катастрофических (!) последствий... и в России 90х была трагедия с землетрясением в Нефтегорске, и в турции в 1999м уже было землятрясение с большим количеством жертв...
    Так что я за здравый смысл (против конспирологии)!