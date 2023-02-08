Мобильные установки «Джигит» на основе ПЗРК «Игла-С» замечены на вооружении войск Таиланда

На основе ПЗРК «Игла-С», пользующегося большой популярностью на мировом рынке, российским конструкторами была создана пусковая установка «Джигит», предназначенная для поражения воздушных целей с мобильных или стационарных платформ.Данная система была замечена на вооружении войск Таиланда. ВМС этой страны приобрели в январе 2021 года пять ПУ «Джигит» на общую сумму $8,2 млн. Переданные в рамках реализации этого контракта системы установлены на автомобили местного производства Thairung Transformer 4x4 (модель разработана на базе Toyota Hilux), усиленных бронёй.Как утверждается на сайте «Рособоронэкспорта», применение спаренных пусковых установок позволяет увеличить вероятность поражения цели в полтора раза за счёт отстрела ракет залпом. Масса системы без ЗУР составляет 128 кг, расчёт – 1-2 чел. Сербские разработчики развили эту идею, создав более тяжёлую версию – счетверенную установку МТУ-4.«Джигит» был разработан в 1990-е годы и за это время был закуплен рядом стран (Сингапуром, Ливией, Ираком, Сирией). В российской армии данный ЗРК, отличаясь высокой мобильностью, не получил распространения, хотя Минобороны ещё задолго до начала проведения спецоперации приступило к формированию высокоманевренных подразделений, передвигающихся на автомобилях.