В украинских городах начали появляться объявления с предложением сломать конечности, чтобы получить отсрочку от мобилизации.Авторы объявлений предлагают путем перелома любой из конечностей обеспечить как минимум семь месяцев отсрочки от мобилизации и последующей вероятной отправки в "бахмутскую мясорубку". Перелом предлагается сделать под анестезией, без смещения и каких-либо последующих осложнений. По словам авторов подобных несколько необычных объявлений, после процедуры заказчику гарантируется месяц в гипсе, после чего шесть месяцев отсрочки от мобилизации.В последнее время во всех подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах активно ведется раздача повесток с целью последующей мобилизации и отправки на фронт. Потенциальных призывников ловят в магазинах, на заправках, просто на улицах. Некоторых забирают прямо из их домов.Это указывает на острую нехватку в ВСУ живой силы, что только подтверждает озвученные рядом иностранных источников данные о значительных потерях украинской армии.Однако, несмотря на заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, утверждающего, что "мобилизация идет согласно составленному ранее плану", мероприятия по отлову будущего "пушечного мяса" для украинской армии, приобретают все более стихийный характер. В Одессе мужчин грузят в автобусы сотрудники военкоматов прямо на привокзальной площади.Вместе с этим растут масштабы коррупции в украинских военкоматах. Так, расценки на отсрочку от мобилизации достигают неподъемной для большинства украинских граждан суммы в 10 тысяч долларов.