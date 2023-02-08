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На Украине появляются предложения сломать конечности, чтобы избежать мобилизации

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На Украине появляются предложения сломать конечности, чтобы избежать мобилизации

В украинских городах начали появляться объявления с предложением сломать конечности, чтобы получить отсрочку от мобилизации.


Авторы объявлений предлагают путем перелома любой из конечностей обеспечить как минимум семь месяцев отсрочки от мобилизации и последующей вероятной отправки в "бахмутскую мясорубку". Перелом предлагается сделать под анестезией, без смещения и каких-либо последующих осложнений. По словам авторов подобных несколько необычных объявлений, после процедуры заказчику гарантируется месяц в гипсе, после чего шесть месяцев отсрочки от мобилизации.



В последнее время во всех подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах активно ведется раздача повесток с целью последующей мобилизации и отправки на фронт. Потенциальных призывников ловят в магазинах, на заправках, просто на улицах. Некоторых забирают прямо из их домов.

Это указывает на острую нехватку в ВСУ живой силы, что только подтверждает озвученные рядом иностранных источников данные о значительных потерях украинской армии.

Однако, несмотря на заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, утверждающего, что "мобилизация идет согласно составленному ранее плану", мероприятия по отлову будущего "пушечного мяса" для украинской армии, приобретают все более стихийный характер. В Одессе мужчин грузят в автобусы сотрудники военкоматов прямо на привокзальной площади.

Вместе с этим растут масштабы коррупции в украинских военкоматах. Так, расценки на отсрочку от мобилизации достигают неподъемной для большинства украинских граждан суммы в 10 тысяч долларов.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:24
    +3
    На Украине появляются предложения сломать конечности, чтобы избежать мобилизации


    Кому сломать конечности?Зеленскому?Идея впринципе неплохая. what
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:28
      +2
      "Конечность",коей на рояле играл... wassat Впрочем и у нас проскакивает реклама,как откосить..Мошенники конечно
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 14:35
        +3
        Мошенники, но желающих воспользоваться услугой, понять можно. Подохнуть за обкуренного нациста, так себе перспектива
    2. Карат
      Карат Сегодня, 14:31
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Кому сломать конечности?Зеленскому?Идея впринципе неплохая


      Зеленскому черепную коробку вскрыть и сходить по большому в неё.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:34
      +2
      Ничто не ново под Луной, членовредительством занимались и ранее.
      И при этом при всём даже на фронте ВСУ кроме устных угроз в адрес киевской хунты боятся повернуть штыки и заняться непосредственно теми кто их гонит на убой.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 14:50
        0
        Цитата: кредо
        даже на фронте ВСУ кроме устных угроз в адрес киевской хунты боятся повернуть штыки и заняться непосредственно теми кто их гонит на убой.

        Вожака нет (1) Боятся, что сосед тут же настучит (2) И дальше что делать не знают (3)
    4. spech
      spech Сегодня, 14:36
      +2
      Там верёвка и мыло требуется.
      ПС хотя мыло не надо, пуская помучиться..
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:31
    +2
    появляться объявления с предложением сломать конечности, чтобы получить отсрочку от мобилизации.
    Есть спрос, будут и предложения. А дальше, как в песне Шарикова: "... Глазик выколю - другой останется, Чтоб видал говно кому кланяться!"
  3. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 14:33
    +3
    Глупо как-то.
    Рискуют эти хирурги свинцом отравиться.
    Нацики их быстро вычислят.
  4. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 14:34
    +3
    Надо им подкинуть идею для бизнеса: "Помогу сдаться в плен с передовой!"
  5. Derbes19
    Derbes19 Сегодня, 14:38
    +1
    Не обязательно хирурги. Возможно просто неравнодушные граждане за небольшое вознаграждение могут что нибудь из не сильно нужного сломать.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:38
    +2
    "Поскользнулся, упал, закрытый перелом, очнулся – гипс!" А гипса хватит на всех желающих? recourse
  7. Комментарий был удален.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:47
    0
    Кстати, новость уже старая. Есть поновее
  9. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 14:48
    +1
    Увы не поможет. sad Зеля ради заокеанских хозяев всех граждан украины отправит на фронт, инвалидов, кривых, косых, хромых, глухих, короче ВСЕХ!