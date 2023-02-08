В Киеве приступили к сносу памятника летчику Валерию Чкалову

Масштабы «дерусификации» на Украине не перестают удивлять. Власти нашей «западной соседки» объявили войну буквально всему, что связано с Россией, да и с Украиной, кстати, тоже.
Очередной жертвой безумия правящего на Украине режима стал памятник советскому летчику-испытателю Валерию Павловичу Чкалову, который летом 1937 года совершил первый беспосадочный перелет из Москвы в североамериканский Ванкувер
Сегодня, 8 февраля, в столице Украины начался демонтаж памятника летчику. Соответствующее видео уже растиражировано рядом местных СМИ и ТГ-каналов.
Что характерно, вышеупомянутый акт вандализма проходит с разрешения Минкульта Украины. Более того, сообщается, что ведомство дало «добро» на снос еще одного памятника. Речь идет о монументе генералу Ватутиту. Тому самому, который освобождал Киев от нацистов.
Стоит напомнить, что в прошлом году в Одессе снесли памятник Екатерине II. Сейчас на постаменте, на котором находилась скульптура, вместо российской императрицы установлен украинский флаг. Кроме того, памятник Валерию Чкалову ранее был демонтирован в Днепре (Днепропетровск).
Впрочем, «войной с памятниками» киевская власть не ограничивается. На Украине активно пытаются «переписать» историю, позиционируя свое государство, как основу всей Руси. Более того, очередь на «дерусификацию» уже дошла и до УПЦ, в помещениях которой проводят обыски СБУ.