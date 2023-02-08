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В Киеве приступили к сносу памятника летчику Валерию Чкалову

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В Киеве приступили к сносу памятника летчику Валерию Чкалову

Масштабы «дерусификации» на Украине не перестают удивлять. Власти нашей «западной соседки» объявили войну буквально всему, что связано с Россией, да и с Украиной, кстати, тоже.


Очередной жертвой безумия правящего на Украине режима стал памятник советскому летчику-испытателю Валерию Павловичу Чкалову, который летом 1937 года совершил первый беспосадочный перелет из Москвы в североамериканский Ванкувер

Сегодня, 8 февраля, в столице Украины начался демонтаж памятника летчику. Соответствующее видео уже растиражировано рядом местных СМИ и ТГ-каналов.

Что характерно, вышеупомянутый акт вандализма проходит с разрешения Минкульта Украины. Более того, сообщается, что ведомство дало «добро» на снос еще одного памятника. Речь идет о монументе генералу Ватутиту. Тому самому, который освобождал Киев от нацистов.

Стоит напомнить, что в прошлом году в Одессе снесли памятник Екатерине II. Сейчас на постаменте, на котором находилась скульптура, вместо российской императрицы установлен украинский флаг. Кроме того, памятник Валерию Чкалову ранее был демонтирован в Днепре (Днепропетровск).

Впрочем, «войной с памятниками» киевская власть не ограничивается. На Украине активно пытаются «переписать» историю, позиционируя свое государство, как основу всей Руси. Более того, очередь на «дерусификацию» уже дошла и до УПЦ, в помещениях которой проводят обыски СБУ.
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7 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 14:50
    +7
    Метрополитен киевский пусть снесут - как наследие советского прошлого......днепроГЭС, Запорожсталь и т.д.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:53
      +5
      Да, логично довести Куев до состояния 10-11 века, где/когда, они считают, их колыбель.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:55
      +2
      Цитата: Чёрный
      Метрополитен пусть снесут - как наследие советского прошлого......днепроГЭС, Запорожсталь и т.д.

      Э нет. Вам тут же заявят, что то все строили украинцы! Сами! Ага! Или бедные националисты из концлагеря России.
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:54
    +5
    Страна, которая строится не ради своей нации, государства, а в виде "анти" ничего не сможет создать в итоге, потому, что вся ее суть будет заключаться в противоставлении самой себя России, а не в созидании Украины, не в собственном развитии.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:56
    +2
    Масштабы «дерусификации» на Украине не перестают удивлять.
     И десоветизации.История сохранила диалог Валерия Чкалова с американским миллионером, который произошёл на турбоэлектроходе "Нормандия". Это было суперсовременное и самое быстрое для той эпохи судно, на котором советский экипаж возвращался на родину. Миллионер поинтересовался, насколько Чкалов богат – ясное дело, рассуждал американец, что так рисковать своей жизнью можно только ради огромных сумм!На провокацию забугорного бизнесмена Чкалов не поддался. "У меня 170 миллионов", – не моргнув глазом ответил он. "Рублей или долларов?" – продолжил расспросы настойчивый собеседник. «170 миллионов человек, которые работают на меня, а я работаю на них!» – поставил точку советский летчик.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:04
    0
    Господи, зачем же ты их так наказал?!
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:11
    0
    Я тоже думаю что Украине надо помогать избавляться от всего советского наследия .Там еще много чего есть ,те же АЭС ,годро ,электростанции ,предприятия ,мосты и жд дороги .