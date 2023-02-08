Глава МИД Приднестровья: Закон о наказании за сепаратизм направлен против жителей региона

Молдова использует методы информационного давления в надежде запугать нас. Молдавские власти заявляют, что будут преследовать и задерживать жителей ПМР. Всё это недопустимо, а потому, со своей стороны мы будем принимать все меры, для разрешения ситуации мирным путём. Для этого у нас есть дипломатия и возможности нашего парламента

Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев подверг жёсткой критике закон о наказании за сепаратизм, принятый недавно парламентом Республики Молдова. По его словам, он направлен против жителей региона и носит антиприднестровский характер. Его заявление прозвучало во время заседания Комиссии по международным отношениям.Вот как глава приднестровского внешнеполитического ведомства прокомментировал происходящее:Он также напомнил, что в этой связи, Верховный Совет ПМР уже готовит соответствующее официальное заявление на все те беззакония, устраиваемые Кишинёвом на законодательном уровне.В то же время важно отметить, что, несмотря на принятие закона молдавским законодательным органом в окончательном чтении, президент республики Майя Санду ещё не подписала его. В декабре 2022-го года Тирасполь потребовал от Кишинёва объяснений по данному законопроекту. Как тогда заявил Игнатьев, поправки в Уголовный кодекс РМ, предусматривающие введение таких понятий как сепаратизм, шпионаж и предательство родины лишь усложнят и без того непростые отношения, складывающиеся между сторонами, поставив фактически в тупик весь переговорный процесс между обоими берегами Днестра.