Глава МИД Приднестровья: Закон о наказании за сепаратизм направлен против жителей региона

Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев подверг жёсткой критике закон о наказании за сепаратизм, принятый недавно парламентом Республики Молдова. По его словам, он направлен против жителей региона и носит антиприднестровский характер. Его заявление прозвучало во время заседания Комиссии по международным отношениям.
Вот как глава приднестровского внешнеполитического ведомства прокомментировал происходящее:
Молдова использует методы информационного давления в надежде запугать нас. Молдавские власти заявляют, что будут преследовать и задерживать жителей ПМР. Всё это недопустимо, а потому, со своей стороны мы будем принимать все меры, для разрешения ситуации мирным путём. Для этого у нас есть дипломатия и возможности нашего парламента
Он также напомнил, что в этой связи, Верховный Совет ПМР уже готовит соответствующее официальное заявление на все те беззакония, устраиваемые Кишинёвом на законодательном уровне.
В то же время важно отметить, что, несмотря на принятие закона молдавским законодательным органом в окончательном чтении, президент республики Майя Санду ещё не подписала его. В декабре 2022-го года Тирасполь потребовал от Кишинёва объяснений по данному законопроекту. Как тогда заявил Игнатьев, поправки в Уголовный кодекс РМ, предусматривающие введение таких понятий как сепаратизм, шпионаж и предательство родины лишь усложнят и без того непростые отношения, складывающиеся между сторонами, поставив фактически в тупик весь переговорный процесс между обоими берегами Днестра.