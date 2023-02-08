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Глава МИД Приднестровья: Закон о наказании за сепаратизм направлен против жителей региона

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Глава МИД Приднестровья: Закон о наказании за сепаратизм направлен против жителей региона

Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев подверг жёсткой критике закон о наказании за сепаратизм, принятый недавно парламентом Республики Молдова. По его словам, он направлен против жителей региона и носит антиприднестровский характер. Его заявление прозвучало во время заседания Комиссии по международным отношениям.


Вот как глава приднестровского внешнеполитического ведомства прокомментировал происходящее:

Молдова использует методы информационного давления в надежде запугать нас. Молдавские власти заявляют, что будут преследовать и задерживать жителей ПМР. Всё это недопустимо, а потому, со своей стороны мы будем принимать все меры, для разрешения ситуации мирным путём. Для этого у нас есть дипломатия и возможности нашего парламента

Он также напомнил, что в этой связи, Верховный Совет ПМР уже готовит соответствующее официальное заявление на все те беззакония, устраиваемые Кишинёвом на законодательном уровне.

В то же время важно отметить, что, несмотря на принятие закона молдавским законодательным органом в окончательном чтении, президент республики Майя Санду ещё не подписала его. В декабре 2022-го года Тирасполь потребовал от Кишинёва объяснений по данному законопроекту. Как тогда заявил Игнатьев, поправки в Уголовный кодекс РМ, предусматривающие введение таких понятий как сепаратизм, шпионаж и предательство родины лишь усложнят и без того непростые отношения, складывающиеся между сторонами, поставив фактически в тупик весь переговорный процесс между обоими берегами Днестра.
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Использованы фотографии:
https://mid.gospmr.org/ru/
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2 комментария
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:22
    -1
    А армия наша,в ловушке в Приднестровье..Не даром ,принимают подобные законы,да Боррель не зря языком ляпнул о территориальной целостности Молдовы, к чему то готовятся
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:36
    0
    будут преследовать и задерживать жителей ПМР
    Как я понимаю на территории Молдавии, т.к. на территории ПМР сомнительно, что им позволят это делать при наличии своих ВС и российских миротворцев. Значит после утверждение этого закона Санду, в целях своей безопасности придется отказаться от поездок в Молдавию и работы там. Это конечно удар по кошельку некоторых граждан ПМР, но своя безопасность в данном случае дороже.