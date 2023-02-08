Военное обозрение
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Марк Бернардини: Америка поддерживает Украину не только до последнего украинца, но и до последнего европейца

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Марк Бернардини: Америка поддерживает Украину не только до последнего украинца, но и до последнего европейца

Как уже сообщало «Военное обозрение», Джо Байден в ходе своего выступления в конгрессе значительную часть его посвятил Украине и вооружённому конфликту, в который США фактически вошли в качестве участника. Байден откровенно заявил, что именно США создали антироссийскую коалицию, которая де-факто руками украинцев и противостоит РФ и российским интересам.

По поводу выступления Джо Байдена высказался политолог, член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Марк Бернардини. Эксперт отметил, что сегодня у американского президента назрела сугубо внутренняя политическая повестка. И в этой повестке, хочет он того или нет, своё место заняла и Украина.

Марк Бернардини:

Призывы к сплочению собственного народа во имя мнимых высших целей и принципов, в данном случае, звучат убого и банально, я бы не стал преувеличивать значение обращения Байдена к Конгрессу. Что всё же стоит подчеркнуть.


Эксперт:

1. «Америка едина в поддержке Украины». Судя не по словам, а по делам, она поддерживает Украину не только до последнего украинца, но и до последнего европейца.

В десятые годы вопреки мнению большинства российских экспертов, я утверждал, что у США три конкурента: РФ, КНР и ЕС. План был обезоруживающе прост: столкнуть лбами Россию и Евросоюз, чтобы далее разобраться с Китаем. Воплощение моего тезиса мы видим в нынешние двадцатые годы.

2. Многократное упоминание Путина без России – вполне предсказуемый риторический приём, дабы внедрить в коллективное подсознание, что российский народ находится под «гнётом Путина». Умалчивается его переизбрание 77% электората, а также объективная народная консолидация после начала специальной военной операции.

Политолог отметил, что выступление Байдена для России не значит ровным счётом ничего, и что об этом выступлении уже через неделю можно будет забыть, так как оно не имело даже намёка на нечто судьбоносное.
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6 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:24
    0
    выступление Байдена для России не значит ровным счётом ничего
     В принципе да,если учесть,что товарооборот между США и Россией ,вырос..
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:49
      0
      Товарооборот вырос а вот доверие упало до ноля...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:25
    +2
    Америка поддерживает Украину не только до последнего украинца, но и до последнего европейца
    По поводу "до последнего европейца" начинает контурно вырисовываться. Сначала опустить европейскую экономику до как можно низшей планки, затем втянуть сначала Восточную Европу в прямой конфликт с Россией. А для этого необузданных политических придурков там достаточно, одна Польша чего стоит. Ну, а потом, когда под раздачу попадет и Германия со стороны наблюдать за этим забыв про всякие статьи Устава НАТО - сами ввязались, сами и расхлебывайте.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:33
      0
      Европу ждут тяжелейшие последствия отказа от дешевых энергоресусов из России.
      Производство самолетов, танков,артиллерии, боеприпасов требуют больших трат электроэнергии, газа и на них цена выросла...продукция подорожает с вытекающими последствиями для рынка сбыта и населения Европы.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: rotmistr60
      Америка поддерживает Украину не только до последнего украинца, но и до последнего европейца
      По поводу "до последнего европейца" начинает контурно вырисовываться. Сначала опустить европейскую экономику до как можно низшей планки, затем втянуть сначала Восточную Европу в прямой конфликт с Россией. А для этого необузданных политических придурков там достаточно, одна Польша чего стоит. Ну, а потом, когда под раздачу попадет и Германия со стороны наблюдать за этим забыв про всякие статьи Устава НАТО - сами ввязались, сами и расхлебывайте.

      Помимо всего прочего, в последнее время в Европе, имеющей миллионы беженцев мусульман, странным образом активизировались "полезные идиёты" которые жгут Кораны, вешают за ноги чучело Эрдогана и рисуют глумливые шаржи в журналах по поводу землетрясения в Турции и гибели тысяч людей под завалами. Такое ощущение, что эти действия инициируются исключительно с той целью, что бы запустить в Европе кровавую резню ещё и на религиозном уровне. Как правило религиозные войны отличаются особой жестокостью к иноверцам, а спящих игиловских ячеек в Европе пруд пруди т.к. после б/действий в Сирии многие бородатые свалили именно в Европу и наверняка не утратили контакты со своими кураторами из ЦРУ.
  3. zenion
    zenion Сегодня, 15:02
    0
    Раз США так заявляет, значит дела у них идут хреново. Бизнес загибается вокруг третьей ноги. Напрасно они подхватили польский призыв - всрамся, но нэ дамся. Придётся остальным, кто с голодухи не сдохнет стирать портки. Весь мир с надеждой смотрит в то время, когда США станет НЕСША, или НЕМАСША.