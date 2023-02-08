Марк Бернардини: Америка поддерживает Украину не только до последнего украинца, но и до последнего европейца

Призывы к сплочению собственного народа во имя мнимых высших целей и принципов, в данном случае, звучат убого и банально, я бы не стал преувеличивать значение обращения Байдена к Конгрессу. Что всё же стоит подчеркнуть.

1. «Америка едина в поддержке Украины». Судя не по словам, а по делам, она поддерживает Украину не только до последнего украинца, но и до последнего европейца.



В десятые годы вопреки мнению большинства российских экспертов, я утверждал, что у США три конкурента: РФ, КНР и ЕС. План был обезоруживающе прост: столкнуть лбами Россию и Евросоюз, чтобы далее разобраться с Китаем. Воплощение моего тезиса мы видим в нынешние двадцатые годы.



2. Многократное упоминание Путина без России – вполне предсказуемый риторический приём, дабы внедрить в коллективное подсознание, что российский народ находится под «гнётом Путина». Умалчивается его переизбрание 77% электората, а также объективная народная консолидация после начала специальной военной операции.

Как уже сообщало «Военное обозрение», Джо Байден в ходе своего выступления в конгрессе значительную часть его посвятил Украине и вооружённому конфликту, в который США фактически вошли в качестве участника. Байден откровенно заявил, что именно США создали антироссийскую коалицию, которая де-факто руками украинцев и противостоит РФ и российским интересам.По поводу выступления Джо Байдена высказался политолог, член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Марк Бернардини. Эксперт отметил, что сегодня у американского президента назрела сугубо внутренняя политическая повестка. И в этой повестке, хочет он того или нет, своё место заняла и Украина.Марк Бернардини:Эксперт:Политолог отметил, что выступление Байдена для России не значит ровным счётом ничего, и что об этом выступлении уже через неделю можно будет забыть, так как оно не имело даже намёка на нечто судьбоносное.