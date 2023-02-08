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Западная пресса: Европа переполнена беженцами

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Западная пресса: Европа переполнена беженцами

Страны Евросоюза вместо выработки единой миграционной политики и координации действий в этом вопросе пытаются свалить всю нагрузку на «соседа», пишет издание Politico.


На фоне украинских событий проблемы мигрантов отошли на второй план, но их необходимо решать. В странах ЕС продолжает оставаться множество беженцев из Сирии, а в прошлом году добавились миллионы мигрантов из Украины.

Казалось бы, стоит решать эту общую проблему сообща, но страны ЕС никак не придут к компромиссу в решении проблемы мигрантов, и все попытки выработать общую политику терпят фиаско, отмечает Politico.

Европа переполнена беженцами

Издание пишет, что европейские лидеры больше заняты решением собственных задач и получением преимуществ своими странами. На этой неделе должен состояться саммит лидеров ЕС, на котором в том числе будут обсуждаться и проблемы миграции. Однако, вероятнее всего, к общему знаменателю они снова не придут, считают авторы издания.

Politico предполагает, что Евросоюз разделится в этом вопросе по линиям север — юг и запад — восток. Так, глава правительства Нидерландов Марк Рютте уже пытается проводить политику по недопущению мигрантов в его страну и запереть их на юге Европы. И эта политика основывается на стремлении Рютте получить голоса на мартовских провинциальных выборах. Он, как и многие другие европейские политики, хочет, чтобы все процедуры мигранты проходили в странах прибытия, а уже потом, возможно, их примут остальные страны ЕС. Такой подход, естественно, не нравится странам Южной и Восточной Европы, так как это приведёт к большому скоплению мигрантов в этих странах, пока будут проходить все эти процедуры.

Греция и Италия, на которые приходится основной приток мигрантов, уже давно требуют от ЕС большей солидарности и более справедливого распределения нагрузки, отмечает Politico.

Эта проблема уже вызвала напряжённость между Римом и Парижем, когда итальянские власти закрыли порты страны для судов, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, и потребовали от Франции принятия этих мигрантов. А канцлер Австрии Карл Нехаммер недавно призвал построить забор на болгаро-турецкой границе, чтобы как-то снизить приток мигрантов. Однако власти ЕС его не поддержали, считая, что это противоречит европейским ценностям.

Таким образом, в странах ЕС идёт неразбериха в миграционном вопросе, но при этом они достаточно сплочённо приняли в прошлом году миллионы украинских беженцев, пишет издание. Вероятно, если дело касается Украины, то в ЕС не принято спорить.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Borut Podgoršek
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11 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:12
    +2
    Погуглил интереса для
    Население Европы
    747 636 045 чел. (1 июля 2020 г.)

    При этом
    В 2022 г. в ЕС было зарегистрировано около 1,3 миллиона мигрантов.
    Источник: https://visasam.ru/emigration/europe-emigration/bezhency-v-evrope.html

    Вам не кажется, что причина кризиса - не в беженцах, а в том, что экономика Европы в явной и глубокой... Кризисной ситуации? 1,3 миллиона трудоустроить всей Европой хотя бы метлой махать - меньше мусора будет в том же Дублине, весной засереном по крыши
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 16:24
      +1
      Мне вот не кажется. Вон, всяких ЛГБТ- шников 1-5%, а весь мир баламутят. Беженцев всех мастей хоть и немного, зато кипиш создают будь здоров. Из серии "мал клоп, да вонюч".
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:25
      0
      Цитата: Bingo
      Вам не кажется, что причина кризиса - не в беженцах, а в том, что экономика Европы в явной и глубокой... Кризисной ситуации? 1,3 миллиона трудоустроить всей Европой хотя бы метлой махать - меньше мусора будет в том же Дублине, весной засереном по крыши

      Скорей всего проблема стран ЕС ни в беженцах и ни созданном своими руками кризисе, а в слепом следовании требованиям США и отсутствии воли ухода из под "зонтика" США.
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 16:34
        0
        Цитата: кредо
        Скорей всего проблема стран ЕС ни в беженцах и ни созданном своими руками кризисе, а в слепом следовании требованиям США и отсутствии воли ухода из под "зонтика" США.

        Проблема ЕС в том, что ею напрямую "руководит" США. Как старую шлюху держит за волосы, и не отпускает, пока не добьётся своего. Как только что-то ещё понадобится, рука снова опускает её на колени.
        hi
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: Bingo
      Вам не кажется, что причина кризиса - не в беженцах, а в том, что экономика Европы в явной и глубокой... Кризисной ситуации? 1,3 миллиона трудоустроить всей Европой

      Кто то явно говорит не правду, только из Украины уехало 8 млн. а добралось всего 1.3 со всех стран???
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 16:12
    +3
    Xоxлы в Европе... так это хорошо. Менталитет - ".. не съесть, так надкусить" работает.)
    1. Владислав_2
      Владислав_2 Сегодня, 16:23
      0
      Так они сами пригласили "любя" и не только их!...а за "любовь" нужно платить laughing
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:13
    +2
    Западная пресса: Европа переполнена беженцами
    Фрау канцлерина как заявляла ... они, мол, справятся!!!
    Так шо неча пищать, СПРАВЛЯЙТЕСЬ!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:17
      +1
      Да ладно.Подумаешь!Вместо французского в Париже и немецкого в Берлине начнут разговаривать на арабском и украинском..
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:30
    +2
    Европа переполнена прежде всего продажными лживыми политиками. Им что из Африки голодранцев насобирать, что из Азии, что из новой Африки - украины. Пожалуй, один Орбан проводит политику в интересах своей страны и своих людей. Все остальные - дом умалишённых, особенно громко в котором раздаются французские и немецкие голоса.
  5. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 16:32
    0
    Поляки командуют украинцами и прибалтами, а те караулят (конц)лагеря с беженцами, которые работают за еду.

    Похоже бизнес-план именно такой.