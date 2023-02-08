Западная пресса: Европа переполнена беженцами

Европа переполнена беженцами

Страны Евросоюза вместо выработки единой миграционной политики и координации действий в этом вопросе пытаются свалить всю нагрузку на «соседа», пишет издание Politico.На фоне украинских событий проблемы мигрантов отошли на второй план, но их необходимо решать. В странах ЕС продолжает оставаться множество беженцев из Сирии, а в прошлом году добавились миллионы мигрантов из Украины.Казалось бы, стоит решать эту общую проблему сообща, но страны ЕС никак не придут к компромиссу в решении проблемы мигрантов, и все попытки выработать общую политику терпят фиаско, отмечает Politico.Издание пишет, что европейские лидеры больше заняты решением собственных задач и получением преимуществ своими странами. На этой неделе должен состояться саммит лидеров ЕС, на котором в том числе будут обсуждаться и проблемы миграции. Однако, вероятнее всего, к общему знаменателю они снова не придут, считают авторы издания.Politico предполагает, что Евросоюз разделится в этом вопросе по линиям север — юг и запад — восток. Так, глава правительства Нидерландов Марк Рютте уже пытается проводить политику по недопущению мигрантов в его страну и запереть их на юге Европы. И эта политика основывается на стремлении Рютте получить голоса на мартовских провинциальных выборах. Он, как и многие другие европейские политики, хочет, чтобы все процедуры мигранты проходили в странах прибытия, а уже потом, возможно, их примут остальные страны ЕС. Такой подход, естественно, не нравится странам Южной и Восточной Европы, так как это приведёт к большому скоплению мигрантов в этих странах, пока будут проходить все эти процедуры.Греция и Италия, на которые приходится основной приток мигрантов, уже давно требуют от ЕС большей солидарности и более справедливого распределения нагрузки, отмечает Politico.Эта проблема уже вызвала напряжённость между Римом и Парижем, когда итальянские власти закрыли порты страны для судов, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, и потребовали от Франции принятия этих мигрантов. А канцлер Австрии Карл Нехаммер недавно призвал построить забор на болгаро-турецкой границе, чтобы как-то снизить приток мигрантов. Однако власти ЕС его не поддержали, считая, что это противоречит европейским ценностям.Таким образом, в странах ЕС идёт неразбериха в миграционном вопросе, но при этом они достаточно сплочённо приняли в прошлом году миллионы украинских беженцев, пишет издание. Вероятно, если дело касается Украины, то в ЕС не принято спорить.