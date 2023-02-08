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Эрдоган принял решение, касающееся переноса президентских выборов из-за землетрясения в Турции

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Эрдоган принял решение, касающееся переноса президентских выборов из-за землетрясения в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял решение, касающееся возможного переноса президентских выборов из-за землетрясения в Турции. Их переносить не станут.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как и предполагалось ранее, выборы главы турецкого государства пройдут 14 мая.

Дело в том, что президент Турции имеет право перенести выборы на год в случае начала войны. Но стихийное бедствие, каким бы разрушительным оно ни было, не позволяет ему так поступить.

Предстоящие выборы, согласно турецкому законодательству, должны быть проведены не позднее июня. Впрочем, их могли бы отложить лишь при условии того, что правящая в Турции Партия справедливости и развития сумеет договориться об этом с оппозицией. В этом случае в турецкую конституцию может быть внесена соответствующая поправка.

На данный момент из-за мощного и разрушительного землетрясения, сопровождаемого многочисленными жертвами, Эрдоган объявил чрезвычайное положение в десяти провинциях страны. Оно продлится три месяца.

Как сообщили в Главном морском управлении Турции, сейчас в порту Искендерун полыхает пожар. Горит несколько сотен контейнеров, перевернувшихся 6 февраля при землетрясении, в которых предположительно хранились удобрения. Возгорание сопровождается взрывами, которые происходят время от времени.

Сразу приступить к тушению мешало огромное пламя. Теперь пожар стараются ликвидировать с суши, моря и воздуха.
Использованы фотографии:
https://www.tccb.gov.tr/
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6 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 14:44
    0
    так пожар в порту вроде потушили, вчера ещё
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:53
      0
      Мои искренние соблезнования многочисленным пострадавшим гражданам и народам Турции!
      Смотреть на многочисленные разрушения в Турции просто страшно!
      Аналогичная ситуация и в САР.
      Людей очень жалко.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:49
    +1
    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял решение, касающееся возможного переноса президентских выборов из-за землетрясения в Турции. Их переносить не станут.
     А мог бы..Не стал дразнить оппозицию.
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:49
    +1
    Этот хитрый лис, думаю, даже из трагедии политическую выгоду себе сделает: "нация должна сплотиться!", "всем будет оказана помощь и выплаты" и все в таком популистском духе...
  4. Flyter
    Flyter Сегодня, 14:51
    0
    Султан рейтинг себе набивает. На год переносить он ничего не будет.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:59
    0
    Кстати, никто не подскажет - после землетрясения в Сирии и Турции кто-нибудь видел помогающие разбирать завалы международные гуманитарные организации "белые каски" или "врачи без границ"?