Эрдоган принял решение, касающееся переноса президентских выборов из-за землетрясения в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял решение, касающееся возможного переноса президентских выборов из-за землетрясения в Турции. Их переносить не станут.Об этом сообщает агентство Bloomberg.Как и предполагалось ранее, выборы главы турецкого государства пройдут 14 мая.Дело в том, что президент Турции имеет право перенести выборы на год в случае начала войны. Но стихийное бедствие, каким бы разрушительным оно ни было, не позволяет ему так поступить.Предстоящие выборы, согласно турецкому законодательству, должны быть проведены не позднее июня. Впрочем, их могли бы отложить лишь при условии того, что правящая в Турции Партия справедливости и развития сумеет договориться об этом с оппозицией. В этом случае в турецкую конституцию может быть внесена соответствующая поправка.На данный момент из-за мощного и разрушительного землетрясения, сопровождаемого многочисленными жертвами, Эрдоган объявил чрезвычайное положение в десяти провинциях страны. Оно продлится три месяца.Как сообщили в Главном морском управлении Турции, сейчас в порту Искендерун полыхает пожар. Горит несколько сотен контейнеров, перевернувшихся 6 февраля при землетрясении, в которых предположительно хранились удобрения. Возгорание сопровождается взрывами, которые происходят время от времени.Сразу приступить к тушению мешало огромное пламя. Теперь пожар стараются ликвидировать с суши, моря и воздуха.