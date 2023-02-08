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Самолет с президентом Украины Зеленским на борту приземлился в Лондоне

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Самолет с президентом Украины Зеленским на борту приземлился в Лондоне

В Лондоне совершил посадку самолет с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Это первый визит Зеленского в Великобританию за период с начала российской спецоперации на Украине.


Ранее сообщалось, что в ходе визита в Британию Зеленский планирует встретиться с королем Карлом III, премьером Риши Сунаком, а также украинскими военнослужащими, проходящими обучение в этой стране.

Власти Великобритании активно оказывают военную поддержку киевскому режиму. Осуществляются поставки вооружений и военной техники, а также проводится обучение украинских военнослужащих. К тому же, Лондон оказывает санкционное давление на Россию. Под недавние санкции, введенные британским правительством, попали предприятия, входящие в оборонно-промышленный комплекс, а также ряд российских предпринимателей.

В частности, санкции коснулись производителя беспилотников CST, предприятие "РТ-Комплект", занимающееся производством комплектующих для вертолетов, кроме того, санкции введены против таких российских предприятий, как "Оборонлогистика", "Универсалмаш" и "Липецк". Эти предприятия занимаются производством гусеничных шасси для ЗРК. Также санкции введены против компании "Топаз" - разработчика программного обеспечения, используемого в авиации.

Помимо предприятий, санкции введены против ряда физических лиц — среди них российские предприниматели Борис Титов, Николай Егоров, Сергей Руднов, Светлана Кривоногих, Виктор Мячин, Алексей Репик, а также Евгений Школов и Павел Титов.
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Использованы фотографии:
president.gov.ua
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8 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 14:56
    0
    А где в ораве встречающих ЦэБорис-цэ копец? what Интересно, кинул "друга"???
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:00
      +1
      БОрис прическу наводит..А Вы заметили,что натовским бортом прилетел..Боится все таки
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:05
        0
        Причоску на мошонке готовит чтоби Зеле в нос волосня не лезла - а то ишо Зеля чихнёть и зуьами клацнет в самый ответсвенный момент... lol Гомосня це-эуропэйская.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:57
    +1
    Дай вместо здрасте, ничего нового.....
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:57
    +3
    Juste une visite ou un voyage sans retour avec une demande de réfugié ?
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:05
      0
      Цитата: YanniKounnar
      Juste une visite ou un voyage sans retour avec une demande de réfugié ?

      Англичане могут спросить откуда у него миллиарды $ ,с наворованным он может поехать только в Израиль
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:05
    0
    пижаму клоуну поменяйте, а то ужу сил нет смотреть
  5. poquello
    poquello Сегодня, 15:06
    0
    неправильный еврей встретился с неправильным индусом