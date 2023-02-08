Самолет с президентом Украины Зеленским на борту приземлился в Лондоне

В Лондоне совершил посадку самолет с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Это первый визит Зеленского в Великобританию за период с начала российской спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что в ходе визита в Британию Зеленский планирует встретиться с королем Карлом III, премьером Риши Сунаком, а также украинскими военнослужащими, проходящими обучение в этой стране.
Власти Великобритании активно оказывают военную поддержку киевскому режиму. Осуществляются поставки вооружений и военной техники, а также проводится обучение украинских военнослужащих. К тому же, Лондон оказывает санкционное давление на Россию. Под недавние санкции, введенные британским правительством, попали предприятия, входящие в оборонно-промышленный комплекс, а также ряд российских предпринимателей.
В частности, санкции коснулись производителя беспилотников CST, предприятие "РТ-Комплект", занимающееся производством комплектующих для вертолетов, кроме того, санкции введены против таких российских предприятий, как "Оборонлогистика", "Универсалмаш" и "Липецк". Эти предприятия занимаются производством гусеничных шасси для ЗРК. Также санкции введены против компании "Топаз" - разработчика программного обеспечения, используемого в авиации.
Помимо предприятий, санкции введены против ряда физических лиц — среди них российские предприниматели Борис Титов, Николай Егоров, Сергей Руднов, Светлана Кривоногих, Виктор Мячин, Алексей Репик, а также Евгений Школов и Павел Титов.