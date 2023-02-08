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Замминистра обороны Ирана заявил об увеличении экспорта вооружений за год в три раза

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Замминистра обороны Ирана заявил об увеличении экспорта вооружений за год в три раза

С марта по декабрь 2022 года экспорт вооружений и военной техники из Ирана по сравнению с мартом-декабрем 2021 года увеличился в три раза. Об этом сообщил прессе заместитель министра обороны Ирана генерал Сейед Мехди Фаррахи. Слова генерала приводит агентство IRNA.


Генерал Фаррахи считает, что увеличение экспорта связано с усиленными темпами развития военно-промышленного комплекса в Иране. По утверждению замминистра, еще десять лет назад Тегеран стал усиленными темпами развивать свою военную промышленность. В итоге за последние годы доля военной техники иранского производства на парадах вооруженных сил возросла до 93%, то есть на 10% за год.

Сейчас Иран выступает и в качестве экспортера вооружений и военной техники. О том, куда направляется основная часть иранского оружейного экспорта, генерал распространяться не стал.

Традиционно Иран вооружает шиитские радикальные формирования на Ближнем Востоке – от ливанской «Хезболла» до йеменских хуситов. Однако тройное увеличение экспорта оружия именно с марта 2022 года свидетельствует о том, что у Ирана появились новые и весьма значительные покупатели вооружений.

Напомним, что в отношении Ирана действуют введенные Западом санкции. Это обстоятельство значительно усложняет любые торговые операции страны с другими государствами, не говоря уже о торговле оружием.

Действовавшее в свое время против Ирана эмбарго на поставки оружия, с другой стороны, научило исламскую республику опираться на собственные силы. Так у Ирана появились свои технологические разработки и было налажено производство вооружений.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mehr News Agency
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4 комментария
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 14:55
    +2
    Иранцы не глупые люди - научились и санкции обходить! good
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 15:04
      +1
      Цитата: marchcat
      Иранцы не глупые люди - научились и санкции обходить!

      Иран существует пять тысяч лет и до 1935 года назывался Персией. Иран находится под санкциями уже 43 года. Магазины забиты товарами, в основном собственного производства или соседних стран. Для сравнения - Бензин - 55-60 центов США. Газ - 1 долл. за 1000 кв/час (так там измеряют использование газа). Для понимания: средняя цена в мире - 63 доллара за 1000 кв/час.
      В общем , выживают как могут .
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:00
    +2
    Знатно троллит запад, продаем всем и все, кого что интересует.... Беспилотники надо?
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:08
    -1
    Иран выходит из тени и начинает свою игру на ниве СМИ. Так что полученная информация должна быть воспринята с долей скептицизма .