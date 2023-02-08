Украинские СМИ: В Испании началась погрузка БТР М-113 для отправки ВСУ

Всерьез обеспокоенные удачными наступательными действиями российской армии, особенно на Донбассе, западные союзники Киева откровенно торопятся в оказании военной помощи ВСУ.С подачи Вашингтона, страны НАТО наперегонки спешат отдать Украине буквально последнее из своих арсеналов. Вот и королевские вооруженные силы Испании, до последнего времени незамеченные в крупных поставках вооружений Киеву, заспешили отправить для нужд ВСУ ранее неоднократно обещанные Минобороны американские бронетранспортеры М-113.Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщают, что Мадрид уже начал погрузку этих БТР в количестве 20 единиц для отправки на Украину. Причем часть бронетранспортёров будет передана в модификации самоходного миномёта.О намерении безвозмездно отправить Киеву бронемашины М-113 Минобороны Испании сообщало еще в августе прошлого года, затем эта информация была подтверждена в начале февраля этого года.БТР M-113 — гусеничный бронетранспортер производства США, долгое время являлся основным бронетранспортером американской армии. На вооружении испанской армии состоят БТР М-113, переоборудованные в вариант с установкой 120-мм миномета ECIA L65/120 испанского производства. Внутрь машины может устанавливаться миномет другого калибра или модели. Базовым вооружением M-113 является 12,7-мм пулемет M2HB.Бронетранспортеры М-113 уже используются ВСУ в ходе боев. Причем в российских пабликах можно отыскать немало сообщений, фото- и видеодоказательств весьма нелестного содержания о качествах это машины.Есть кадры, как М-113 пытается «с толкача» завести своего внезапно заглохшего в чистом поле собрата. На другом видео неповрежденный БТР украинцы по неизвестным причинам просто бросили в лесопосадке.На другом фото показан полностью выгоревший американский БТР, вернее, одна из его модификаций, подбитый в конце января под Бахмутом (Артемовском).Немало этих бронемашин наши военные уничтожили за последние несколько месяцев и на других направлениях. Есть даже кадры, на которых российский беспилотник посылает бомбу точно в люк американской бронемашины. И хотя в результате сам БТР снаружи почти не пострадал, экипаж вряд ли остался в живых после такого снайперского броска нашего оператора.