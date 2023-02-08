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Украинские СМИ: В Испании началась погрузка БТР М-113 для отправки ВСУ

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Украинские СМИ: В Испании началась погрузка БТР М-113 для отправки ВСУ

Всерьез обеспокоенные удачными наступательными действиями российской армии, особенно на Донбассе, западные союзники Киева откровенно торопятся в оказании военной помощи ВСУ.


С подачи Вашингтона, страны НАТО наперегонки спешат отдать Украине буквально последнее из своих арсеналов. Вот и королевские вооруженные силы Испании, до последнего времени незамеченные в крупных поставках вооружений Киеву, заспешили отправить для нужд ВСУ ранее неоднократно обещанные Минобороны американские бронетранспортеры М-113.

Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщают, что Мадрид уже начал погрузку этих БТР в количестве 20 единиц для отправки на Украину. Причем часть бронетранспортёров будет передана в модификации самоходного миномёта.

О намерении безвозмездно отправить Киеву бронемашины М-113 Минобороны Испании сообщало еще в августе прошлого года, затем эта информация была подтверждена в начале февраля этого года.

БТР M-113 — гусеничный бронетранспортер производства США, долгое время являлся основным бронетранспортером американской армии. На вооружении испанской армии состоят БТР М-113, переоборудованные в вариант с установкой 120-мм миномета ECIA L65/120 испанского производства. Внутрь машины может устанавливаться миномет другого калибра или модели. Базовым вооружением M-113 является 12,7-мм пулемет M2HB.

Бронетранспортеры М-113 уже используются ВСУ в ходе боев. Причем в российских пабликах можно отыскать немало сообщений, фото- и видеодоказательств весьма нелестного содержания о качествах это машины.

Есть кадры, как М-113 пытается «с толкача» завести своего внезапно заглохшего в чистом поле собрата. На другом видео неповрежденный БТР украинцы по неизвестным причинам просто бросили в лесопосадке.



На другом фото показан полностью выгоревший американский БТР, вернее, одна из его модификаций, подбитый в конце января под Бахмутом (Артемовском).



Немало этих бронемашин наши военные уничтожили за последние несколько месяцев и на других направлениях. Есть даже кадры, на которых российский беспилотник посылает бомбу точно в люк американской бронемашины. И хотя в результате сам БТР снаружи почти не пострадал, экипаж вряд ли остался в живых после такого снайперского броска нашего оператора.

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Использованы фотографии:
Соцсети
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8 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 15:21
    +1
    Машины прошлого века … устаревшие … но шумерам в самый раз будут
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:34
      0
      Цитата: silberwolf88
      Машины прошлого века … устаревшие … но шумерам в самый раз будут

      Это не важно! Зато в СМИ сколько шума будет! "Испания помогает! Испания уже направила! Весь мир с нами!" Причем не только в украинских, но и в европейских газетах.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:36
      +1
      В Испании началась погрузка БТР М-113 для отправки ВСУ
      А пошто Андорра отстает ? wink
    3. кредо
      кредо Сегодня, 15:38
      +1
      Цитата: silberwolf88
      Машины прошлого века … устаревшие … но шумерам в самый раз будут

      За какое причинное место янки держат всех европейских вассалов, при том что численность населения у вассалов в полтора раза больше чем у сюзерена а в экономическом плане они ни чем не уступают США, это давнишний и интересный вопрос, но факт остаётся фактом и страны ЕС похоже готовы выгребать из своих военных складов любые виды вооружения для отправку их на Украину.
      1. Normann
        Normann Сегодня, 16:07
        0
        Слово хозяина - закон yes Свое мнение отсутствует, увы. recourse
    4. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:22
      +4
      А БМП-1 конечно сверххайтек? М113 показали себя вполне рабочими лошадками, выносливыми, надежными, проходимыми, очень емкими, что в боевых условиях крайне ценится. Толстая и вязкая алюминиевая броня очень хорошо держит осколки от арты.
      1. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 16:44
        0
        Согласен, а их еще в Амерской пустыне около 3000 шт на хранении
  2. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 17:06
    0
    Испания? это та Испания в которой потомок императорской семьи обитает? ну то который года 4 назад в Москве браком сочетался с участием всей нашей богемы и президентского почетного караула. что ж он молчит то? неужели и этот подлецом оказался? belay что ж за беда то с императорской семьей? what