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Минометчики батальона «Призрак» корректируют с помощью БПЛА огонь по позициям ВСУ у села Спорное

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Минометчики батальона «Призрак» корректируют с помощью БПЛА огонь по позициям ВСУ у села Спорное

Вооруженные силы Российской Федерации атакуют украинские формирования в окрестностях села Спорное, расположенного на границе Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает РИА Новости.


Бои идут примерно в 2 километрах от Спорного. Здесь в наступлении задействованы части 2-го армейского корпуса ВС РФ – это бывшая Народная милиция, которая после воссоединения республик Донбасса с Россией вошла в состав российских вооруженных сил.

Военнослужащие минометного подразделения 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» 2-го армейского корпуса осуществляют корректировку огня по позициям противника с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов.


Как сообщает РИА Новости, украинские формирования заняли траншеи в полях в районе села Спорное. Однако с помощью дронов минометчики быстро определяют позиции войск противника.

Первый удар из минометов был по месту в 50 метрах от цели. Затем минометчики уточнили координаты и ударили в саму цель. Украинский расчет был уничтожен этим попаданием, потери противника пока неизвестны.

Если российским войскам удастся захватить село Спорное, то далее ВС РФ смогут начать наступление в сторону города Северска. Успех на этом направлении позволит наступать на Славянск и Краматорск – важные городские центры Донбасса, которые все еще остаются оккупированными украинскими формированиями.
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:21
    +1
    атакуют украинские формирования в окрестностях села Спорное,
    Споры должны быть разрешены. feel "Железом и кровью" request Тут не до любви.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:24
    +1
    Удачи бойцам.Прорыв такой обороны-дело трудное,но надо идти вперед.
  3. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 15:28
    +1
    Как то весь центр внимания переместился в район Северск - Купянск, а почему про Угледар такой " молчок" стоит? Может и правду в телеге пишут?
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:56
      0
      То что там успехов нет это понятно. С другой стороны туда войска ВСУ перебрасывал. Значит угроза была. И раз пока обратно не едут то угроза сохраняется.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:14
      0
      Раз всу перебрасывает войска на Угледар и пытается купировать угрозу южнее, значит дела у всу не сахар. А раз не взяли ещё наши Угледар, значит замес большой
  4. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 15:36
    0
    В Спорное зашли в декабре, и даже репортаж оттуда сняли среди разваленных хибар. А сейчас аж в 2 километрах от него. Как такое произошло?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:17
      +1
      Там одноимённых сёл пруд пруди. Новосёлок вообще не перечесть, Константиновок и прочего. Отсюда и путанница