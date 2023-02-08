Минометчики батальона «Призрак» корректируют с помощью БПЛА огонь по позициям ВСУ у села Спорное

Вооруженные силы Российской Федерации атакуют украинские формирования в окрестностях села Спорное, расположенного на границе Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает РИА Новости.
Бои идут примерно в 2 километрах от Спорного. Здесь в наступлении задействованы части 2-го армейского корпуса ВС РФ – это бывшая Народная милиция, которая после воссоединения республик Донбасса с Россией вошла в состав российских вооруженных сил.
Военнослужащие минометного подразделения 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» 2-го армейского корпуса осуществляют корректировку огня по позициям противника с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщает РИА Новости, украинские формирования заняли траншеи в полях в районе села Спорное. Однако с помощью дронов минометчики быстро определяют позиции войск противника.
Первый удар из минометов был по месту в 50 метрах от цели. Затем минометчики уточнили координаты и ударили в саму цель. Украинский расчет был уничтожен этим попаданием, потери противника пока неизвестны.
Если российским войскам удастся захватить село Спорное, то далее ВС РФ смогут начать наступление в сторону города Северска. Успех на этом направлении позволит наступать на Славянск и Краматорск – важные городские центры Донбасса, которые все еще остаются оккупированными украинскими формированиями.