Советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности признал, что американские власти стояли за беспорядками в Белоруссии в преддверии президентских выборов в этой стране в 2020-м году. Заявление прозвучало в беседе, которую, как он полагал, он вёл с Петром Порошенко, но на самом деле был разоблачён российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые связались с ним под видом экс-лидера Украины.Болтон успел поделиться многими подробностями закулисной борьбы с Россией во время своего пребывания в этой должности, в частности, о том, что ещё в 2019-м году он лично приезжал в Минск, где у него состоялась встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Цель его визита заключалась в том, чтобы уговорить главу белорусского государства взять курс на Запад, отвернувшись от Кремля, на что последний ответил решительном отказом. После этого страну охватила волна протестов, переросших затем в вооружённые столкновения, а США, по словам экс-советника, всецело поддерживали белорусских оппозиционеров.Также, по мнению государственного деятеля США, североатлантический альянс совершил большую ошибку, остановив своё расширение на восток, тем самым, оставив серую зону в странах Восточной Европы, таких как Молдавия, Украина и Беларусь. В этой связи, политик также вспомнил и про обещание бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера, которое он дал тогдашнему генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачёву, о недопущении расширения военного блока на восток. По версии самого Болтона, такого якобы не было. Не ясно, причём тут версия Болтона, если есть прямые свидетели той беседы и тех обещаний.Откровенно говоря, и без его слов был очевидным тот факт, что страны Запада давно ведут гибридную войну против России, о чём неоднократно говорил и президент Владимир Путин. Как отмечал российский лидер, экономический блицкриг против Москвы с треском провалился, а все санкции не только не сломили российскую экономику, но и нанесли серьёзный ущерб самой Европе.