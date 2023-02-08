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Экс-советник президента США по нацбезопасности признал, что американские власти стояли за беспорядками в Белоруссии

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Экс-советник президента США по нацбезопасности признал, что американские власти стояли за беспорядками в Белоруссии

Советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности признал, что американские власти стояли за беспорядками в Белоруссии в преддверии президентских выборов в этой стране в 2020-м году. Заявление прозвучало в беседе, которую, как он полагал, он вёл с Петром Порошенко, но на самом деле был разоблачён российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые связались с ним под видом экс-лидера Украины.


Болтон успел поделиться многими подробностями закулисной борьбы с Россией во время своего пребывания в этой должности, в частности, о том, что ещё в 2019-м году он лично приезжал в Минск, где у него состоялась встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Цель его визита заключалась в том, чтобы уговорить главу белорусского государства взять курс на Запад, отвернувшись от Кремля, на что последний ответил решительном отказом. После этого страну охватила волна протестов, переросших затем в вооружённые столкновения, а США, по словам экс-советника, всецело поддерживали белорусских оппозиционеров.

Также, по мнению государственного деятеля США, североатлантический альянс совершил большую ошибку, остановив своё расширение на восток, тем самым, оставив серую зону в странах Восточной Европы, таких как Молдавия, Украина и Беларусь. В этой связи, политик также вспомнил и про обещание бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера, которое он дал тогдашнему генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачёву, о недопущении расширения военного блока на восток. По версии самого Болтона, такого якобы не было. Не ясно, причём тут версия Болтона, если есть прямые свидетели той беседы и тех обещаний.

Откровенно говоря, и без его слов был очевидным тот факт, что страны Запада давно ведут гибридную войну против России, о чём неоднократно говорил и президент Владимир Путин. Как отмечал российский лидер, экономический блицкриг против Москвы с треском провалился, а все санкции не только не сломили российскую экономику, но и нанесли серьёзный ущерб самой Европе.
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11 комментариев
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  1. alexey2073
    alexey2073 Сегодня, 16:33
    +6
    А что, кто-то сомневался? Везде где начинается мало-мальские волнения, то там явно торчат уши англосаксов. И пока они и поляки существуют это не прекратится.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:35
      +2
      Шикарно развели laughing laughing laughing ...можно сказать, добились чистосердечного признания laughing...
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 16:38
        +1
        Соответствие полное, собственной фамилии... болтун он и есть болтон lol
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:46
      +1
      Экс-советник президента США по нацбезопасности признал

      не признался, а нагло похвастался
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:35
    +2
    Надеюсь, Вован и Лексус уже полковники? laughing Сколько уже лохов им проболталось, языком как метлой метут.
    1. Балу
      Балу Сегодня, 16:40
      +2
      Цитата: Pharmacist
      Надеюсь, Вован и Лексус уже полковники? laughing Сколько уже лохов им проболталось, языком как метлой метут.

      Пора Боширова с Петровым командировать для осмотра шпилей.
  3. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 16:37
    0
    Неблагодарные, ведь так хорошо всё было, мы деньги в американскую экономику вкладывали, свою на голодном пайке держали. А они козни строили.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:50
      0
      Цитата: Дмитрий444
      Неблагодарные, ведь так хорошо всё было, мы деньги в американскую экономику вкладывали, свою на голодном пайке держали.

      Ну козни они строили давно и сейчас продолжают. "Хрустальная мечта" англосаксов уничтожить СССР - получилось, а вот на России зубы ломают, не все но многие начали понимать, что штаты мягко стелют, а спать уже будет не кому.
      Я приведу речь президента Соединенных Штатов Америки Уильяма (Билла) Клинтона на закрытом совещании Объединенного комитета начальников штабов 25 октября 1995 года: ( не полностью а основную часть), хотя думаю меня администрация сайта накажет за флуд.
      «Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием – мы получили сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко создавать.
      Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки к тому, что у русских называется «самоокупаемостью». За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и т.д.
      …Если нами будут решены эти задачи, то в ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем: расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы в Югославии; окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии; установление режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных нам».
  4. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 16:39
    +2
    Таких как Болтон надо разоблачать. На вид он очень даже американец со среднего запада, ковбойская шляпа, сапоги - и можно кино снимать. А на самом деле - человечешка с мозгами от гориллы, отпетый нацист и негодяй. Такие и управляют сегодняшней полосятиной. Болтон один из тех, кто упрямо ташит мир в глобальную катастрофу.
  5. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:49
    0
    Зачем вообще искать подтверждение очевидным вещам? о_О"
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:51
    +2
    последний ответил решительном отказом. После этого страну охватила волна протестов

    также в России штаты пытались мутить с выступлениями школьников в поддержку Навального. Хорошо помню этот момент, т. к. дочь в то время была студенткой и рассказывала, как агитировали на беспорядки. Вот такие болтоны и стояли за всем этим