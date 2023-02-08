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Киев и Прага подписали окончательное соглашение о создании совместного оборонного кластера

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Киев и Прага подписали окончательное соглашение о создании совместного оборонного кластера

Украина и Чехия подписали договор о создании совместного оборонного кластера. С украинской стороны документ подписал "Укроборонпром", с чешской - компания VOP CZ, принадлежащая Минобороны республики. Об этом сообщает пресс-служба украинского концерна.


Новый договор подразумевает совместное производство, ремонт и разработку бронированной техники, а также создании цепей поставки деталей и изделий. В рамках договора предполагается создание ремонтных хабов для восстановления украинской военной техники, а также создание совместных научно-исследовательских центров. Также сюда входит производство боеприпасов на новых и уже созданных предприятиях.

Достигнутые договоренности с VOP CZ являются наполнением соглашения о создании совместного оборонного кластера с Чешской Республикой, которое Укроборонпром и AMOS заключили в конце прошлого года

- говорится в сообщении.

Новый оборонный кластер будет включать как чешские предприятия, которые и выступят в качестве основной базы, так и "ведущие украинские", какие точно не раскрывается. Также к работе кластера планируется привлекать различных "международных финансовых доноров". Кроме того, в Киеве планируют построить несколько предприятий оборонного сектора на территории Украины в "безопасных местах".

Как заявляют в "Укроборонпроме", чешская компания VOP CZ - это выгодный партнер, поскольку она имеет опыт работы с бронетехникой советского образца, в частности, БМП-1 и Т-72.
Использованы фотографии:
Укроборонпром
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25 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 15:23
    +7
    Чехи всегда были оружейной мастерской Гитлера … ну что ж продолжают традицию с новыми нацистами
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:42
      +2
      Цитата: silberwolf88
      Чехи всегда были оружейной мастерской Гитлера

      Гейдрих там производство наладил. И с его убийством ничего не изменилось - как гнали оружие, так и гнали до мая 45 !
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 15:51
        +1
        "Украина и Чехия подписали договор о создании совместного оборонного кластера."
        Нет. Будет новая Чехословакия. И вот с ней мы будем бороться за первое место в мировом хоккее
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:47
      +3
      Цитата: silberwolf88
      Чехи всегда были оружейной мастерской Гитлера … ну что ж продолжают традицию с новыми нацистами

      Вот так встречала в 1939 году Гитлера:

      Традиции по истечении 80-и лет не поменялись. Австро-немецкое наследие не выкинешь, оно генетически вложено.
    3. Комментарий был удален.
    4. кредо
      кредо Сегодня, 15:50
      +4
      Цитата: silberwolf88
      Чехи всегда были оружейной мастерской Гитлера … ну что ж продолжают традицию с новыми нацистами

      Вместо того, чтобы каждый раз наступать на одни и те же грабли и задавать один и тот же вопрос - "Да как же так, они же то же славяне?", наверное нужно раз и на всегда решить для себя, что ближе всех должна быть своя страна, а не рассчитывать на "братские" чувства.
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 16:09
        +2
        Цитата: кредо
        "Да как же так, они же то же славяне?"

        Да мы уже даже в отношении украинцев таким вопросом не задаемся... а уж по поводу чехов, поверьте, никто не станет рефлексировать laughing
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:03
        0
        Цитата: кредо
        Вместо того, чтобы каждый раз наступать на одни и те же грабли и задавать один и тот же вопрос - "Да как же так, они же то же славяне?",

        29 августа 1526 года произошла Битва при Мохаче. Вся армия короля Чехии Людовика II была уничтожена, сам король и многие командующие погибли при отступлении. В октябре 1526 года королём Чехии был избран австрийский эрцгерцог Фердинанд I Габсбург (1503–1564). С тех пор почти на 400 лет Чехия стала немецкой, какая там может быть славянская кровь. Они не вольны в своих решениях и сейчас. Подписывая с Украиной о создании военного кластера, чехи продемонстрировали типичный "стокгольмский синдром", когда заложники начинают морально поддерживать террористов – медики называют это "односторонняя симпатия, возникающая между жертвой и агрессором в процессе захвата".
    5. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:19
      +3
      А потом она была оружейной мастерской восточного блока, а также ключевым поставщиком дружественным Союзу странам, где прямые поставки были нежелательны. ВПК Чехословакии покрывало на 70% потребность в танках всего Варшавского блока, также Чехословакия выпускала и авиацию, колесную технику (например БТР Скот воюет и сегодня у Асада, а поставлены они еще 80-х).
      1. AMG
        AMG Сегодня, 17:10
        0
        70% всего блока, это перебор. Может без СССР? А авиация-учебные Л-29 и Л-39 или что еще?
    6. Венд
      Венд Сегодня, 17:26
      0
      Ну значит идти нашим ребятам до польской границы.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:25
    +4
    Киев и Прага подписали окончательное соглашение о создании совместного оборонного кластера
    Что это? Отсутствие исторической памяти или желание потанцевать на граблях? request А может безнаказанность, в прошлый раз ничего же не было, за танки для нацистов. recourse
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:59
      +3
      Цитата: Mavrikiy
      Киев и Прага подписали окончательное соглашение о создании совместного оборонного кластера
      Что это? Отсутствие исторической памяти или желание потанцевать на граблях? request А может безнаказанность, в прошлый раз ничего же не было, за танки для нацистов. recourse

      Хорошим примером того, как чехи относились к фашистам достаточно двух фактов - "героическая" защита страны перед входом фашистов в Чехию и траурная колонна нескольких сот тысяч чехов в 1942 году, пришедших попрощаться с гауляйтером Чехии Гейдрихом.
      Такой покорности и любви к СССР чехи никогда не проявляли.
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 16:19
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Что это? Отсутствие исторической памяти или желание потанцевать на граблях?

      Ну какая тут может быть историческая память, если они сейчас там на полном серьезе заявляют, что Конев помешал пражскому восстанию, и что сами бы справились, и с гораздо меньшими потерями! Более того - они, типа, и так справились, а русские, вмешавшись в победу фашистов (власовцев) над фашистами (немцами) - просто решили себе прихапать лавры победителей...
      И оскандалившийся на нашем ТВ клоун староста Новотный - только срез этого больного на всю голову чешского общества, которое даже в спасших Прагу от уничтожения русских солдатах видят исключительно злодеев, людоедов и оккупантов!
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:31
    +1
    Ой-й! Украина построит! Да подавится от жадности, ни гвоздя не даст. Тем более, Укроборонпром. "Что до нас не украли - мы украдем!"
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:32
    +2
    Они постепенно выводят производство военной техники в Польшу ,Чехию и Словакию.Дабы избежать "демилитаризации".У нас только один вариант-разрушить поставки.Насколько это реально в нынешних условиях?Скорее всего что это из ряда фантастики.Вроде все есть для этого,но "не могём" am
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:32
    -1
    А потом будет как с поляками...

    Тоже кусочек потребуют.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:39
    +1
    Спокойно, Козлодоеу! Сядем усе! Я встретил вас и все былое...
  7. arthh
    arthh Сегодня, 15:39
    +1
    Ох как они все могут доиграться.
    А что если создастся настоящий военный союз между Россией - Китаем -КНДР- Иран и даже не считая других стран дружелюбных и если реально союзники будут помогать как им Европка помогает они завоют.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:46
      0
      Цитата: arthh
      А что если создастся настоящий военный союз между Россией - Китаем -КНДР- Иран

      Тогда, наконец-то, подтвердится американское представление о географии - то, о чём они нам 30 лет рассказывают. Что ПРО в Польше - это не против России. Это против Ирана и Северной Кореи.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:48
    -1
    Лимитрофы объединяют свои жалкие потуги....
  9. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 16:00
    0
    Ну, если мы из той Украины сделаем пару-тройку малороссийских губерний, то что будет с этим кластером?
  10. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 16:03
    +1
    Цитата: Ирек
    А потом будет как с поляками...

    Тоже кусочек потребуют.

    Однако и рожа же у этого пшека Моравецкого. Зело преотвратен ликом.
  11. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 16:05
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Они постепенно выводят производство военной техники в Польшу ,Чехию и Словакию.Дабы избежать "демилитаризации".У нас только один вариант-разрушить поставки.Насколько это реально в нынешних условиях?Скорее всего что это из ряда фантастики.Вроде все есть для этого,но "не могём"


    Именно так.
    Ни газовую трубу ни Ж/Д узлы и перевалочные терминалы мы не имеем права трогать.

    За газ для Европы бюджет получает валютную выручку, по ж/д идут китайские товары в Европу (нельзя прерывать их экспорт).

    Как Сталин обходился без такой политики сдержек и противовесов, уму непостижимо.

    Или взять к примеру опыт США войны во Вьетнаме.
    Сколько бы у власти продержался президент, если бы для получения прибыли, американские компании поставляли продовольствие и топливо армиии Хо ши мина?
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:26
    0
    Создание любого "совместного" предприятия с Украиной - для её партнера означает лишь то, что он должен будет вложить 100% средств, 100% ресурсов, 100% юридической и политической поддержки и 100% технического обеспечения...
    А Украина будет светить давно не стиранным свитером и хриплым карканьем небритого наркомана - и это будет её такой очень весомый вклад.
  13. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:29
    0
    Nun, dann kennen wir ja die weiteren LEGITIMEN ZIELE russischer
    Raketenangriffe...; was nur, wenn es die Ukraine schon sehr bald
    nicht mehr gibt...?!? Ich glaube fast, den "Westen" eint zunehmend
    nur noch eine Art kollektiver Todessehnsucht...?!!