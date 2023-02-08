Минобороны: ВС РФ поразили штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Красногоровкой

В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики ВС РФ нанесли удар по расположению штаба 79-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил. Об этом сообщается в очередной сводке Министерства обороны Российской Федерации, представленной сегодня во второй половине дня.
Российские войска развивают наступательную активность сразу на нескольких основных направлениях в зоне специальной военной операции. Так, на Донецком направлении за сутки были уничтожены более 140 украинских военнослужащих, 1 танк, 3 пикапа, 3 автомобиля и гаубица «Мста-Б». Под Авдеевкой и Славянском были уничтожены два склада боеприпасов украинских формирований.
На Южно-Донецком направлении были поражены части 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, оперировавшие под Угледаром и Водяным Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 75 военнослужащих, 1 танк, 1 БМП, 3 бронеавтомобиля и 2 автомобиля. Под населенными пунктами Новомихайловка, Доброволье и Угледар артиллерийским огнем были поражены три склада боеприпасов ВСУ.
Бои продолжаются и на Купянском направлении. Здесь российские войска с помощью армейской и штурмовой авиации атаковали позиции 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на Купянском направлении насчитывают за сутки более 35 солдат, 1 БТР и 1 автомобиль.
Российские войска атаковали части 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Здесь наносились удары по позициям ВСУ и скоплениям военной техники в районах таких населенных пунктов как Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. В итоге удалось уничтожить более 130 украинских военных, 1 БМП, 3 бронеавтомобиля, 1 РСЗО БМ-21 «Град». Кроме того, российская артиллерия поразила склад боеприпасов, который в районе Подлимана Харьковской области оборудовали боевики из 66-й бригады ВСУ.
На Херсонском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы позиций противника на оккупированной части Херсонской области. Наконец, на всех направлениях работает оперативно-тактическая и армейская авиация. Силами противовоздушной обороны были сбиты 10 БПЛА ВСУ.