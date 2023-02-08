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Минобороны: ВС РФ поразили штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Красногоровкой

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Минобороны: ВС РФ поразили штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Красногоровкой

В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики ВС РФ нанесли удар по расположению штаба 79-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил. Об этом сообщается в очередной сводке Министерства обороны Российской Федерации, представленной сегодня во второй половине дня.


Российские войска развивают наступательную активность сразу на нескольких основных направлениях в зоне специальной военной операции. Так, на Донецком направлении за сутки были уничтожены более 140 украинских военнослужащих, 1 танк, 3 пикапа, 3 автомобиля и гаубица «Мста-Б». Под Авдеевкой и Славянском были уничтожены два склада боеприпасов украинских формирований.

На Южно-Донецком направлении были поражены части 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, оперировавшие под Угледаром и Водяным Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 75 военнослужащих, 1 танк, 1 БМП, 3 бронеавтомобиля и 2 автомобиля. Под населенными пунктами Новомихайловка, Доброволье и Угледар артиллерийским огнем были поражены три склада боеприпасов ВСУ.


Бои продолжаются и на Купянском направлении. Здесь российские войска с помощью армейской и штурмовой авиации атаковали позиции 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на Купянском направлении насчитывают за сутки более 35 солдат, 1 БТР и 1 автомобиль.

Российские войска атаковали части 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Здесь наносились удары по позициям ВСУ и скоплениям военной техники в районах таких населенных пунктов как Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. В итоге удалось уничтожить более 130 украинских военных, 1 БМП, 3 бронеавтомобиля, 1 РСЗО БМ-21 «Град». Кроме того, российская артиллерия поразила склад боеприпасов, который в районе Подлимана Харьковской области оборудовали боевики из 66-й бригады ВСУ.

На Херсонском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы позиций противника на оккупированной части Херсонской области. Наконец, на всех направлениях работает оперативно-тактическая и армейская авиация. Силами противовоздушной обороны были сбиты 10 БПЛА ВСУ.
Автор:
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16 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:43
    -1
    Минобороны: ВС РФ поразили штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Красногоровкой
    Хорошо. С нетерпением, сколько майоров, капитанов....?
  2. Krilion
    Krilion Сегодня, 15:51
    -18
    Прошел год... продолжается великое стояние по Донецком... год... беспомощность российской армии поражает...
    1. Jafar
      Jafar Сегодня, 16:01
      +13
      Прошел год... продолжается великое стояние по Донецком... год... беспомощность российской армии поражает...

      Прошел год... ВСУ так и не смогли вернуть Крым и "выйти на рубежи 91 года"... год... беспомощность украинской армии, подпитываемой всеми странами НАТО (уже на 150 млрд.долл), просто поражает...
    2. Владислав_2
      Владислав_2 Сегодня, 16:02
      +7
      А вы хотели, чтобы мы,как штаты за пару дней стёрли пол страны,как это было в Югославии? wassat ...не тот у нас менталитет! Уж так воспитаны yes
      1. Normann
        Normann Сегодня, 16:10
        +2
        Они думают что если ковровыми бомбардировками не сравняли половину городов с землей и не применили ТЯО значит мы проиграли, и у нас никчемная армия, которая годится только для рытья окопов.
      2. Jafar
        Jafar Сегодня, 16:25
        +3
        Да этот "товарищ", судя по его комментариям, в последнее время постоянно разжигает, то у него генералы дураки, то Шойгу не служил (там ещё были характеристики), то руководство не руководит, то бездействует, то хочет всех умыть кровью, в общем надо, по его мнению, давно бахнуть ТЯО. В общем какой-то полуципсошный правокатор
      3. starina
        starina Сегодня, 17:10
        0
        Если речь о этом-"стёрли пол страны",то тогда конечно лучше за пару дней.
        Меньше потерь. Военных потерь.
        На фото не Ирак и не Югославия. На фото -Марьинка.
        Артемовск, Соледар может получше, но где-то рядом.
    3. vikie1778
      vikie1778 Сегодня, 16:03
      +4
      Донецкий Бахмутский фронт создавался на 8 лет, в городе и его окрестностях около 70 тысяч украинских военнослужащих, вагнеровцы с помощью ЛНР и ВДВ не только оттеснили, но и собираются окружить Бахмут зачем порочить военных, когда им приходится сталкиваться с такими трудностями?
      1. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 16:30
        0
        так он своих и не порочит, все про наших гадости строчит
    4. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 16:11
      0
      . стояние по Донецком
      . А что если Донецк как постоянно "незаживающая рана" нужен был именно в таком виде, чтоб "разбудить" наконец российского обывателя, как красная тряпка для быка? Ведь год назад население не особо то "с энтузиазмом" восприняло СВО. Вот сейчас , как раз, наконец " раскочегарились" , и уже настроились " идти до конца", и так далее... Сейчас можно уже " вершить великие дела", не только с военной, но и с политической точки зрения " дозрели"))). Вон и за бизнес сейчас возьмутся, "подоят " чуток. А там , глядишь, завтра и до олигархов черед дойдет ))) ( хотелось бы дожить до этих времён). hi Не знаю, но наверно не случайно все таки, тогда , год назад не " сомкнули танковые клинья" вокруг Донецкой области, а погнали куда то на Киев огромные колонны техники?
    5. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 16:41
      +1
      Итак, после назначения командующим СВО Герасимова, специалиста по сложным военным операциям с использованием всех видов и родов войск, началась новая наступательная операция. В определённых кругах такая тактика ведения наступления носит поэтическое (с восточным флёром) название «тактика тысячи порезов».
      Смысл её в том, что у данного наступления нет так называемого «основного направления удара». Это было необходимо, когда были фронты с глубоко эшелонированной обороной – тогда нужны были ударные кулаки для её прорыва(мы и без этого уже уничтожили ~26000 единиц вражеской военной техники - больше чем было уничтожено в ПервойМировой+Вьетнамской+ДвухАфганских+ДвухИракских войнах вместе взятых). А на протяжении около тысячи километров фронта в зоне проведения СВО такая оборона есть в основном только в укрепрайоне вокруг Артёмовска (и там её взламывают специально обученные МО люди из известного оркестра).
      Соответственно, на всех остальных участках фронта наступать можно и без огненных валов, длительных артподготовок и концентрации ударных частей. Что и делается. Причём нет «наступление ради наступления», то есть в случае обнаружения сопротивления наши отходят, передают сведения, дальше этот участок обрабатывает артиллерия и авиация - и снова пробуют двигаться вперёд. В случае необходимости цикл повторяется.
      И так на всей протяжённости фронта. Где противник упирается – не торопятся, «смягчают». Где прогибается и отступает – идут вперёд, развивая успех.
      Такая тактика позволяет, кроме всего прочего, держать в постоянном напряжении все ВСУ, не давая перебрасывать войска с других участков фронта под Артёмовск и Угледар, где они нужнее всего. Залужный вынужден вместо заваливания фронта мясом, как планировалось, бросать в бой всё новые подразделения из тех резервов, которые планировалось использовать для весеннего наступления «на Крым» (на Мелитополь).
      Свинопюрер Залупный же тупой и предсказуемый (к тому же слишком занят почпокиванием женской части личного состава, как и положено похотливому свинку, до боевых действий особого дела нет), поэтому все его «секретные планы» очевидны, просчитываемы и контрятся. Точно не Манштейн с Гудерианом.
      В результате «весеннее» наступление плавно становится «летним» (спойлер: а потом его вообще не будет, ввиду исчерпания резервов и развала фронта).
      Ещё более призрачной перспективу наступления ВСУ делает отсутствие тяжёлых вооружений – ожидаемые танки если и будут, то не сотнями, а в лучшем случае несколько десятков и не ранее лета-осени (или даже следующего года, как с Абрамсами). Многие страны под различными предлогами вообще отказались помогать режиму, собственно это к вопросу наличия боеспособных танков у Запада с учетом отсутствия танкостроительной отрасли НАТО последние 15-25 лет.
      Танки передать скорее не могут чем не хотят, большинство танков в западных армиях не на ходу, что не секрет для специалистов. У той же 60миллионной Испании, например, попросту нет боевых снарядов к ним, только учебные (официальное заявление тамошней министерки оборонки).
      Тем временем на улицах украинских городов метут несовершеннолетних и инвалидоа – есть зафиксированные (в том числе на видео) случаи фактического похищения военкомами 14-15-летних. Плюс ведутся переговоры выдавать на украину беженцев из Британии и ЕС. «до последнего украинца» (знаете, как Зеленский их всех ненавидит?!).
      Кстати, там Макс попал под раздачу со стороны бандеровских дегенератов. Ибо прокомментировал новость об украинских потерях как «трагическая потеря жизней», чем «помог российской пропаганде».
      Действительно, какая ж это трагедия? Гибель сотен тысяч украинцев – это праздник (с точки зрения свидомых бандеровцев)! Не палятся, ни разу.
      Я годами пишу, что бандеровщина – это идеология смерти.
      Но, возвращаясь к нашим свиньям (и дополняя предыдущую информацию по поставкам танков). @урачок Подоляк, обожравшись совсем какой-то химии, заявил, что «Все европейские страны должны отдать нам всё своё оружие».
      Просто какое-то «all your bases belong to us». А все деньги и всех женщин ему не отдать? Совсем плохой. Это стадия истерики, натурально.
      Ну и штрих в картинку «запад стронг».
      Министерство обороны Великобритании столкнулось с очередным конфузом. Выход флагмана-авианосца «Принц Уэльский» в море опять отложен на неопределённый срок после того, как инженеры обнаружили в его конструкции «элементарные» ошибки, сообщает The Daily Telegraph.
      Правь, британия, буями))
      Про могучее гамэрыканськое ПВО, которое 3 дня не могло сбить воздушный шарик, не буду – там все оттоптались. Просто отдайте его украине, всё равно оно бесполезное.
      На сегодня всё.
      А, нет! Чуть не забыл. На всякий случай напоминаю, кадровым военным ВС РФ категорически запрещено вести какие-либо блоги или каналы в соцсетях.
      За этим следит сразу несколько ведомств: ФСБ, военная прокуратура и спецдепартамент по защите информации.
      Поэтому если кто-то где-то что-то пишет в бложики – это совершенно точно НЕ кадровый военный
      Хотя есть парочка особей, утверждающая противоположное – самозванцы, сэр.
      Теперь точно всё.
    6. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:53
      0
      Шел первый год, пишут что у рагулей всё веселее и веселее
  3. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 15:52
    +3
    Можем!
    Не сбавляйте темп, наносить удары чаще.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:59
    +2
    Выфсеврети! Как доказано сектой святой Химеры, без Хаймарсов штабы не поражаюцо!
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:12
    +4
    Цитата: Krilion
    Прошел год... продолжается великое стояние по Донецком... год... беспомощность российской армии поражает...

    Абы что пукнуть.
  6. Fisher
    Fisher Сегодня, 16:50
    0
    Стойкое ощущение дежавю. Всё один в один как летом. Хочу верить, что весна пройдет лучше, чем осень