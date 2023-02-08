Военное обозрение
Войти Регистрация

В кассах РЖД начали в приоритетном порядке оформлять билеты военнослужащим

3
В кассах РЖД начали в приоритетном порядке оформлять билеты военнослужащим

Военнослужащие ВС РФ получили возможность оформить в кассах РЖД проездные билеты на поезда дальнего следования в приоритетном порядке.


Как сообщает пресс-служба РЖД, совместно с Минобороны РФ разработана процедура, обеспечивающая условия приоритетного обслуживания в железнодорожных кассах при предъявлении военнослужащими соответствующих документов.

Новая услуга реализована в рамках системы управления электронной очередью. В частности, на установленных в кассовых залах вокзалов электронных терминалах в предлагаемом перечне услуг появилась кнопка, позволяющая оформить проездной билет по воинским проездным документам.

Воспользовавшиеся этой функцией военнослужащие вызываются в кассу в приоритетном порядке. В целом, оформление подобных билетов для военнослужащих займет не более 10 минут.

Оформление проездных билетов в этом порядке в настоящее время уже осуществляется на 57 крупнейших российских железнодорожных вокзалах, полный список которых опубликован в соответствующем разделе на официальном портале РЖД.

Правом приоритетного порядка оформления железнодорожных билетов при проезде к местам прохождения службы, на реабилитацию после лечения, а также в случае других нужд могут воспользоваться военнослужащие срочной и контрактной службы, призванные в рамках частичной мобилизации, пенсионеры вооруженных сил, а также курсанты военных учебных заведений.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:12
    +1
    Раньше при Союзе были воинские кассы. Теперь сделали приоритет
    Давно пора. Служивый должен чувствовать уважение к себе.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 16:12
    0
    Вполне здравое решение, главное чтобы на местах не получилось как обычно(
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:13
    0
    Вообще то подавляющее количество билетов осуществляется не через кассы,а на сайтах..Как быть с этим?