В кассах РЖД начали в приоритетном порядке оформлять билеты военнослужащим

Военнослужащие ВС РФ получили возможность оформить в кассах РЖД проездные билеты на поезда дальнего следования в приоритетном порядке.Как сообщает пресс-служба РЖД, совместно с Минобороны РФ разработана процедура, обеспечивающая условия приоритетного обслуживания в железнодорожных кассах при предъявлении военнослужащими соответствующих документов.Новая услуга реализована в рамках системы управления электронной очередью. В частности, на установленных в кассовых залах вокзалов электронных терминалах в предлагаемом перечне услуг появилась кнопка, позволяющая оформить проездной билет по воинским проездным документам.Воспользовавшиеся этой функцией военнослужащие вызываются в кассу в приоритетном порядке. В целом, оформление подобных билетов для военнослужащих займет не более 10 минут.Оформление проездных билетов в этом порядке в настоящее время уже осуществляется на 57 крупнейших российских железнодорожных вокзалах, полный список которых опубликован в соответствующем разделе на официальном портале РЖД.Правом приоритетного порядка оформления железнодорожных билетов при проезде к местам прохождения службы, на реабилитацию после лечения, а также в случае других нужд могут воспользоваться военнослужащие срочной и контрактной службы, призванные в рамках частичной мобилизации, пенсионеры вооруженных сил, а также курсанты военных учебных заведений.