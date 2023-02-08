Президент России призвал ученых обеспечить технологический суверенитет страны в короткие сроки

В течение короткого срока Российской Федерации предстоит обеспечить технологический суверенитет по критически важным направлениям. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год.Глава российского государства призвал ученых создать или вывести на новый уровень разработки в таких направлениях как микроэлектроника, информационные технологии, транспорт, фармакология, создание новых материалов. Это необходимо, подчеркнул Путин, чтобы Россия могла обеспечивать свою независимость в производстве любой критически важной для страны продукции.Также Путин вручил пяти лауреатам награды за исследования в области добычи нефти, океанологии, химического анализа, разработки технологии испытания сложных технических устройств. В последнем случае речь идет о работе по «закрытой» тематике молодого сотрудника 12-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации Ивана Фисенко.Доктор физико-математических наук Александр Осадчий из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН получил премию за исследование океанологических процессов в Арктике, включая акваторию Северного морского пути.Кандидат технических наук Ирек Мухаматдинов получил премию за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. Кандидаты химических наук Ирина Тимофеева и Андрей Шишов из Санкт-Петербургского государственного университета стали лауреатами президентской премии за исследование в сфере инструментального химического анализа.