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Президент России призвал ученых обеспечить технологический суверенитет страны в короткие сроки

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Президент России призвал ученых обеспечить технологический суверенитет страны в короткие сроки

В течение короткого срока Российской Федерации предстоит обеспечить технологический суверенитет по критически важным направлениям. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год.


Глава российского государства призвал ученых создать или вывести на новый уровень разработки в таких направлениях как микроэлектроника, информационные технологии, транспорт, фармакология, создание новых материалов. Это необходимо, подчеркнул Путин, чтобы Россия могла обеспечивать свою независимость в производстве любой критически важной для страны продукции.

Также Путин вручил пяти лауреатам награды за исследования в области добычи нефти, океанологии, химического анализа, разработки технологии испытания сложных технических устройств. В последнем случае речь идет о работе по «закрытой» тематике молодого сотрудника 12-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации Ивана Фисенко.

Доктор физико-математических наук Александр Осадчий из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН получил премию за исследование океанологических процессов в Арктике, включая акваторию Северного морского пути.

Кандидат технических наук Ирек Мухаматдинов получил премию за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. Кандидаты химических наук Ирина Тимофеева и Андрей Шишов из Санкт-Петербургского государственного университета стали лауреатами президентской премии за исследование в сфере инструментального химического анализа.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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40 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:07
    +10
    Призвал...А как обеспечить этот прорыв,суверенитет науки?Призывов для этого мало-надо вкладываться ,начиная еще с начальной школы.Надо вообще менять подход к образованию,подготовке и финансированию ученых и из разработок.Ставить во главу угла науку,а не торгашей с юристами и экономистами из ВШЭ
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:15
      +2
      Всё хорошо, кроме одно - темпы обеспечения технологического суверенитета не соответствуют возможностям страны.
      При таких темпах внедрения многие хорошие российские специалисты и производственники однозначно будут искать счастье на стороне.
      1. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 16:43
        0
        Российская компания Т8 - мировой лидер в производстве современного оборудования для оптоволоконных технологий:  https://www.russiapost.su/archives/289527
        Производим полностью отечественные микроконтроллеры и лазерные станки:
        https://youtu.be/cwQUlngW1Mw
        https://www.russiapost.su/archives/290556
        Российские ноутбуки, суперкомпьютеры, промышленное ПО и микроэлектроника, многомиллиардные инвестиции работают:
        https://youtu.be/QFQwwYq9btg
        Российский ноут производящийся на российском заводе практически замкнутого цикла - Ricor, стоимость всего ₽39 тысяч за Razen 3 с 8 Гб оперативки (можно добавить), причем в тонком металлическом корпусе, очень конкурентное предложение.
        Завод с цехами, где делают эти ноутбуки, обзор в открытом доступе, да, они могут: https://www.ozon.ru/product/15-6-noutbuk-rikor-5400u-ram-8-gb-ssd-256-gb-amd-radeon-rx-vega-6-bez-sistemy-835373400/?from=share_android&sh=AfKw2gaUvg&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
        90 дет пытались во всем мире, но смогли только в 2022м и только в Новосибирске: Российские ученые получили спин-поляризатор для мощной электроники будущего: https://www.russiapost.su/archives/318793
        Спрос в РФ на российские аналоги Microsoft и Cisco вырос по итогу на астрономические 822%, спрос на российское ПО вырос на 130%:
        https://youtu.be/V68oTlALkC0
        Холдинг "РКС" освоил полный цикл передовых печатных плат и производит лучшую в мире космическую микроэлектронику. Российские ученые создали первый на планете клинообразный двигатель. Ракеты легкого класса с клинообразными двигателями экономичнее обычных на 30%, для них требуется не полгода подготовки к запуску как для обычных, а лишь 1 день, Россия начнёт запускать ракеты каждые сутки, это абсолютное лидерство в мировой космонавтике:
        https://www.russiapost.su/archives/290802
        Благодаря созданной российскими учеными новой технологии производства полупроводников из карбида кремня на кремнии, Россия станет мировым технологическим лидером:
        https://youtu.be/iKfQWI1m-Dg
    2. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 16:20
      -1
      Сначала бы всё бандеровское подполье и им сочувствующих либерастоидов из состава руководства университетами искоренить, а потом уже за дело приниматься. hi .
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:32
        -2
        правильно. у зам директора по науке сынки свалили из России - не поддерживают СВО. Норма же. А сколько из РАН ломонулось за рубеж после начала СВО в западные лаборатории... Отвечаю за Уральский филиал РАН... Там либерастни - всраццо. Как при таком раскладе будет обеспечена научно-техническая безопасность страны? Как??? Уберите либерду из руководства - тогда и поговорим как реально решать проблемы. А сейчас это бессмысленно.
        1. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 16:43
          0
          В Омске разрабатывают фантастические источники питания к нано-, пико- и фемтоспутникам для автономного, регулярного и массового межпланетного перемещения сверхмалых космических аппаратов, ни у США ни у КНР ни у ЕС подобных разработок нет:
          https://ria.ru/20221213/omgtu-1837148212.html
          Кстати, Россия вероятно единственная страна планеты серийно начинающая производить квантовые телефоны, их закупает РЖД, Росатом, Газпром:
          https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/11/2022/63765e749a794758a27eaaf5?from=from_main_10
          Микроэлектроника не будет прежней: российские ученые первыми синтезировали высококачественные монокристаллы диоксида ванадия:
          https://www.russiapost.su/archives/315635
          Россия ближе всех стран Земли к термоядерной энергетике, главное оборудование для ИТЕР производим на Земле только мы:
          https://youtu.be/OeoQGHYB6vc
          Высотехнологичные 100% российские спутники пекутся как горячие пирожки:
          https://youtu.be/luTICBOgxls
          Холдинг "Росэлектроника" начинает производить лучшие в мире сверхвысокочастотные печатные платы SFERA, опережающие западнве аналоги на 15%:
          https://www.russiapost.su/archives/306900
          Число российских спутников начинает расти ускоренными темпами:
          https://youtu.be/B_9HHaqdJlA
          Обнинское предприятие "Технология" в 3 раза нарастило производство комплектующих для отечественных микросхем:
          https://youtu.be/kEieQvo-XdU
          Локализация производства отечественных OLED-дисплеев:
          https://www.russiapost.su/archives/309932
          В России запустят ещё одно новое производство чипов:
          https://youtu.be/0rzwnqQpraY
          Россия создает лучшие в мире медицинские ультрасовременные лазеры:
          https://youtu.be/ZbUWDq2iWI4
          Даже авторитетный журнал Nature объяснил что "американский термоядерный синтез 150% - это шная профанация с КПД 4%, т.е.тратит энергии в 24 раза больше чем выдаёт, при этом Росатом ближе всех на Земле к лазерному эффективному термояду с самыми мощными в истории человечества лазерами, неоспоримое мировое лидерство России в MegaScience:
          https://youtu.be/hz1A_C_fs5M
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 16:49
            +1
            Ну верьте бравурным заявлениям....
        2. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 16:47
          0
          Цитата: Nexcom
          правильно. у зам директора по науке сынки свалили из России - не поддерживают СВО. Норма же. А сколько из РАН ломонулось за рубеж после начала СВО в западные лаборатории... Отвечаю за Уральский филиал РАН... Там либерастни - всраццо. Как при таком раскладе будет обеспечена научно-тезническая ьещопасность страны? Как??? Уберите люберду из руководства - тогда и поговорим как реально решать проблемы.

          Ага всех учённых разогнать до конца, а потом можно будет посидеть подумать. wassat
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 16:52
            -1
            Истинные ученые - работают. А вот приспособленцы....Впрочем Вы похоже не понимаете разницы...
    3. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 16:27
      -1
      И при этом в новой "пионерии" (Движении первых) потребовался "бизнес-аналитик". Куда же они двигаться будут? Явно не в технологии.
    4. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 16:43
      0
      Недостижимый для остального человечества уровень MegaScience Росатома, проект фотонного суперкомпьютера, сверхлазеры 0,4 ЭкзаВатт(в 10000 раз больше чем вырабатывают в год все электростанции Земли всех типов), возможность заглянуть ЗА кварки, новые физико-математические центры:
      https://youtu.be/J3QFnyMbHu8
      Продемонстрировали результаты разработки системы полного жизненного цикла (СПЖЦ) "Сарус" среднего класса, обеспечивающей реализацию сквозной технологии создания изделий, управление ЖЦ, предприятием и производством на базе комплексов информсистем, функционирующих в защищённой цифровой среде. "Сарус" используют ряд госкорпораций, предприятия ОПК и ТЭК. "Росатом" начинает разработку СПЖЦ тяжёлого класса, которая позволит проектировать изделия уже высокой сложности.
      Другой важной разработкой РФЯЦ-ВНИИЭФ является линейка супер-ЭВМ на базе отечественных компонентов. Универсальные супер-ЭВМ предназначены для внедрения новой технологии проектирования изделий на основе виртуальных испытаний. В свою очередь гетерогенные супер-ЭВМ решают задачи в области технологий нейронных сетей, ИИ и обработки больших данных.
      1. Fisher
        Fisher Сегодня, 16:56
        +3
        Это всё здорово и замечательно, если это действительно так. Аналогов нет наше всё. Я хочу купить российский шуруповёрт, пилу и тд и тп. Может быть с этого начать? От простого к сложному. Опять научиться делать то, что двадцать лет назад умели делать
  2. Погоны
    Погоны Сегодня, 16:12
    +2
    Где столько денег взять в условиях СВО и дефицита бюджета?
    Одна только микроэлектроника - это ОЧЕНЬ дорогое удовольствие. Очень.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:31
      +1
      Придется где то урезать,на чем то экономить.Да,это непопулярно,но на кону стоит страна
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:46
        +1
        Ага, заставьте на яхтах и дворцах экономить всех этих... laughing
      2. stelltok
        stelltok Сегодня, 17:25
        0
        Придется где то урезать,на чем то экономить.Да,это непопулярно

        Выйти из всяких организаций(МВФ, УЕФА, ОБСЕ,ВТО,ВОЗ......) + что то урезать.
    2. SwR9
      SwR9 Сегодня, 16:52
      -1
      Не надо все мерять долларами, что на Западе стоит милларды у нас всегда можно сделать за пару миллионов, и более того будет лучше, надежнее и экономичнее.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 17:04
        +3
        Цитата: SwR9
        Не надо все мерять долларами, что на Западе стоит милларды у нас всегда можно сделать за пару миллионов, и более того будет лучше, надежнее и экономичнее.


        Правда? lol
        А чего тогда до сих пор не сделали свой собственный современный литограф? request
  3. spirit
    spirit Сегодня, 16:13
    +13
    Очередное популистское обращение.С тем же успехом он может призвать солнце светить ярче.Такие направления развиваются десятилетиями с благоприятным климатом и колоссальными инвестициями.Молодые учёные бегут из России, и это заслуга непосредственно Путина и его дружков создавших такие шедевры коррупции типо Сколково.В короткие сроки эти профи и Киев брали.Бездари
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:18
      +4
      именно. при ЗП в 40 штук у старшего научного сотрудника - ну прям все ломонутся обеспечивать суверенитет. ага. и пусть не трындят что в науке платят по 100 штук.

      дирекция себе и по 500 штук премии выписывает. подонки...

      40 штук зарплаты при 12800 за ЖКХ и прочих повышениях на продукты. А за детей платить в школу за занавески и прочае ...

      зы поломойка в банке больше получает ЗП чем с.н.с.
  4. vvnab
    vvnab Сегодня, 16:13
    +2
    Как фраза из "Героев меча и магии" звучит. "Призвал учёных"! А много призвал? На сколько Маны хватило? )
  5. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 16:13
    +1
    Прежде всего следует снять имущественные налоги с заводских цехов и оборудования, строительной техники и прочего являющегося критичным для обороноспособности. Критически важные строения и оборудование не должны облагаться налогами.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:15
    +2
    Президент России призвал ученых обеспечить технологический суверенитет страны в короткие сроки
    Такие речи, да богу в уши ... а ученых надо правильно, достойно ... "кормить", для начала, поддерживать!!!
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 16:28
      +3
      а ученых надо правильно, достойно ... "кормить"
      good

      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:23
        0
        "рецепты" благополучия давно известны... конечно, там не только "кормить", но ничего такого неосуществимого там нет!!!
  7. Николай310
    Николай310 Сегодня, 16:19
    +5
    новости с планеты розовых пони...свежо предание,да верится с трудом...скорее строительство зданий для гундяева в Москве ускорится
    1. Oldi
      Oldi Сегодня, 16:38
      0
      У Гундяева и так всё норм, а у ООО "РПЦ" по два храма в день открывается, научно-технический прогресс рядом не стоял.
      1. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 16:55
        +2
        Цитата: Oldi
        У Гундяева и так всё норм, а у ООО "РПЦ" по два храма в день открывается, научно-технический прогресс рядом не стоял.

        Недавно же новость проскакивала, что новосибирские ученые придумали инновационное кадило.
        Думал шутка - оказалось нет... Остается то ли смеяться, то ли плакать.
        Ссылку оставлять не буду, гуглится очень легко и по всем основным новостным ресурсам: РИА Новости, МК, Комсомолка, РБК и прочие
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:15
          0
          Это правда. Кадило с турбогорелкой. Незадуваемое. Ну вот понимаете, скрепы без турбокадила - ну никак. Вааще. Ага.
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:26
    +3
    1. Верните школьное образование
    2. Сделайте школы федерального подчинения, а не местного.
    3. Сделайте зп учителя средней по стране
    4. Начните отбирать учеников в физмат школы и продвигать их далее
    5. Сделайте бюджетные места полностью на инженерно-технологических и прикладных специальностях с повышенной стипендией.
    6. отмените отсрочку от армии в гуманитарных специальностях.

    далее продолжать?
  9. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 16:27
    0
    Интересно, ему то самому не смешно от собственных заявлений.
  10. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:32
    +1
    Призвал он... С таким же успехом можно призвать реку перестать течь, ветер дуть request
  11. Yrec
    Yrec Сегодня, 16:35
    -1
    Технологический суверенитет обеспечивают промышленно-технологическая база, станочный парк, инженеры всех уровней и квалифицированные рабочие, а не учёные. Они за науку отвечают. Путин не очень в этом деле шарит. Значит, и все остальные, кто за это отвечает.
    1. У.Ченый
      У.Ченый Сегодня, 17:22
      0
      Без ученых самый квалифицированный рабочий - ничто. Так же как и наоборот. А у нас 30 лет изводили и тех, и других.
  12. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:36
    +2
    Десятилетия всё было наоборот, с какого перепуга вдруг по призыву всё изменится? Те же люди во власти, их сыновья рядом с ними уже, олигархи на монополиях сидят, закон не для всех и работает избирательно. Хочется верить, но в данном случае - никак, это так не работает. request
  13. Слон
    Слон Сегодня, 16:55
    +1
    Чтобы обеспечить технологический суверенитет надо нынешнее правительство хорошо пнуть в одно место чтобы господа правильно расставили притеты и в главном занимались промышленным производством, а не только соцобеспечением отдельных групп населения
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:59
    0
    Пора вводить научный призыв, аналогично военному laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:13
      0
      В науке строевым шагом и по команде - ничего не достичь.... Хотя во времена Лаврентия Павловича за стакан сметаны - прорывы устраивали......
  15. starina
    starina Сегодня, 17:18
    0
    Цитата: Сармат Саныч
    Российские ноутбуки, суперкомпьютеры, промышленное ПО и микроэлектроника, многомиллиардные инвестиции работают:
    https://youtu.be/QFQwwYq9btg
    Российский ноут производящийся на российском заводе практически замкнутого цикла - Ricor, стоимость всего ₽39 тысяч за Razen 3 с 8 Гб оперативки (можно добавить), причем в тонком металлическом корпусе, очень конкурентное предложение.


    Звучит красиво, но при прекращении поставок вот этого(и многого другого)- процессор AMD Ryzen производства США
    очень конкурентное предложение превращается в красивый массогабаритный макет ноута в масштабе 1:1
  16. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 17:19
    0
    Ну, то есть вначале "реформировали" образование, Академию наук поставили на колени, а теперь, давайте достижения? Кроме лозунгов дела нужны.