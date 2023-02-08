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Американский журналист: Взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США

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Американский журналист: Взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были организованы США. Так считает известный американский журналист Сеймур Херш, который провел свое расследование диверсии.


Журналист, известный своими публикациями о преступлениях США во Вьетнаме и во время войн на Ближнем Востоке, смог получить информацию о диверсии от неназванного источника, который непосредственно участвовал в подготовке операции.

По утверждению Херша, взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием военно-морских учений НАТО. Активировали взрывчатые вещества норвежские военные, когда получили соответствующее распоряжение.

Как подчеркивает журналист, решение о подрыве «Северных потоков» было согласовано и утверждено лично президентом США Джо Байденом. На протяжении более девяти месяцев глава Белого дома обсуждал данный вопрос с ближайшим окружением, после чего все же дал «добро» на проведение диверсий.

Херш считает, что ключевым вопросом во время многомесячных обсуждений Байденом и его соратниками диверсии было сокрытие возможных улик диверсий. Естественно, теперь администрация США и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отрицают причастность к подрыву газопроводов.

Интересно, что вскоре после диверсий обсуждение взрывов на «Северных потоках» пропало из повестки взаимодействия западных лидеров, резко сократилось и количество обсуждений этого вопроса в медийном пространстве США и Европы.
Автор:
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16 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 16:23
    +1
    Тут либо матрасники … либо бриты иного и быть не может … нужно готовить Лошарика к проведению обрезания линий связи между эуропой и сша на глубине (два км и более) как ответку
    1. krot
      krot Сегодня, 16:25
      +4
      Кто то разве сомневался, что это США творят диверсии по всему миру, включая свержение правительств, спонсируя терроризм, а теперь и проводя теракты!
      Ответка должна быть!
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 16:30
        0
        Действительно, прямо открытие. Как-будто варианты были. Или раз "со свечкой не стояли", то не доказано? laughing
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:33
      0
      Всем (ну или почти всем) сразу было ясно, кто стоит за взрывами на СП-1 и СП-2, но без письменных подтверждений и вещественных доказательств англосаксы легко отмоются от любого обвинения.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 16:44
        0
        Мыть не надо.
        Надо грубо в ответ испачкать их матрас.
        И мешок с шестью. Нашей сажей и дегтем с медом
      2. starina
        starina Сегодня, 17:21
        0
        Этим уродам похрен, даже если будет видеозапись подготовки подрыва.
    3. фа2998
      фа2998 Сегодня, 16:45
      0
      Цитата: silberwolf88
      проведению обрезания линий связи между эуропой и сша на глубине (два км и более) как ответку

      Цель диверсии--устранение конкурента на рынке газа. Связь можно и через спутники ,ответная-взврывать газовозы hi
    4. Geosun
      Geosun Сегодня, 16:58
      0
      Самую большую выгоду получили норвежцы. У них есть мотив: именно они получили практически монополию на поставки газа в Европу. Есть возможность: уровень подготовки подводников в Норвегии самый высокий в мире. Есть и средства, у них лучший гражданский батискафный флот. Да и мало кто на них подумает, а это типа алиби...
    5. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:11
      0
      Цитата: silberwolf88
      Тут либо матрасники … либо бриты

      Либо инопланетяне - наиболее достоверная для Запада версия после "руки Москвы".
  2. Комментарий был удален.
  3. sot
    sot Сегодня, 16:25
    0
    Гениальность американцев заключается в том, что они никогда не делают простых и глупых ошибок. Они делают очень сложные глупые ошибки, которые заставляют всех ломать голову и искать в них ускользающий смысл.

    Гамаль Абдель Насер

    Неужели они не понимают, что открывают ящик пандоры и ответка будет им может и больнее с учетом размера их экономики?
  4. smel
    smel Сегодня, 16:26
    +1
    Да и никто в этом не сомневался. Осталось теперь этим негодяям ответственность определить за взорванные потоки.
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 16:31
    +1
    Надо не забыть бы рассчитаться с америкосами. Авианосец хотя бы подобным образом потопить под видом каких ни-то повстанцев. Ну или хотя бы пару трансатлантических кабелей жахнуть втихаря, да еще и американской взрывчаткой, чтобы не было доказательств, что наши орудовали. И потом умным видом будем говорить, что это не мы. Это какие-то экстремисты, которые северный поток взорвали.
  6. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 16:32
    0
    . Журналист, известный своими публикациями о преступлениях США во Вьетнаме и во время войн на Ближнем Востоке
    ну на этот раз Херш точно " не жилец", какой нибудь "несчастный случай", или даже " самоубийство"... Пришла же " старуха с косой" к сотруднику белого дома, который секретные документы в доме у Байдена "пропалил"....
  7. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:32
    +1
    Сомнительно...
    Байден - не особо решительный президент. Такое решение непременно "утечет" наружу.
    Скорее, диверсия - английская. Их силы специального начначения не в таком тесном подчинении у политиков, как в США. У английских спецназов гораздо больше развязаны руки.
    Кроме того, у англичан большой опыт подводных и береговых диверсий еще со времен 2-ой Мировой войны.
  8. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 16:33
    0
    Похоже на преднамеренный слив. Мол, смотрите все - мы (США) творим что счетаем нужным, и ничего нам за это не будет! Так вы с кем?
    “Экс-советник президента США по нацбезопасности признал, что американские власти стояли за беспорядками в Белоруссии." - похоже из той же области.
  9. vfrcbv1965-2011
    vfrcbv1965-2011 Сегодня, 16:36
    +2
    Как это у них называют туповатых - Капитан очевидность. А то мы не знали.
    Просто бесит, как долго мы запрягаем. Понимаю, что сложно все, но как хочется пройтись по этим самодовольным, наглым, ухмыляющимся, тупым харям сапогом. Уверен, что пройдемся и не только сапогом. Успокаивает, что они не понимают, что уже давно выпросили, что просто уже выцеливаем.