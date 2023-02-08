Американский журналист: Взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были организованы США. Так считает известный американский журналист Сеймур Херш, который провел свое расследование диверсии.Журналист, известный своими публикациями о преступлениях США во Вьетнаме и во время войн на Ближнем Востоке, смог получить информацию о диверсии от неназванного источника, который непосредственно участвовал в подготовке операции.По утверждению Херша, взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием военно-морских учений НАТО. Активировали взрывчатые вещества норвежские военные, когда получили соответствующее распоряжение.Как подчеркивает журналист, решение о подрыве «Северных потоков» было согласовано и утверждено лично президентом США Джо Байденом. На протяжении более девяти месяцев глава Белого дома обсуждал данный вопрос с ближайшим окружением, после чего все же дал «добро» на проведение диверсий.Херш считает, что ключевым вопросом во время многомесячных обсуждений Байденом и его соратниками диверсии было сокрытие возможных улик диверсий. Естественно, теперь администрация США и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отрицают причастность к подрыву газопроводов.Интересно, что вскоре после диверсий обсуждение взрывов на «Северных потоках» пропало из повестки взаимодействия западных лидеров, резко сократилось и количество обсуждений этого вопроса в медийном пространстве США и Европы.