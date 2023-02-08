Выполняя политическую и популистскую волю президента Украины Владимира Зеленского, военнослужащие ВСУ, продолжающие оборонять Артемовск (украинцы называют его Бахмутом), рискуют в ближайшее время оказаться без снабжения и возможности отступления из города.
Украинский Генштаб скрывает точное положение дел с гарнизоном в Бахмуте, но, по данным украинских пабликов, там сейчас насчитывается около десяти тысяч бойцов ВСУ. Когда штурмовые отряды «Вагнера» и регулярных войск ВС РФ возьмут под огневой контроль последнюю дорогу на Славянск, а затем перережут ее, подтягивать резервы, тем более вырваться из города, украинским боевикам станет как минимум затруднительно.
Как и ранее с другими, в конечном итоге занятыми ВС РФ населенными пунктами, в Киеве вновь возник конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Зеленским, поддерживаемым командующим сухопутными войсками Александром Сырским, по поводу оставления Бахмута. Украинский президент и Сырский настаивают на обороне города до последнего солдата, в то время как Залужный выступает за срочный отвод уцелевших бойцов на новый рубеж.
Украинское издание «Страна» приводит слова офицера ВСУ Дениса Ярославского, который сообщает, что российские штурмовые подразделения заняли больше трети территории Артемовска, взяв под контроль промзону и частный сектор до реки.
Экс-депутат Рады Игорь Луценко сообщает, что 30-я ОМБр ВСУ испытывает острую нехватку боеприпасов и отступает под натиском российских военных, бросая оружие, из-за чего трасса на Славянск может быть потеряна в ближайшее время.
Россинские военкоры пишут, что трасса Артемовск-Славянск уже находится под огневым контролем артиллерии ВС РФ. Ключевой населённый пункт Парасковиевка севернее Бахмута в полуокружении наших военных, взятие села даст возможность перерезать последнюю дорогу на этом участке.
Политолог Сергей Марков предполагает, что ВСУ оставят город после 14 февраля. На этот день намечена очередная встреча союзников Киева на американской военной базе Рамштайн, где Зеленский, скорее всего, вновь будет настаивать на передаче ракет большой дальности для ударов по Крыму.
До этого момента ему важно показать, что ВСУ способны держать оборону даже в самых тяжелых условиях. Многотысячные потери в Бахмуте украинского президента, как и его западных кураторов, не волнуют.