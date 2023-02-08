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Десять тысяч бойцов ВСУ в Артемовске рискуют вскоре быть отрезанными от дороги на Славянск

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Десять тысяч бойцов ВСУ в Артемовске рискуют вскоре быть отрезанными от дороги на Славянск

Выполняя политическую и популистскую волю президента Украины Владимира Зеленского, военнослужащие ВСУ, продолжающие оборонять Артемовск (украинцы называют его Бахмутом), рискуют в ближайшее время оказаться без снабжения и возможности отступления из города.


Украинский Генштаб скрывает точное положение дел с гарнизоном в Бахмуте, но, по данным украинских пабликов, там сейчас насчитывается около десяти тысяч бойцов ВСУ. Когда штурмовые отряды «Вагнера» и регулярных войск ВС РФ возьмут под огневой контроль последнюю дорогу на Славянск, а затем перережут ее, подтягивать резервы, тем более вырваться из города, украинским боевикам станет как минимум затруднительно.

Как и ранее с другими, в конечном итоге занятыми ВС РФ населенными пунктами, в Киеве вновь возник конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Зеленским, поддерживаемым командующим сухопутными войсками Александром Сырским, по поводу оставления Бахмута. Украинский президент и Сырский настаивают на обороне города до последнего солдата, в то время как Залужный выступает за срочный отвод уцелевших бойцов на новый рубеж.

Украинское издание «Страна» приводит слова офицера ВСУ Дениса Ярославского, который сообщает, что российские штурмовые подразделения заняли больше трети территории Артемовска, взяв под контроль промзону и частный сектор до реки.

Экс-депутат Рады Игорь Луценко сообщает, что 30-я ОМБр ВСУ испытывает острую нехватку боеприпасов и отступает под натиском российских военных, бросая оружие, из-за чего трасса на Славянск может быть потеряна в ближайшее время.

Россинские военкоры пишут, что трасса Артемовск-Славянск уже находится под огневым контролем артиллерии ВС РФ. Ключевой населённый пункт Парасковиевка севернее Бахмута в полуокружении наших военных, взятие села даст возможность перерезать последнюю дорогу на этом участке.



Политолог Сергей Марков предполагает, что ВСУ оставят город после 14 февраля. На этот день намечена очередная встреча союзников Киева на американской военной базе Рамштайн, где Зеленский, скорее всего, вновь будет настаивать на передаче ракет большой дальности для ударов по Крыму.

До этого момента ему важно показать, что ВСУ способны держать оборону даже в самых тяжелых условиях. Многотысячные потери в Бахмуте украинского президента, как и его западных кураторов, не волнуют.
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Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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10 комментариев
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:30
    +3
    В котлах черти уже костёр разводят am ...кто не сдался, накрыть ТОСочкой с обеих сторон
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 16:40
      -2
      Итак, после назначения командующим СВО Герасимова, специалиста по сложным военным операциям с использованием всех видов и родов войск, началась новая наступательная операция. В определённых кругах такая тактика ведения наступления носит поэтическое (с восточным флёром) название «тактика тысячи порезов».
      Смысл её в том, что у данного наступления нет так называемого «основного направления удара». Это было необходимо, когда были фронты с глубоко эшелонированной обороной – тогда нужны были ударные кулаки для её прорыва(мы и без этого уже уничтожили ~26000 единиц вражеской военной техники - больше чем было уничтожено в ПервойМировой+Вьетнамской+ДвухАфганских+ДвухИракских войнах вместе взятых). А на протяжении около тысячи километров фронта в зоне проведения СВО такая оборона есть в основном только в укрепрайоне вокруг Артёмовска (и там её взламывают специально обученные МО люди из известного оркестра).
      Соответственно, на всех остальных участках фронта наступать можно и без огненных валов, длительных артподготовок и концентрации ударных частей. Что и делается. Причём нет «наступление ради наступления», то есть в случае обнаружения сопротивления наши отходят, передают сведения, дальше этот участок обрабатывает артиллерия и авиация - и снова пробуют двигаться вперёд. В случае необходимости цикл повторяется.
      И так на всей протяжённости фронта. Где противник упирается – не торопятся, «смягчают». Где прогибается и отступает – идут вперёд, развивая успех.
      Такая тактика позволяет, кроме всего прочего, держать в постоянном напряжении все ВСУ, не давая перебрасывать войска с других участков фронта под Артёмовск и Угледар, где они нужнее всего. Залужный вынужден вместо заваливания фронта мясом, как планировалось, бросать в бой всё новые подразделения из тех резервов, которые планировалось использовать для весеннего наступления «на Крым» (на Мелитополь).
      Свинопюрер Залупный же тупой и предсказуемый (к тому же слишком занят почпокиванием женской части личного состава, как и положено похотливому свинку, до боевых действий особого дела нет), поэтому все его «секретные планы» очевидны, просчитываемы и контрятся. Точно не Манштейн с Гудерианом.
      В результате «весеннее» наступление плавно становится «летним» (спойлер: а потом его вообще не будет, ввиду исчерпания резервов и развала фронта).
      Ещё более призрачной перспективу наступления ВСУ делает отсутствие тяжёлых вооружений – ожидаемые танки если и будут, то не сотнями, а в лучшем случае несколько десятков и не ранее лета-осени (или даже следующего года, как с Абрамсами). Многие страны под различными предлогами вообще отказались помогать режиму, собственно это к вопросу наличия боеспособных танков у Запада с учетом отсутствия танкостроительной отрасли НАТО последние 15-25 лет.
      Танки передать скорее не могут чем не хотят, большинство танков в западных армиях не на ходу, что не секрет для специалистов. У той же 60миллионной Испании, например, попросту нет боевых снарядов к ним, только учебные (официальное заявление тамошней министерки оборонки).
      Тем временем на улицах украинских городов метут несовершеннолетних и инвалидоа – есть зафиксированные (в том числе на видео) случаи фактического похищения военкомами 14-15-летних. Плюс ведутся переговоры выдавать на украину беженцев из Британии и ЕС. «до последнего украинца» (знаете, как Зеленский их всех ненавидит?!).
      Кстати, там Макс попал под раздачу со стороны бандеровских дегенератов. Ибо прокомментировал новость об украинских потерях как «трагическая потеря жизней», чем «помог российской пропаганде».
      Действительно, какая ж это трагедия? Гибель сотен тысяч украинцев – это праздник (с точки зрения свидомых бандеровцев)! Не палятся, ни разу.
      Я годами пишу, что бандеровщина – это идеология смерти.
      Но, возвращаясь к нашим свиньям (и дополняя предыдущую информацию по поставкам танков). @урачок Подоляк, обожравшись совсем какой-то химии, заявил, что «Все европейские страны должны отдать нам всё своё оружие».
      Просто какое-то «all your bases belong to us». А все деньги и всех женщин ему не отдать? Совсем плохой. Это стадия истерики, натурально.
      Ну и штрих в картинку «запад стронг».
      Министерство обороны Великобритании столкнулось с очередным конфузом. Выход флагмана-авианосца «Принц Уэльский» в море опять отложен на неопределённый срок после того, как инженеры обнаружили в его конструкции «элементарные» ошибки, сообщает The Daily Telegraph.
      Правь, британия, буями))
      Про могучее гамэрыканськое ПВО, которое 3 дня не могло сбить воздушный шарик, не буду – там все оттоптались. Просто отдайте его украине, всё равно оно бесполезное.
      На сегодня всё.
      А, нет! Чуть не забыл. На всякий случай напоминаю, кадровым военным ВС РФ категорически запрещено вести какие-либо блоги или каналы в соцсетях.
      За этим следит сразу несколько ведомств: ФСБ, военная прокуратура и спецдепартамент по защите информации.
      Поэтому если кто-то где-то что-то пишет в бложики – это совершенно точно НЕ кадровый военный
      Хотя есть парочка особей, утверждающая противоположное – самозванцы, сэр.
      Теперь точно всё.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:43
      +1
      Взять бы эти 10 тысяч в плен без наших потерь, да не уверен что они захотят сдаваться без боя.
      Выбор у них не большой, но выбор за ними - или в плен или в пепел.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:41
    -1
    Опять "стратегические окружёнцы".
    Раз на раз приходится.
    И два на два прикладывается.
    Наследники жукова и рокосовского?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:46
      0
      У них еще на Часов Яр есть дорога.Так что есть еще возможность снабжать гарнизон
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:44
    +2
    там сейчас насчитывается около десяти тысяч бойцов ВСУ

    маловероятно, про Мариуполь писали о 15-20тыс, в итоге оказалось около 3-4 тыс если я ничего не путаю...
    п.с. просто городок маленький, там особо негде такой группировке прятаться...
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 17:07
      0
      Цитата: Владимир80
      там сейчас насчитывается около десяти тысяч бойцов ВСУ

      маловероятно, про Мариуполь писали о 15-20тыс, в итоге оказалось около 3-4 тыс если я ничего не путаю...
      п.с. просто городок маленький, там особо негде такой группировке прятаться...


      Насколько я помню, по докладу Шойгу Президенту в Мариуполе было 5300 боевиков. И, если вы заметили, в официальных докладах МО хоть по потерям ВСУ, хоть по численности обороняющихся цифры всегда заметно меньше, чем те, что фигурируют в информационных ресурсах.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:44
    +2
    Самое забавное - укрофюрер-то пожалуй прав.. Разреши отступать - тут же драпанут все и отовсюду.. И фронт рухнет, со всеми вытекающими.. Хрен потом кого остановишь. А так - он выигрывает темп, надеясь повторить летнюю фичу. Когда связав нас штурмами различных укрепрайонов сумел накопить, оснастить и обучить резервы. Которые осенью нам не хило и навернули. Видимо - надеется что к концу весны успеет, если конечно западные буржуи не подведут. А пока - народ не жалко, лишь бы продержаться до этого времени.. Ибо это - их единственная надежда. Всё-таки больше десятка обученных бригад с тяжёлым западным вооружением - это таки весьма опасно, как не крути.

    Ну а про то, что там замышляет в ответ наше командование - я лично давно гадать перестал. Оно у нас такое непредсказуемое..
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:51
    0
    Вот сиди и думай, что за цифру вчера Шойгу озвучил. 25 тысяч в Марике, 10 там, хрен знает сколько под Лиманом, в Соледаре и тепе...
    - Только убивать его не надо!
    - Я не говорил, что его надо убивать, я говорил, что он нас напарил!
    "Жмурки"
  6. Single-n
    Single-n Сегодня, 17:01
    +3
    10.000 вот нормальное число. А тут у многих комментаторов уже вторая Курская дуга наметилась вместе со Сталинградским котлом. Аж до 50-60 тыс окруженных договорились. Урежте осетра господа.
    Вся эта эпопея с осадой и штурмом Бахмута это бодание трех-четырех дивизий максимум. А то уже размечтались. После взятия Бахмута кончится ВСУ и предстоит победный марш до Киева/Львова/Варшавы/Парижу.
    Поэтому у многих и шок после Доклада Шойгу о потерях ВСУ в 6.500 чел. СМИ раздули черти что и народ вообразил нечто эпическое и легендарное. 300 спарта....простите ЧВКашников во главе с царем Пригожиным косят толпы украинских зомби -наркоманов. И все усеяно трупами уж ступить некуда. А Украинцы вереницами, уходящими за горизонт, камазов вывозят тела.
    Упырте мел господа. Эта заварушка надолго. И дай бог что бы беда не пришла в каждый дом.