Комитет подготовил поправки, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих организаций, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них

Некоторые из участников добровольческих формирований, принимающих участие в спецоперации, ранее отбывали наказания в местах лишения свободы. В Госдуме предложили запретить упоминания в СМИ о наличии судимостей у добровольцев СВО.Об этом в своем Telegram-канале сообщил Василий Пискарев, глава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.- пишет депутат.Теперь документ направлен на рассмотрение в думский комитет по государственному строительству и законодательству.Собственно, наличие данной инициативы пока не означает, что она обязательно получит юридическое оформление, так как точно не известно, поддержит ли ее большинство депутатов. Сейчас разработанные поправки находятся в стадии обсуждения.Незадолго до этого к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с предложением юридически закрепить в законодательстве запретна упоминания фактов об отбывании в прошлом уголовного заключения в местах лишения свободы добровольцами, участвующими в СВО. Бизнесмен отметил, что большинство участвующих в спецоперации бывших осужденных сейчас честно исполняют свой воинский долг перед Родиной.