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В Госдуме предложили запретить упоминания в СМИ о наличии судимостей у добровольцев СВО

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В Госдуме предложили запретить упоминания в СМИ о наличии судимостей у добровольцев СВО

Некоторые из участников добровольческих формирований, принимающих участие в спецоперации, ранее отбывали наказания в местах лишения свободы. В Госдуме предложили запретить упоминания в СМИ о наличии судимостей у добровольцев СВО.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Василий Пискарев, глава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Комитет подготовил поправки, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих организаций, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них

- пишет депутат.

Теперь документ направлен на рассмотрение в думский комитет по государственному строительству и законодательству.

Собственно, наличие данной инициативы пока не означает, что она обязательно получит юридическое оформление, так как точно не известно, поддержит ли ее большинство депутатов. Сейчас разработанные поправки находятся в стадии обсуждения.

Незадолго до этого к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с предложением юридически закрепить в законодательстве запретна упоминания фактов об отбывании в прошлом уголовного заключения в местах лишения свободы добровольцами, участвующими в СВО. Бизнесмен отметил, что большинство участвующих в спецоперации бывших осужденных сейчас честно исполняют свой воинский долг перед Родиной.
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19 комментариев
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  1. Эдик
    Эдик Сегодня, 16:36
    0
    Наверно страхуются от не далёких.Нормальный человек должен и так понимать, что эти люди делают для нас в данный момент!
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:36
    +3
    А что в этом такого если это факт и от этого никуда не уйти? Чего-то все не о том они запреты принимают, лучше бы приняли запрет на вывод денег за границу, как вариант.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:43
      +2
      Во время ВОВ многие военачальники были судимы, и все об этом знали. Никто стыдливо не замалчивал. Не пойму Пригожина.
      1. Эдик
        Эдик Сегодня, 16:59
        -1
        Цитата: Андрей Москвин
        Не пойму Пригожина.

        Чтобы понять человека надо встать на его место..Он неоднократно заявлял что эти парни воюют геройски.Видя это каждый день, наверно хочёт всё сделать для их будущего!Да и эти ассоциации "ЧВК Вагнер" с зека ,не нужны.
    2. frog
      frog Сегодня, 16:52
      0
      лучше бы приняли запрет на вывод денег за границу, как вариант.

      А вот нинада шатать лодку и раскачивать трубу. Не время сейчас, хотя что у нас сейчас - тоже малопонятно. Но шатать и раскачивать, равно и покушаться на основы - никогда нинада yes
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:54
      -1
      Ну представим репортаж о вас:
      - Обычному рядовому Адастра, присвоена награда за взятие позиций всу. Он один в рукопашной схватке обезвредил голыми руками трех бойцов всу. Напоминаем, что ранее рядовой Адастра, уроженец задрипищенского района, села болотное, был судим за устроенную им поножевщину, в результате которой пострадало восемь человек, одна женщина, и грудной ребенок wassat
  3. Flyter
    Flyter Сегодня, 16:38
    +1
    Ничего плохого в биографии любого человека нет. Никогда не знаешь, что может произойти в жизни, да и судебные решения у нас в стране зачастую не отличаются объективностью. Вчерашний зек, который сегодня ценой собственной жизни пошел в атаку, лучше зажравшегося чиновника, который может иметь кристально чистую биографию и миллионы, "нажитые" непосильным трудом.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:41
      +3
      А сколько у нас судимых депутатов и прочих чиновников?
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 16:43
      0
      Цитата: Flyter
      Вчерашний зек, который сегодня ценой собственной жизни пошел в атаку, лучше зажравшегося чиновника, который может иметь кристально чистую биографию и миллионы, "нажитые" непосильным трудом.

      Там есть и те и другие,не все об этом трубят на весь свет.
  4. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 16:43
    +1
    Цензура становится всё строже и сильнее.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 16:46
    +1
    А зачем нужны поправки в законодательство? Ответственность за распространение личной информации и так предусмотрена. Помимо правоохранительных органов к суду их может привлечь и сам потерпевший, и компенсацию за моральный ущерб стребовать.
  6. wty7777
    wty7777 Сегодня, 16:52
    +1
    часто слышу , что например проблемы с трудоустройством у судимых, я не из России, как это работает? в паспорте что ли пишут? у нас судимый если сам не скажет, то никто и не узнает
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:54
    +1
    Очень спорное решение. С одной стороны понятно, что добровольцы рискуют своей жизнью, защищают интересы страны и охраняют граждан.
    Но с другой стороны, есть очень много весьма тонких моментов. Добровольцы с судимостями, как известно из открытых источников, заключают контракт с ЧВК. В свою очередь ЧВК, является частной организацией, и участвующие в ней граждане, получают оплату за свою службу.
    Касается этической и моральной стороны вопроса. Кто-то из этих граждан, ранее мог быть судим за убийство, сексуальное насилие, телесные повреждения. Это чьи то разрушенные судьбы и семьи, которым государство ничего не возместило.

    Я считаю так. Получить свободу в обход правовой системы, для таких судимых граждан, и так хороший шанс. Обелять биографию на законодательном уровне? Нет, так нельзя делать. Для будущих работодателей и спокойного трудоустройства, возможно, в гражданской сфере. Но опять же, надо смотреть на сколько тяжким было преступление. На сколько высоким был вклад в службу.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 17:04
      -1
      Цитата: МятныйПряник
      Обелять биографию на законодательном уровне? Нет, так нельзя делать. Для будущих работодателей и спокойного трудоустройства, возможно, в гражданской сфере.

      Мне кажется тут идет речь о тех кто старательно раздувает эти разговоры просто из желания создать черный пиар.
    2. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 17:07
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Касается этической и моральной стороны вопроса. Кто-то из этих граждан, ранее мог быть судим за убийство, сексуальное насилие, телесные повреждения

      Вы так пишите, что когда их набирали,то всех без разбору сразу с зоны и на войну.Да там такие проверки были,пишу просто знаю так как немного вхож в эту систему.Там столько отказов было и решение не на зоне принималось, а не посредственно в Москве.
    3. Эдик
      Эдик Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Я считаю так. Получить свободу в обход правовой системы, для таких судимых граждан, и так хороший шанс. Обелять биографию на законодательном уровне? Нет, так нельзя делать.

      Наоборот надо обязательно делать!В противном случае,что получается?Россия дала им шанс искупить свою вину,исправиться,отдать своё самое дорогое,свою жизнь родине!А мы что в замен?Всю их жизнь будем им тыкать о судимости и вставлять всяческие препоны для их возможности устроится на нормальную работу?
  8. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 17:00
    0
    Ох и аукнется эта затея с "добровольцами уголовниками" в будущем,когда они будут на гражданке устанавливать свои порядки,вряд ли они захотят и смогут честно трудиться,ведь был уже такой опыт у хох.лов,все прекрасно знают,что происходило. В общем семимильными шагами возращаемся в 90е,что в экономике,что в жизни.
  9. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:01
    0
    Этим они на одну доску ставят патриотов-добровольцев,мобилизованных,и воров-убийц.Что бы не "чалится" еще лет 15--"рыскну" 6 месяцев.
    Дискредитация бойцов СВО--да они уже себя дискредитировали- преступили закон.А судебная власть у нас по Конституции-ОТДЕЛЬНАЯ. Приговор вынесен,обжалование отклонили.И причем тут мнение депутатов ГД? Они тоже власть,только тоже ОТДЕЛЬНАЯ.Никак они могут влиять на суд! hi
  10. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 17:19
    0
    В Госдуме предложили запретить упоминания в СМИ о наличии судимостей у добровольцев СВО
    Очередное проявление суверенно-вертикальной отечественной буржуазной демократии... winked