Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о планах всячески усилить в своем ведомстве борьбу с коррупцией. Именно обвинения в масштабной коррупции в министерстве обороны Украины едва не стали причиной возможной отставки Резникова с занимаемой им должности.Резников анонсировал "перезагрузку" антикоррупционного управления украинского минобороны, а также формирование открытого для сотрудничества общественного антикоррупционного механизма. Подобные заявления напрямую указывают на отсутствие у Резникова планов покинуть свой пост.Ранее в украинском парламенте прозвучали заявления о возможных кадровых перестановках в правительстве страны, в частности, об отставке Резникова с поста главы минобороны и назначении на освободившуюся должность известного планированием диверсий на территории Российской Федерации генерала Кирилла Буданова, в настоящее время возглавляющего Главное управление разведки Министерства обороны Украины.Возможной причиной для предполагаемых кадровых перемен в украинской власти стало выявление коррупционных схем, при которых закупки продовольствия для украинской армии проводились по многократно завышенным ценам. В результате махинаций на закупках причастные к этому лица предположительно обогатились на суммы, достигающие миллиардов долларов.Однако, судя по заявлениям Резникова о своих широкомасштабных планах на посту министра обороны, в отставку он уходить не собирается.