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Министр обороны Украины Резников захотел усилить борьбу с коррупцией в ведомстве на фоне слухов о своей отставке

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Министр обороны Украины Резников захотел усилить борьбу с коррупцией в ведомстве на фоне слухов о своей отставке

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о планах всячески усилить в своем ведомстве борьбу с коррупцией. Именно обвинения в масштабной коррупции в министерстве обороны Украины едва не стали причиной возможной отставки Резникова с занимаемой им должности.


Резников анонсировал "перезагрузку" антикоррупционного управления украинского минобороны, а также формирование открытого для сотрудничества общественного антикоррупционного механизма. Подобные заявления напрямую указывают на отсутствие у Резникова планов покинуть свой пост.

Ранее в украинском парламенте прозвучали заявления о возможных кадровых перестановках в правительстве страны, в частности, об отставке Резникова с поста главы минобороны и назначении на освободившуюся должность известного планированием диверсий на территории Российской Федерации генерала Кирилла Буданова, в настоящее время возглавляющего Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Возможной причиной для предполагаемых кадровых перемен в украинской власти стало выявление коррупционных схем, при которых закупки продовольствия для украинской армии проводились по многократно завышенным ценам. В результате махинаций на закупках причастные к этому лица предположительно обогатились на суммы, достигающие миллиардов долларов.

Однако, судя по заявлениям Резникова о своих широкомасштабных планах на посту министра обороны, в отставку он уходить не собирается.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Vadim Chuprina
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:52
    0
    Аак это старо..Вор кричит-"Держи вора!"
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:57
      0
      там воры ФСЕ, включая ГлавКокса.. Почему уходить должен именно Резников? Надо дать ему парабеллум и пусть отстреливается - он же министр обороны!! А лучше десяток гранат Ф-1
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:58
    0
    Не хочет уходить с поста, это понятно
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:01
    +1
    Борьба сам на сам... главное создать видимость бурной деятельности...
  4. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 17:20
    0
    he stole enough so now he resigns to take the loot and disappear, while advocating anti corruption. NICE!!!