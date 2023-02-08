Бывший военнослужащий США предупредил о логистических проблемах при поставке танков M1 Abrams Украине

В случае поставок американских основных боевых танков M1 Abrams на Украину, могут возникнуть большие сложности логистического характера. Об этом в статье для издания Newsweek пишет бывший военнослужащий американской армии Гленн Жирона.
По утверждению ветерана армии США, передача американских танков может стать очень трудной логистической задачей для Украины, которая и так разорена продолжительным вооруженным конфликтом. Жирона считает, что тактика может выиграть сражения, но войны выигрывает логистика, и поэтому надо уделять внимание этому вопросу тоже.
Как отметил Жирона, вне зависимости от уровня подготовки украинских танковых экипажей, у них отсутствует реальный опыт эксплуатации американских танков. Ни о каком приобретении необходимого опыта за недели и даже месяцы речь не идет: нормального танкиста надо готовить годы, а на такую подготовку у ВСУ просто нет времени.
Жирона подчеркнул, что танки Abrams являются сильным и мощным оружием, но они слишком сложные с технической точки зрения для украинских военнослужащих, учитывая их уровень подготовки.
По мнению военного эксперта, передача Украине небольшого количества танков имеет скорее символическое значение для Запада и киевского режима. Ход боевых действий от появления такого количества танков зависеть не будет. Но зато передача танков, следует из этих слов американского аналитика, подчеркивает поддержку «коллективным Западом» украинского режима и готовность помогать ему практически любыми видами вооружений.