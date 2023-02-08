Военное обозрение
Войти Регистрация

МИД РФ предупредило о недопустимости ядерного столкновения с США из-за ситуации с ДСНВ

6
МИД РФ предупредило о недопустимости ядерного столкновения с США из-за ситуации с ДСНВ

МИД РФ предупредило Вашингтон о недопущении ядерного столкновения с США из-за ситуации с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В российском внешнеполитическом ведомстве выразили крайнюю обеспокоенность в связи с требованиями Соединённых Штатов возобновить инспекционную деятельность в рамках ДСНВ, особенно на фоне активной военно-технической и информационной поддержки Киева, который намеревался нанести удар по стратегическим объектам на территории РФ. Такой шаг в российском дипломатическом ведомстве со стороны Штатов расценили как циничный.


Вот, что об этом говорится в сообщении, опубликованном министерством иностранных дел:

США и так фактически развязали против России тотальную гибридную войну, которая может привести к катастрофическим последствиям из-за реальной опасности прямого военного столкновения двух ядерных держав

В то же время в Москве обратили внимание на то, что в условиях, когда Вашингтон агрессивно настроен на то, чтобы нанести стратегическое поражение России на Украине, постоянно накачивая киевский режим различными видами вооружений, отправляя своих инструкторов, наёмников и военнослужащих, в том числе и из других стран-членов НАТО, продолжать сотрудничество в этом направлении как прежде становится весьма затруднительно.

В российском МИД также указали и на то, что проведение инспекционных процедур в стандартном режиме было нарушено именно из-за действий американской стороны, а виной всему этому послужили антироссийские ограничения, введённые Вашингтоном, вследствие чего доступ российских специалистов на территорию США для проведения аналогичных инспекционных мероприятий был заблокирован. Этот шаг и вынудил российское руководство временно вывести свои стратегические объекты из-под инспекционного режима в рамках подписанного договора, что подкреплено соответствующими положениями документа. В таком случае, указали в МИД, говорить о соблюдении какого-либо паритета и равноправия сторон не представляется возможным.

Также в заявлении сообщается и о том, что враждебные действия США по нарушению ими своих обязательств в рамках документа не останутся без ответа со стороны России, напомнив им про дальнейшее наращивание своих систем ПРО, несмотря на все возражения Москвы.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.mid.ru/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. topol717
    topol717 Сегодня, 17:39
    +2
    Наш МИД как всегда, выражает озабоченность.
    Лучше когда он просто молчит.
    Ибо в противном случае через пол года начинает жаловаться что его опять обманули.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:42
      0
      Пусть лучше говорит "Нет",много раз подряд.И один раз "Да"при вопросе,правильно ли поняли.. yes
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:09
      0
      Цитата: topol717
      Наш МИД как всегда, выражает озабоченность.
      Лучше когда он просто молчит.
      Ибо в противном случае через пол года начинает жаловаться что его опять обманули.

      Золотые слова Евгений ! Тоже раздражает эта болтовня пустая с озабоченностью и прочими нотами ..Англосаксам вон пофиг ,как и ООН и т.д.
      Запад обычно очень сильно пугает молчаливость угрюмая ,еще со времен СССР ,да и когда ВВП молчит ..Меньше болтовни ,больше действий !
      Красные черты уже давно все пройдены ,вон скоро танки с крестами рванут ..Если уж придется бахнуть ,то об этом лучше молчать ..И черт нам не брат !
  2. Альф
    Альф Сегодня, 17:40
    +3
    враждебные действия США по нарушению ими своих обязательств в рамках документа не останутся без ответа со стороны России,

    И каков будет ответ ? Очередная красная линия ? Вангуется, что Америка уже крепко поняла, что единственный ответ России на все выпады и действия против нее-очередное высказывание озабоченности и призывы одуматься...
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:59
    +2
    У вас заголовок не соответствует фактическому заявлению МИДа, кстати, приведенному в самой же статье!
    В оригинале - речь о возможном столкновении двух ядерных держав, а не о ядерном столкновении с США. Совсем разницы не видите?
    И так мир стоит на пороге на пороге гибели, ещё и тут бы разжигать....

    А по сути - "Заявления, т.56".
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:59
    +1
    Ага, инспекции им нужны! чтоб данные о наших "стратегах" Киеву сливать опять?