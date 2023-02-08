МИД РФ предупредило о недопустимости ядерного столкновения с США из-за ситуации с ДСНВ

США и так фактически развязали против России тотальную гибридную войну, которая может привести к катастрофическим последствиям из-за реальной опасности прямого военного столкновения двух ядерных держав

МИД РФ предупредило Вашингтон о недопущении ядерного столкновения с США из-за ситуации с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В российском внешнеполитическом ведомстве выразили крайнюю обеспокоенность в связи с требованиями Соединённых Штатов возобновить инспекционную деятельность в рамках ДСНВ, особенно на фоне активной военно-технической и информационной поддержки Киева, который намеревался нанести удар по стратегическим объектам на территории РФ. Такой шаг в российском дипломатическом ведомстве со стороны Штатов расценили как циничный.Вот, что об этом говорится в сообщении, опубликованном министерством иностранных дел:В то же время в Москве обратили внимание на то, что в условиях, когда Вашингтон агрессивно настроен на то, чтобы нанести стратегическое поражение России на Украине, постоянно накачивая киевский режим различными видами вооружений, отправляя своих инструкторов, наёмников и военнослужащих, в том числе и из других стран-членов НАТО, продолжать сотрудничество в этом направлении как прежде становится весьма затруднительно.В российском МИД также указали и на то, что проведение инспекционных процедур в стандартном режиме было нарушено именно из-за действий американской стороны, а виной всему этому послужили антироссийские ограничения, введённые Вашингтоном, вследствие чего доступ российских специалистов на территорию США для проведения аналогичных инспекционных мероприятий был заблокирован. Этот шаг и вынудил российское руководство временно вывести свои стратегические объекты из-под инспекционного режима в рамках подписанного договора, что подкреплено соответствующими положениями документа. В таком случае, указали в МИД, говорить о соблюдении какого-либо паритета и равноправия сторон не представляется возможным.Также в заявлении сообщается и о том, что враждебные действия США по нарушению ими своих обязательств в рамках документа не останутся без ответа со стороны России, напомнив им про дальнейшее наращивание своих систем ПРО, несмотря на все возражения Москвы.