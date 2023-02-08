Индийско-российская компания хочет предложить ВКС РФ свою новую авиационную ракету

Российско-индийская компания BrahMos Aerospace 12 февраля отметит 25-летие со дня своего образования. Сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Брамос» сегодня стоят на вооружении в сухопутных войсках, ВМС и ВВС Индии, а также привлекают интерес со стороны зарубежных покупателей.
Со слов гендиректора компании Атула Динкара, Россия в своем арсенале имеет аналогичные ракеты наземного и морского базирования. В то же время, в ходе интервью ТАСС, глава BrahMos Aerospace завил, что Индия хочет предложить ВКС РФ вариант ракеты воздушного базирования, разработка которой идет прямо сейчас.
Как пояснил Динкар, перспективная ракета BrahMos NG (New Generation), работы над которой сегодня ведутся специалистами НПО машиностроения и Организации оборонных исследований и разработок Минобороны Индии, будет иметь массу и размер почти вдвое меньше, чем у авиационной версии «Брамос», использующейся индийскими ВВС на данный момент.
Между тем, со слов главы BrahMos Aerospace, поставки данного боеприпаса скорее всего будут возможны лишь после завершения текущего конфликта между Россией и Украиной.
Также Динкар разъяснил ситуацию по поводу разработки новой ракеты «Брамос», которая якобы сможет поражать космические объекты. Со его слов, это не более чем фантазии индийских СМИ. Компания не работает над подобной ракетой.