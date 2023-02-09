DARPA начинает конкурсную разработку экраноплана Liberty Lifter



Вариант экраноплана от GA-ASI

На ранних этапах



Конкурсный проект от Aurora Flight Science

Конкурсная стадия



Экраноплан от GA-ASI высаживает десант

Два варианта

Технические задачи



Сборка элементов конструкции для предварительных испытаний

Планы на будущее

Пентагон достаточно давно проявляет интерес к экранопланам и ведет некоторые исследования в этой области. Несколько месяцев назад было принято решение о создании подобного транспортного средства с прицелом на реальную эксплуатацию в отдаленном будущем. Программа разработки экраноплана получила название Liberty Lifter и реализуется под руководством агентства DARPA.Программа Liberty Lifter стартовала в мае 2022 г. по инициативе Пентагона. К этому времени были определены основные ее цели и задачи, а также сформированы некоторые технические требования. В ближайшее время агентство DARPA планировало собрать заявки и предложения от потенциальных участников. В течение нескольких следующих месяцев должны были определить наиболее удачные концепции для дальнейшего развития.Как сообщается, целью программы Liberty Lifter является создание военно-транспортного экраноплана с высокой грузоподъемностью и высокими летными характеристиками. С его помощью в будущем планируется перебрасывать различные грузы на тактическом и стратегическом уровне. В зависимости от ситуации и обстановки, экраноплан будет дополнять или заменять самолеты и морские суда.Летательный аппарат будет взлетать с воды, осуществлять скоростной полет на малой высоте и выполнять посадку на воду. Такие принципы работы, в теории, позволяют получить преимущества перед другим транспортом. Так, экраноплан значительно быстрее любого надводного судна, а военно-транспортные самолеты традиционной конструкции проигрывают ему в теоретической грузоподъемности и имеют ограничения по базированию. Также экраноплан сможет дополнить имеющиеся десантно-высадочные средства морской пехоты.В мае запустили первый этап программы Liberty Lifter. Его целью являлся поиск технических предложений и предварительная проработка проектов. Также планировалось определить возможный уровень тактико-технических характеристик, достижимый при использовании доступных технологий.К экраноплану предъявляется несколько дополнительных требований. Так, летательный аппарат может иметь необычную конструкцию, но ее следует максимально упростить. Также должны использоваться только доступные компоненты и агрегаты. Разработка сложных систем и узлов с нуля или применение чрезмерно сложных концепций не рекомендуется.Необходимо получить высокие летно-технические характеристики. Так, требуется высокая устойчивость летательного аппарата к волнам, как на взлетно-посадочных режимах, так и в полете. Полет должен осуществляться над водой и на высотах до 10 тыс. футов (3 км). Экраноплан должен иметь возможность длительной (до нескольких недель) работы в море без полноценного обслуживания. Будет проработан вопрос навигации и безопасного вождения в судоходных районах – для предупреждения столкновений или иных инцидентов.По известным данным, на приглашение агентства DARPA отозвалось несколько американских компаний, в основном из авиастроительной отрасли. К концу прошлого года агентство занялось анализом технических предложений и теперь выбрало наиболее удачные. Победителей первого этапа программы назвали 1 февраля.Дальнейшее развитие получат два представленных проекта. Первый разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems, Inc. в сотрудничестве с Maritime Applied Physics Corporation, а второй предлагает фирма Aurora Flight Sciences, объединившая усилия с Gibbs & Cox и ReconCraft. Две команды получают контракты на проведение дальнейших работ.Новые соглашения устанавливают план работ на следующие 18 месяцев. В ближайшие 6 мес. участники программы будут заниматься дальнейшей проработкой своих концепций. Затем 9 мес. выделяется на полноценное техническое проектирование. Еще три месяца дают на подготовку производства опытной техники и планирование последующих испытаний.Все эти мероприятия должны завершиться к осени 2024 г. Затем DARPA изучит представленные материалы и выберет победителя программы. Он получит крупный контракт на завершение проектирования, строительство и испытания опытной техники. Сроки выполнения этих работ назвать пока не могут.Ожидается, что после выбора победителя к программе Liberty Lifter присоединятся несколько других организаций и структур Пентагона. Кроме того, программа может привлечь внимание зарубежных партнеров США, заинтересованных в получении принципиально нового транспорта. Вероятно, проект будут завершать совместными усилиями.General Atomics и Aurora уже показали примерный облик разрабатываемых экранопланов и некоторые их возможности. Точный уровень расчетных характеристик пока остается неизвестным – вероятно, из-за недостаточной степени проработки проектов. Тем не менее, и опубликованные материалы позволяют понять, как две команды разработчиков намерены решать поставленные технические задачи.Компания GA-ASI предлагает экраноплан необычного облика. Его предлагается оснастить двумя фюзеляжами, соединенными низкорасположенным крылом большого размаха и оперением с верхним стабилизатором. Оба фюзеляжа должны вмещать грузовые кабины большого размера с передним входом – носовые обтекатели откидываются вверх. Силовую установку предлагают составить из 10-12 турбовинтовых двигателей на пилонах над крылом.Aurora Flight Science предлагает более привычную схему и архитектуру. Ее экраноплан Liberty Lifter фактически представляет собой крупную «летающую лодку» с одним фюзеляжем. На нем установлено высокорасположенное крыло с наклонными консолями и вертикальными законцовками. Под плоскостями на пилонах помещено по четыре турбореактивных двигателя. Несмотря на «самолетный» облик, такой экраноплан оптимизируется именно для полета на малых высотах.Отмечается, что оба концепта по габаритам похожи на серийный военно-транспортный самолет C-17 Globemaster. Это означает, что размах крыла находится в пределах 50-52 м, а общая длина не превышает 53-55 м. Также с C-17 сравнивают расчетную грузоподъемность экранопланов. Самолет способен перевозить 77,5 т грузов – людей, технику, имущество на поддонах и т.д. Аналогичные возможности должна получить техника от GA-ASI и Aurora.Пентагон всерьез заинтересовался тематикой экранопланов и даже запустил полноценную программу, направленную на проведение необходимых исследований и проектирование техники. В течение следующих полутора-двух лет она даст первые результаты, а также покажет свой потенциал для дальнейшего развития. Тогда же будет принято решение о необходимости продолжения работ – или о закрытии программы.Интерес Пентагона к концепции экранопланов вполне понятен. Исследования и практический опыт, в т.ч. иностранный, в первую очередь советский / российский, показывают, что такая техника имеет определенные преимущества перед транспортом прочих классов. Летательный аппарат, перемещающийся на небольшой высоте над водой, по тем или иным показателям обходит и морские суда, и полноценные транспортные самолеты.В то же время, экраноплан имеет свои специфические особенности, и его создание является непростым делом. Из-за этого перед участниками программы Liberty Lifter стояло несколько сложных задач, в целом сводящихся к созданию конструкции с оптимальным сочетанием разнообразных характеристик. Так, экраноплан должен быть вместительным, но при этом вписываться в расчетные ограничения по массе. При всем этом, он должен быть устойчивым к волнам и брызгам. Наконец, от него требуют высокие скоростные характеристики и способность к полноценному полету на большой высоте.Компании-участники программы уже предложили свои варианты такого летательного аппарата, и их проекты радикально отличаются друг от друга. Один из них использует традиционную схему самолета, тогда как в другом применена необычная архитектура с двумя фюзеляжами. Оба варианта экраноплана должны иметь те или иные преимущества – но не исключаются недостатки или ограничения. По всей видимости, так же будет обстоять дело и с другими особенностями проектов.За последние месяцы программа DARPA по разработке транспортного экраноплана Liberty Lifter прошла первую стадию поиска и рассмотрения предварительных технических предложений. Теперь круг ее участников определен, и им предстоит разрабатывать полноценные проекты. Во второй половине 2024 г. заказчик сравнит их и выберет более удачный.Этот проект получит развитие и даже может дойти до строительства и испытания опытного образца. При благоприятном развитии событий, за испытаниями последует заказ на полноценное производство и постепенное внедрение нового экраноплана в войсках. Однако пока нельзя исключать и другой сценарий. Изучив два проекта, заказчик может разочароваться во всем направлении и остановить разработку новых экранопланов. Как именно будут развиваться события, станет известно лишь через полтора года.