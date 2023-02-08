Западная пресса назвала антиправительственные протесты в Перу возможной причиной роста мировых цен на медь

Достигшие очень больших масштабов протесты против действующего правительства в Перу могут оказать негативное влияние на состояние мирового рынка меди и привести к росту цен на этот металл. Об этом пишет издание The Financial Times.Напомним, что Перу является вторым поставщиком меди в мире. Поэтому ситуация в этой стране прямо отражается на «медном» рынке, и если в Перу не все спокойно, то и цены на медь начинают колебаться.С середины декабря 2022 года в Перу начались массовые антиправительственные акции. Участники антиправительственных акций настаивают на отставке президента страны и роспуске конгресса. Во время столкновений протестующих с полицией погибли десятки человек. Известно, что количество раненых и травмированных уже перешагнуло за тысячу. Но пока власти страны не в состоянии подавить протесты оппозиции.Тем временем, приостановили свою работу основные медные рудники Перу. Многие рабочие, занятые на добыче меди, участвуют в протестах и не ходят на работу. У дирекций рудников возникли проблемы с набором рабочей силы.Из-за этого были вынуждены закрыться и медные предприятия, продукция которых составляет около 10% поставок на мировом рынке меди. Сейчас Перу, как утверждают эксперты, поставляет на мировой рынок значительно меньше меди, чем 2-3 месяца назад.В итоге только в последние три месяца цены на медь выросли на 20% и составляют сейчас чуть менее 9 тысяч долларов США за 1 тонну меди. Кроме того, в Китае отменили ограничения из-за пандемии коронавируса. Это решение Пекина привело к росту спроса на медь в КНР. Так как из-за нестабильности в Перу объемы меди на мировом рынке снизились, ее стоимость будет расти и далее.