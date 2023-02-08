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Западная пресса назвала антиправительственные протесты в Перу возможной причиной роста мировых цен на медь

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Западная пресса назвала антиправительственные протесты в Перу возможной причиной роста мировых цен на медь

Достигшие очень больших масштабов протесты против действующего правительства в Перу могут оказать негативное влияние на состояние мирового рынка меди и привести к росту цен на этот металл. Об этом пишет издание The Financial Times.


Напомним, что Перу является вторым поставщиком меди в мире. Поэтому ситуация в этой стране прямо отражается на «медном» рынке, и если в Перу не все спокойно, то и цены на медь начинают колебаться.

С середины декабря 2022 года в Перу начались массовые антиправительственные акции. Участники антиправительственных акций настаивают на отставке президента страны и роспуске конгресса. Во время столкновений протестующих с полицией погибли десятки человек. Известно, что количество раненых и травмированных уже перешагнуло за тысячу. Но пока власти страны не в состоянии подавить протесты оппозиции.

Тем временем, приостановили свою работу основные медные рудники Перу. Многие рабочие, занятые на добыче меди, участвуют в протестах и не ходят на работу. У дирекций рудников возникли проблемы с набором рабочей силы.

Из-за этого были вынуждены закрыться и медные предприятия, продукция которых составляет около 10% поставок на мировом рынке меди. Сейчас Перу, как утверждают эксперты, поставляет на мировой рынок значительно меньше меди, чем 2-3 месяца назад.

В итоге только в последние три месяца цены на медь выросли на 20% и составляют сейчас чуть менее 9 тысяч долларов США за 1 тонну меди. Кроме того, в Китае отменили ограничения из-за пандемии коронавируса. Это решение Пекина привело к росту спроса на медь в КНР. Так как из-за нестабильности в Перу объемы меди на мировом рынке снизились, ее стоимость будет расти и далее.
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2 комментария
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 17:14
    0
    Медь способна потянуть за собой очень многие цены, электронику как минимум, автозапчасти, ювелиркк и т.д.
    Не следил, а что там за протесты в Перу, опять заокеанские падальщики или что-то внутреннее?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:26
      0
      опять заокеанские падальщики

      эти свой гриппозный нос суют везде