Украинский дрон сбросил боеприпас в Курской области

Странный инцидент произошел в Курской области. Сообщается, что дрон ВСУ пересек границу и сбросил боеприпас в лесополосе, где нет ни военных, ни гражданских объектов.
Как пишет ТГ-канал SHOT, действия развернулись в Суджанском районе Курской области неподалеку от украинской границы. Во время патрулирования российские военные заметили вдалеке квадрокоптер, который летал по странной траектории, резко уходя из стороны в сторону. Позднее раздался взрыв.
В материале говорится, что по прибытии на место происшествия, военнослужащие ВС РФ обнаружили обломки ракеты от ПТРК «Корсар». К слову, последний боевики ВСУ нередко используют для диверсий, в том числе и сбрасывая его с дронов.
Что в данном случае вынудило операторов сбросить ракету в лесополосе – не ясно. Скорее всего беспилотник имел какие-то технические неполадки.
К счастью, в результате инцидента пострадал только куст, который «атаковал» украинский дрон.
Стоит напомнить, что ранее в Калужской области был сбит украинский БПЛА Ту-141 «Стриж», который нес ОФАБ-100-120. Такая авиационная бомба может содержать в себе до 46 кг взрывчатки и поражающие элементы, что представляет серьезную угрозу для пехоты и легкой бронированной техники. Радиус поражения от разлёта осколков при взрыве достигает 100 метров.