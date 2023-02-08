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Украинский дрон сбросил боеприпас в Курской области

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Украинский дрон сбросил боеприпас в Курской области

Странный инцидент произошел в Курской области. Сообщается, что дрон ВСУ пересек границу и сбросил боеприпас в лесополосе, где нет ни военных, ни гражданских объектов.


Как пишет ТГ-канал SHOT, действия развернулись в Суджанском районе Курской области неподалеку от украинской границы. Во время патрулирования российские военные заметили вдалеке квадрокоптер, который летал по странной траектории, резко уходя из стороны в сторону. Позднее раздался взрыв.

В материале говорится, что по прибытии на место происшествия, военнослужащие ВС РФ обнаружили обломки ракеты от ПТРК «Корсар». К слову, последний боевики ВСУ нередко используют для диверсий, в том числе и сбрасывая его с дронов.

Что в данном случае вынудило операторов сбросить ракету в лесополосе – не ясно. Скорее всего беспилотник имел какие-то технические неполадки.

К счастью, в результате инцидента пострадал только куст, который «атаковал» украинский дрон.

Стоит напомнить, что ранее в Калужской области был сбит украинский БПЛА Ту-141 «Стриж», который нес ОФАБ-100-120. Такая авиационная бомба может содержать в себе до 46 кг взрывчатки и поражающие элементы, что представляет серьезную угрозу для пехоты и легкой бронированной техники. Радиус поражения от разлёта осколков при взрыве достигает 100 метров.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:10
    +1
    Они все прицеливаются на символы в Москве. Им не важен ущерб..а главное зацепить хоть чуть символы что бы шуму было и эмоций.....например потренируются и с 30-й попытки запустят дрон в Москву на здание минобороны или здание генштаба или кремля.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:14
      +2
      Сообщается, что дрон ВСУ пересек границу и сбросил боеприпас в лесополосе, где нет ни военных, ни гражданских объектов.

      Израиль бы уже всю авиацию поднял и ракетными ударами отбомбился по Киеву и т.д. ..А Россия все недоумевает ,что бы это значило..
      Территория России подверглась атаки в глубоком тылу ..
      Бомбить в ответку Калибрами и т.д.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 18:23
        0
        Бомбить в ответку Калибрами и т.д.

        Да мы уж несколько сот калибров выпустили.
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 18:34
          +4
          Израиль бы уже всю авиацию поднял и ракетными ударами отбомбился

          легко быть смелым против арабов , когда США за спиной
          1. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 19:09
            0
            Цитата: ivan1979nkl
            Израиль бы уже всю авиацию поднял и ракетными ударами отбомбился

            легко быть смелым против арабов , когда США за спиной

            Тут вы правы и особенно когда СМИ и лобби во многих странах подконтрольны ..Отбомбились и тишина ,типо так и должно быть хе хе
  2. tTшка
    tTшка Сегодня, 18:21
    -2
    Очень сомневаюсь, что "виляющий" дрон они заметили, скорее на взрыв уже приехали, по факту...
    Слов нет, чего ждем то, реально, удара по крупным городам ?!
    Ладно зачем думать о плохом, пойду рыжего (Конашенкова) послушаю, как только за сегодня 100500тыщ утырков положили........
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:23
    +3
    В Курчатове,Курской области-АЭС.От этого "инциндента"совсем недалеко.Но все же надо думать,что и туда целятся.Да и севернее в Десногорске-Смоленская АЭС..Кстати,тот же Стриж,упавший под Калугой,пролетел если не над станцией,то нп так далеко,южнее
  4. Artur Homoastricus
    Artur Homoastricus Сегодня, 18:35
    -1
    Ну а ничего, что они в легкую так и образцы биологического оружия могут скинуть, над какой-нибудь глухой деревней или в пригороде? Мышек, зараженных бешенством или сибирской язвой (или бог знает чем еще). Не зря же там были десятки шумеро-украинских лабораторий на Усраине (да и сейчас прекрасно себе там поживают, уверен). Впрочем, учитывая, с какой нескрываемой халатностью допустили бомбардировку стратегического полигона под Энгельсом, что нам зараженные мышки? Выразим озабоченность через МИД и нарисуем старым фломастером старые новые красные линии...
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:43
    +2
    Стыдно читать подобное! В очередной раз мямлим- "ничего страшного! ". Так вот это и страшно- бомбят Нашу Родину, Нашу Землю, а "им" не страшно.
  6. Комментарий был удален.
  7. Слон
    Слон Сегодня, 18:51
    0
    Откуда у автора такая инфа про Стрижа? Вот на сайте Репортер за 6 февраля были данные, что Стриж беспрепятственно пролетел 300 км в сторону Москвы, потерпел крушение в Калужской обл. зацепившись за верхушки сосен