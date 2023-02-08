В Минобороны Молдавии попытались объяснить массовую рассылку повесток гражданам на фоне событий на Украине

Манипуляции в онлайн-среде с приказами о призыве граждан в военно-территориальные центры продолжаются. Выдача приказов о повестках не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе

Руководство Республики Молдова в последнее время не скрывает, что в стране взят курс на милитаризацию. Это при том, что нейтральный статус Молдавии закреплен в ее Конституции.Президент Молдовы Майя Санду открыто заявляет, что существующий нейтралитет не способен обеспечить безопасность страны перед угрозами военного вторжения со стороны России. В то же время, у правящей партии нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы менять столь радикально одно из важнейших положений Основного закона страны. Да и оппозиция, как и большинство населения Молдовы, не горят желанием стать участниками военного конфликта.В такой ситуации молдавские власти идут на различные ухищрения, дабы не раздражая общественность продавливать милитаристскую политику.Лидер оппозиционной молдавской партии «Строим Европу дома», бывший замглавы Генерального комиссариата полиции республики Георгий Кавкалюк выступил с критикой в адрес руководства республики по поводу проводимой Минобороны страны кампании массовой рассылки повесток гражданам. Политик написал в своем телеграм-канале, что таким образом власти во главе с президентом «полны решимости втянуть Молдавию в войну».Ситуацию с масштабными вызовами граждан в военкоматы, взбудоражившую молдавские соцсети, прокомментировали в Министерстве обороны. На сайте военного ведомства опубликовано специальное заявление, в котором рассылку повесток гражданам объяснили необходимостью актуализации данных.— говорится в заявлении.Минобороны сообщает, что повестки рассылаются гражданам на основании Положения о военно-управленческой деятельности и лимите численности военно-управленческих органов. Подобные проверки проводятся ежегодно, напомнили в военном ведомстве, призвав жителей страны «быть бдительными, учитывая, что в последнее время на эту тему активизировались попытки фальсификации и спекуляции».Сомнительно, что это заявление Минобороны успокоит молдавскую общественность, особенно с учетом того, что происходит в соседней Украине.