Военное обозрение
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В Минобороны Молдавии попытались объяснить массовую рассылку повесток гражданам на фоне событий на Украине

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В Минобороны Молдавии попытались объяснить массовую рассылку повесток гражданам на фоне событий на Украине

Руководство Республики Молдова в последнее время не скрывает, что в стране взят курс на милитаризацию. Это при том, что нейтральный статус Молдавии закреплен в ее Конституции.


Президент Молдовы Майя Санду открыто заявляет, что существующий нейтралитет не способен обеспечить безопасность страны перед угрозами военного вторжения со стороны России. В то же время, у правящей партии нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы менять столь радикально одно из важнейших положений Основного закона страны. Да и оппозиция, как и большинство населения Молдовы, не горят желанием стать участниками военного конфликта.

В такой ситуации молдавские власти идут на различные ухищрения, дабы не раздражая общественность продавливать милитаристскую политику.

Лидер оппозиционной молдавской партии «Строим Европу дома», бывший замглавы Генерального комиссариата полиции республики Георгий Кавкалюк выступил с критикой в адрес руководства республики по поводу проводимой Минобороны страны кампании массовой рассылки повесток гражданам. Политик написал в своем телеграм-канале, что таким образом власти во главе с президентом «полны решимости втянуть Молдавию в войну».

Ситуацию с масштабными вызовами граждан в военкоматы, взбудоражившую молдавские соцсети, прокомментировали в Министерстве обороны. На сайте военного ведомства опубликовано специальное заявление, в котором рассылку повесток гражданам объяснили необходимостью актуализации данных.

Манипуляции в онлайн-среде с приказами о призыве граждан в военно-территориальные центры продолжаются. Выдача приказов о повестках не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе

— говорится в заявлении.

Минобороны сообщает, что повестки рассылаются гражданам на основании Положения о военно-управленческой деятельности и лимите численности военно-управленческих органов. Подобные проверки проводятся ежегодно, напомнили в военном ведомстве, призвав жителей страны «быть бдительными, учитывая, что в последнее время на эту тему активизировались попытки фальсификации и спекуляции».

Сомнительно, что это заявление Минобороны успокоит молдавскую общественность, особенно с учетом того, что происходит в соседней Украине.
Автор:
Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/ru/media/moldovan-soldiers
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13 комментариев
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  1. максим1987
    максим1987 Сегодня, 17:50
    +3
    НАТО еще одну вязанку дров готовит?
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 18:18
      0
      Поленья видимо уже кончаются а с рагулями ещё хуже.
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:52
    0
    Даже бредовые идеи в голову не приходят, на кой чёрт нам бы понадобились молдаване.. belay what
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:53
    +4
    Вот они ценности евро рейха -повестка на восточный фронт. Со времен Наполеона, все кто хотят присоединиться к красивой европейской жизни платят одну цену-надо участвовать в походе на Россию в качестве пушечного мяса.
    А конкретно по Молдавии там цель одна-натравить на Приднестровье и втянуть Румынию в качестве южного фланга.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 18:55
      0
      Цитата: голос_разуma
      Вот они ценности евро рейха -повестка на восточный фронт.

      А пока что идёт обновление баз данных военнообязанных и правки ВУСов для готовности к отправке "на восточный фронт" !
  4. fezm.fan
    fezm.fan Сегодня, 17:56
    0
    Видимо хотят под шумок приднестровские вопрос решить быстро.
  5. Золотце
    Золотце Сегодня, 17:58
    +2
    Слать эти повестки по адресу, есть положение в Конституции, не будет никакой уголовной ответственности. Как США охота подкинуть щепотку молдаван в огонь войны, украинский хворост начинает уменьшатся с катастрофической скоростью. Санду- полная марионетка, этой румынской гражданочке глубоко начхать на народ Молдовы.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:58
    0
    ... Вас как раз раскатать вопросов не будет
  7. val_67
    val_67 Сегодня, 18:46
    0
    Нас решили запугать батальоном плиточников и дивизией штукатуров?
    Боюсь-боюсь... wassat
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 19:00
      0
      Цитата: val_67
      Нас решили запугать батальоном плиточников и дивизией штукатуров?
      Боюсь-боюсь... wassat

      Я думаю эти бригады давным давно разъехались по своим постоянным "местам дислокации" и их призывать, так надо по всей Европе побегать, поискать. За столько лет суверенитета и независимости на месте остались старики и старухи, как в сказке о "Золотом петушке" ! Некому идти воевать !
  8. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 18:52
    0
    Да перестаньте))Е-й-Богу))Я из Молдавии-ну не будет Молдованин (население) впрягаться за "укрорейх"--что там эти 3.14-сы говорят,так они Балаболы-Националисты.Родственники в ПМР-ну какого мне с ружьем ....
    Пы.Сы.:
    Есть и упоротые гниды ет %10-15
  9. Nross
    Nross Сегодня, 19:08
    0
    Выслать им тыщ. 100 молдаван обратно - путь побесятся. Один чёрт в осн. в чёрную работают или воруют.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 19:26
      0
      Цитата: Nross
      Выслать им тыщ. 100 молдаван обратно - путь побесятся. Один чёрт в осн. в чёрную работают или воруют.

      Я думаю никто беситься не будет, абсолютно ! Властям "сиренево" на своих рабов, они для них организовывают безвиз. во все концы света, те и уезжают.