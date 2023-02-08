Президент Украины Зеленский передал депутатам британского парламента шлем летчика ВСУ с английскими надписями

В Вестминстерском дворце состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами парламента Великобритании. Ранее Зеленский прилетел в Лондон на встречу с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком.
На протяжении примерно получаса Зеленский расхваливал Великобританию за военную и финансовую поддержку. Он просил у британских депутатов добиться передачи Украине военной авиации. Видимо, для большей убедительности Зеленский подарил британским парламентариям шлем украинского летчика.
На шлеме летчика ВСУ написано: «У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить». Почему-то эта надпись сделана на английском языке. Вероятно, так Зеленский хотел произвести большее впечатление на британских депутатов. Выступал Зеленский, кстати, тоже на английском языке.
После выступления в парламенте и встречи с премьер-министром Риши Сунаком, Зеленский отправился в Букингемский дворец на встречу с королем Великобритании Карлом III. Вечером этого же дня президент Украины отправится из Лондона в Париж. В столице Франции он собирается провести переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном.
Вероятно, очередное заграничное турне Зеленский предпринимает с целью выпросить у западных лидеров новую масштабную военную помощь, на этот раз - боевые самолеты. Ранее он посещал США, где просил о предоставлении систем противовоздушной обороны, после чего и началась передача Украине комплексов ПВО.