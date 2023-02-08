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Президент Украины Зеленский передал депутатам британского парламента шлем летчика ВСУ с английскими надписями

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Президент Украины Зеленский передал депутатам британского парламента шлем летчика ВСУ с английскими надписями

В Вестминстерском дворце состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами парламента Великобритании. Ранее Зеленский прилетел в Лондон на встречу с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком.


На протяжении примерно получаса Зеленский расхваливал Великобританию за военную и финансовую поддержку. Он просил у британских депутатов добиться передачи Украине военной авиации. Видимо, для большей убедительности Зеленский подарил британским парламентариям шлем украинского летчика.

На шлеме летчика ВСУ написано: «У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить». Почему-то эта надпись сделана на английском языке. Вероятно, так Зеленский хотел произвести большее впечатление на британских депутатов. Выступал Зеленский, кстати, тоже на английском языке.


После выступления в парламенте и встречи с премьер-министром Риши Сунаком, Зеленский отправился в Букингемский дворец на встречу с королем Великобритании Карлом III. Вечером этого же дня президент Украины отправится из Лондона в Париж. В столице Франции он собирается провести переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Вероятно, очередное заграничное турне Зеленский предпринимает с целью выпросить у западных лидеров новую масштабную военную помощь, на этот раз - боевые самолеты. Ранее он посещал США, где просил о предоставлении систем противовоздушной обороны, после чего и началась передача Украине комплексов ПВО.
Использованы фотографии:
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17 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 17:41
    +1
    А ведь с самолетами будет таже ситуация, что и танками. Сначала все будут мычать и жаться, что вот " надо подумать и оценить", потом вкрячатся активисты - Прибалтика. Польша и Великобритания, каждый даст по паре стареньких самолетов, а все остальные тоже грустно вздохнут, и будут сам смотреть, что бы такое дать, чего не жалко...
    Хотя зачем там на Украине эта авиация ? Всё равно самолеты там долго не живут.
    1. Комментарий был удален.
  2. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 17:42
    +1
    Чего не привезёшь,лишь бы хоть что дали ...Один с дверью ходил,этот со шлемом negative а по факту всё фуфло...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:00
      +3
      Цитата: Magic Archer
      Чего не привезёшь,лишь бы хоть что дали ..

      Один в ООН пробирки с мукой показывает, другой дверцу от автобуса, третий не то шлем, не то ночной горшок в британском парламенте показывает. Что поделать, одни клоуны.
      1. Labrador
        Labrador Сегодня, 18:34
        +1
        Еще тряпки нестираные возят регулярно.
  3. uporov65
    uporov65 Сегодня, 17:43
    +3
    Рожденный ползать, летать не может
  4. Rage66
    Rage66 Сегодня, 17:46
    +5
    А чего он кастрюли с майдана не захватил?
    Так жалостливей получилось бы crying
  5. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:50
    +1
    «У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить».

    Ну, правильно winked крыльями защищаются в основном... петухи.
  6. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 18:01
    +2
    Надо было ещё для глубины драматизма, наплести , что "шлем взят с могилы героически погибшего солдата..." Вот что значит КВНщик со стажем - и реквизитик с собой притащит, и театральную миниатюрку сварганит)
  7. ГУМАНОИД
    ГУМАНОИД Сегодня, 18:04
    +1
    В Вестминстерском дворце состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами парламента Великобритании. какие то стены у ДВОРЦА пошарпанные ,больше на какой то подземный переход похоже.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 18:10
      +1
      Посмотрите репортаж об иннаугурации Байдена - там отлично видна "захватанная" грязь на разных дверях его резиденции. wassat
  8. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 18:08
    +1
    Тем некромантам больше понравился бы череп окраинского пилота.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:12
    0
    Президент Украины Зеленский передал депутатам британского парламента шлем летчика ВСУ с английскими надписями
    belay Для папуаса красивое и блестящее есть большая ценность. Но папуас-украинец это вам не простачек. "Я подарил вам красоту и жду когда вы мне в ответ, подарите огромную красоту, тонн в 35, и лучше 20-30 штук"..... request Да, пусть скажут спасибо, что он им бусики не подарил, наверно сообразил, что это англичане бусики всем дарили 500 лет. feel
  10. Codett
    Codett Сегодня, 18:18
    0
    Думаю что давно уже решили что передадут и самолёты и вертолёты, просто пока проблема с лётчиками и техниками, видимо пока укропы не готовы, а гейропейцы с амерами ехать не хотят, либо бабла хорошего заплатят тогда и ихние поедут.
  11. Farisey
    Farisey Сегодня, 18:31
    0
    профиль подошвы "кардинально меняет" ситуацию с небольшим ростом
  12. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:06
    +1
    Интересно, хоть на встречу с королем смокинг наденет?
  13. палестинец
    палестинец Сегодня, 19:23
    0
    хоть бы шлем взяли какой нибудь американский ну или на худой конец европейский.. а то сует под нос ЗШ-7А... а он то наш... русский)
  14. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 19:24
    0
    Зеленский припёрся со шлемом пилота, типа вот шапочка у меня есть, а вот самолётов немае .
    negative negative
    Дешовое пафосное шоу , не делающее чести ни Клоуну ни тем более Гейропейцам !
    Бе ! Всё на сквозь лживо !
    negative negative