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Прокуратура Нидерландов заявила о недостатке доказательств для новых процессов по крушению лайнера MH17

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Прокуратура Нидерландов заявила о недостатке доказательств для новых процессов по крушению лайнера MH17

Следствие по делу о произошедшему в 2014 году крушении под Донецком самолета малайзийской авиакомпании, следовавшего рейсом MH17, не располагает достаточным количеством доказательств для того, чтобы инициировать новые судебные процессы. Об этом заявили представители прокуратуры Нидерландов.


В официальном заявлении нидерландской прокуратуры утверждается, что, несмотря на то, что было обнаружено значительное количество новой информации, касающейся различных лиц, причастных к крушению, органы следствия не обладают достаточными доказательствами для инициирования очередных судебных процессов.

Судебные слушания по делу о крушении авиарейса MH17 начались в Нидерландах в марте 2020 года. В ходе процесса органы прокуратуры потребовали приговорить граждан России и Украины, которых следствие признало обвиняемыми, к пожизненному заключению.

Малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киевский режим сразу же обвинил в этой авиакатастрофе народное ополчение ДНР, однако командиры ополчения заявили, что не располагают вооружениями, способными поражать воздушные цели на такой высоте.

Украинские власти отказались предоставить данные со своих радаров, США также не стали передавать органам следствия спутниковые снимки, на которых, как утверждается, зафиксирован запуск поразившей самолет ракеты ПВО.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Darren Koch
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:58
    +13
    У них ведь доказательств никаких-сплошные "хайли лайкли"
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 18:02
      +3
      работа квизиции лишена даже малейшей возможности ошибки. Подозрение — уже доказательство

      -Терри Пратчетт (Мелкие боги)
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 18:24
        +5
        Как говорится : " главное , в результате следственных действий не выйти на самих себя" laughing
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 18:03
      +4
      Для ихнего кривосудия этого вполне достаточно.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 18:29
        +2
        Малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года.

        «Вторая часть Марлезонского балета» .
        Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили американские водолазы, а активировали её норвежцы.
        Источник: https://rusvesna.su/news/1675860848
    3. Я_Ков
      Я_Ков Сегодня, 18:35
      +1
      А какие у вас документы?
      Усы, лапы и хвост!
      laughing
      1. василий50
        василий50 Сегодня, 19:06
        0
        Какое шустрое *правосудие*. Всего ничего времени прошло.
        И что теперь судьям делать? Сидеть в безвестности на мизерной оплате?
        Может чего нового обнаружат? Там вновь шум-гам-популярность-*усиленное питание*.
  2. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 18:04
    +5
    То есть искать и привлекать к ответственности реальных убийц они не собираются. Это всё, что надо знать о нидерландском правосудии.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:13
      +1
      Погодьте, посидят травы курнут - может что и сподобятся придумать. Трава им подстегнет фантазию. laughing
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:24
    +3
    Количество доказательств и подозреваемых напрямую кореллируется с успехами ВС РФ в СВО. Побеждают наши - "доказательства" вины России уменьшаются. Оставляют территории нацикам из-за ̶п̶р̶е̶д̶а̶т̶е̶л̶ь̶с̶т̶в̶а̶ "жестов доброй воли" или бездарности командования - усиливаются. А когда наши выведут пана зе и его команду на суд, выяснится, что Боинг сбили все-таки украинцы.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:35
    +2
    Правосудие? Шулерство. Подтасовка фактов. Сокрытие важных обстоятельств. Ну, и главное- кому это выгодно?
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 18:56
    +3
    девять!!! девять блин лет они мурыжат это дело... детки уже выросли которые в 14 году родились... мне это напоминает комиссию Уоррена... в итоге ничего... ноль... пшик...