Следствие по делу о произошедшему в 2014 году крушении под Донецком самолета малайзийской авиакомпании, следовавшего рейсом MH17, не располагает достаточным количеством доказательств для того, чтобы инициировать новые судебные процессы. Об этом заявили представители прокуратуры Нидерландов.В официальном заявлении нидерландской прокуратуры утверждается, что, несмотря на то, что было обнаружено значительное количество новой информации, касающейся различных лиц, причастных к крушению, органы следствия не обладают достаточными доказательствами для инициирования очередных судебных процессов.Судебные слушания по делу о крушении авиарейса MH17 начались в Нидерландах в марте 2020 года. В ходе процесса органы прокуратуры потребовали приговорить граждан России и Украины, которых следствие признало обвиняемыми, к пожизненному заключению.Малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киевский режим сразу же обвинил в этой авиакатастрофе народное ополчение ДНР, однако командиры ополчения заявили, что не располагают вооружениями, способными поражать воздушные цели на такой высоте.Украинские власти отказались предоставить данные со своих радаров, США также не стали передавать органам следствия спутниковые снимки, на которых, как утверждается, зафиксирован запуск поразившей самолет ракеты ПВО.