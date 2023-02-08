Германия передала Украине две дополнительные зенитные самоходные установки Gepard

Украина получила от Германии дополнительную пару зенитных самоходных установок Gepard. Об этом сообщается на специальном сайте немецкого правительства, где публикуется полный список немецкой военной помощи Киеву.ВСУ получили на вооружение две ЗСУ Gepard, таким образом, на сегодняшний день, в наличии у украинской армии имеется 32 зенитных установки немецкого производства. Когда произошла передача, данных нет, да и вообще официального сообщения об этом не было. Немцы хоть и не секретят свои поставки на Украину, как итальянцы, но предпочитают сообщать о них постфактум, да и то в письменном виде. Кстати, вместе с установками ВСУ получили 6 тысяч боеприпасов к ним.На этом поставки ЗСУ Gepard Украине не прекратятся, в планах немецкого правительства в ближайшее время отправка еще 5 зенитных установок, причем до конца этого месяца.Согласно обновленному списку, вместе с двумя ЗСУ Gepard немцы поставили ВСУ 5 автомобилей из наличия погранслужбы ФРГ, 29 электрогенераторов, 6 грузовиков с системой погрузки и 18 специальных платформ для перевозки крупногабаритной техники. Также до конца месяца Киев получит 5 инженерных машин Pionerpanzer 2 Dachs (Барсук) и 5 мостоукладчиков Panzerschnellbrücke Biber (Бобр).Зенитная самоходная установка Gepard способна поражать цели, летящие на высоте до трех километров, на дистанции до четырех километров. Для этого комплекс располагает двумя скорострельными пушками Oerlicon KDA калибра 35 мм швейцарского производства. Ранее Швейцария отказала немцам в передаче Украине боеприпасов для зенитных самоходок, но, судя по последним событиям, Киев сможет их получить, если швейцарцы забудут о своем нейтралитете.