В КНДР проходит ночной парад в честь 75-летия создания Корейской народной армии

В столице КНДР Пхеньяне проходят торжественные мероприятия в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА), включая военный парад. Об этом сообщает информационное агентство «Ренхап», ссылаясь на южнокорейские разведывательные службы.
Перед парадом на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне началась праздничная церемония. Она открылась в 20.30 по местному времени (14.30 мск). Затем начался собственно военный парад КНА. Информационные агентства публикуют лишь отрывочную информацию о мероприятии.
Так, согласно агентству «Ренхап», в параде участвует более 22 тысяч военнослужащих Корейской народной армии. Если это так, то парад является крупнейшим за долгие годы. Известно, что в репетициях парада участвовали самолеты ВВС КНА, также могут провезти межконтинентальную баллистическую ракету КНДР «Хвасон-17», новые крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки, сверхкрупную реактивную систему залпового огня (РСЗО) и беспилотные летательные аппараты-«невидимки».
Уже в пятый раз с 2020 года военные парады в КНДР проводятся в ночное время. О мероприятиях местные средства массовой информации в этом случае сообщают на следующее утро.
Корейская народная армия (КНА) была официально создана 8 февраля 1948 года. Однако ее историю национальная традиция отсчитывает от образования Антияпонской народной партизанской армии (АНПА), созданной 25 апреля 1932 года. Корейской народной армии предстояло сыграть ключевую роль в силовом обеспечении создания в северной части Корейского полуострова Корейской Народно-Демократической Республики – КНДР. Сегодня КНА насчитывает не менее 1,3 млн военнослужащих, в резерве состоят миллионы северокорейцев, прошедших военную службу.