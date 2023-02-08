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В КНДР проходит ночной парад в честь 75-летия создания Корейской народной армии

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В КНДР проходит ночной парад в честь 75-летия создания Корейской народной армии

В столице КНДР Пхеньяне проходят торжественные мероприятия в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА), включая военный парад. Об этом сообщает информационное агентство «Ренхап», ссылаясь на южнокорейские разведывательные службы.


Перед парадом на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне началась праздничная церемония. Она открылась в 20.30 по местному времени (14.30 мск). Затем начался собственно военный парад КНА. Информационные агентства публикуют лишь отрывочную информацию о мероприятии.

Так, согласно агентству «Ренхап», в параде участвует более 22 тысяч военнослужащих Корейской народной армии. Если это так, то парад является крупнейшим за долгие годы. Известно, что в репетициях парада участвовали самолеты ВВС КНА, также могут провезти межконтинентальную баллистическую ракету КНДР «Хвасон-17», новые крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки, сверхкрупную реактивную систему залпового огня (РСЗО) и беспилотные летательные аппараты-«невидимки».

Уже в пятый раз с 2020 года военные парады в КНДР проводятся в ночное время. О мероприятиях местные средства массовой информации в этом случае сообщают на следующее утро.

Корейская народная армия (КНА) была официально создана 8 февраля 1948 года. Однако ее историю национальная традиция отсчитывает от образования Антияпонской народной партизанской армии (АНПА), созданной 25 апреля 1932 года. Корейской народной армии предстояло сыграть ключевую роль в силовом обеспечении создания в северной части Корейского полуострова Корейской Народно-Демократической Республики – КНДР. Сегодня КНА насчитывает не менее 1,3 млн военнослужащих, в резерве состоят миллионы северокорейцев, прошедших военную службу.
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17 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:57
    -4
    Хорошо , прямо с парада пару дивизий военных строителей, на Транссиб и на восстановление Донбасса. В качестве помощи в борьбе с американским колониализмом. Это ведь и в интересах Сварной Кореи. Чем больше НАТО потеряет наемников и вооружений на Донбассе, тем легче будет воссоединить южную и северную Корею в целое государство.
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 18:04
      -9
      Южная Корея, аж мечтает прильнуть и обнять жиробаса из северной, родственников наверное хотят увидеть, но никак не это чучело, которое довело страну до нищеты и голода
      1. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 18:20
        0
        До нищеты и голода доводят санкции матрасов, нарушающие нормальную межгосударственную торговлю. Как раз руководствуясь положительным опытом удушения КНДР, матрасы и попытались так же удушить и Россию, чтобы оголодавший народ устроил революцию. Вот только в отличии от КНДР в России есть всё, чтобы существовать независимо от других.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:22
      +4
      Цитата: голос_разуma
      Хорошо , прямо с парада пару дивизий военных строителей, на Транссиб и на восстановление Донбасса. В качестве помощи в борьбе с американским колониализмом. Это ведь и в интересах Сварной Кореи. Чем больше НАТО потеряет наемников и вооружений на Донбассе, тем легче будет воссоединить южную и северную Корею в целое государство.

      Гораздо полезнее на фронте будет северокорейский спецназ, РСЗО крупного калибра и т.д. Северокорейцы давно не воевали: практика им не помешает, а пригодится в противостоянии с Южной Кореей. Да и боеприпасами могут подсобить.
      Как говорится: не одними только Армейскими Играми и Танковым Биатлоном.
      С юбилеем Корейскую Народную Армию. soldier
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:58
    +4
    С Праздником товарищи Сев. Корейцы! Да здравствует Независимость Вашей Страны! Вы её отвоевали!

    Здоровья Первому Товарищу, Надёже Нации и Генералиссимусу Ыну!

    Смерть американским империалистам!
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:01
      +1
      Цитата: Nexcom
      С Праздником товарищи Сев. Корейцы! Да здравствует Независимость Вашей Страны!

      Здоровья Первому Товарищу, Надёже Нации и Генералиссимусу Ыну!

      Присоединяюсь ! С праздником товарищи ..Англосакский империализм не пройдет ..Ждем вас корейцы на Донбассе ,работы много предстоит ..
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:02
      -4
      Здоровья Первому Товарищу, Надёже Нации и Генералиссимусу Ыну!

      Коллега, сами бы хотели там жить? Только без вранья...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:03
        +5
        У меня своя Родина. Одна и единственная. Со своими заботами и проблемами. И это не жена - Родину не выбирают.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 18:37
          +1
          Цитата: Nexcom
          У меня своя Родина. Одна и единственная. Со своими заботами и проблемами. И это не жена - Родину не выбирают.

          В точку сказали Дмитрий ..Как говорится ,где родился и там пригодился ..А не то что некоторые бегают по странам этакие "граждане мира" ,без Родины ,без чести ,без совести ..
          P.S. А северокорейцы живут своей жизнью и защищают свою страну ..А им пытаются все навязать "дерьмократию" постоянно угрожая впрочем ,как и России сейчас
          Оставьте их в покое хоспода ..Занимайтесь лучше Россией ,мы настроины очень серьезно перевернуть мир и опустить англосаксов и т.д. Хватит уже грабить и уничтожать страны мира ..Теперь все будет по другим правилам !
        2. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:44
          0
          Словоблудие ни к чему совершенно. Вы даже прямо не смогли ответить на вопрос. Одна пустая патетика.
          Очень легко петь оды тому, кто не тебя загнал в нищету и средневековье. Тому, где все обязаны по команде плакать или смеяться и где легко всей семьёй оказаться в лагерях.
          А то уж очень легко вы бросаетесь словами в отношении того, что сами на себе и близких не испытали.

          Всегда же можно легко отделаться фразой - у меня своя Родина (при этом вас совершенно это не смущало, когда оды Ыну пели).
          Не думая о том, как в КНДР обычным людям живётся.
          Кроме того, вы правы - у вас своя Родина, потому и говорите нее, а не за корейцев -как и кого им хвалить, а кого ругать....сами решат, когда им дадут это право.
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 19:26
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Здоровья Первому Товарищу, Надёже Нации и Генералиссимусу Ыну!

        Коллега, сами бы хотели там жить? Только без вранья...

        А где Вы хотели бы жить ? Только искренне .
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 18:00
    -4
    Угу давайте парады, биатлоны итд
    ...............................
  4. Codett
    Codett Сегодня, 18:02
    0
    Мне вот интересно а у Кима техника участвующая на параде есть в товарных количествах в войсках, кстати у них есть интересные образцы, или как у нас только на параде и отсутствует в войсках.
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 18:06
      -7
      Я так полагаю жрать там нечего толком
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:08
        +3
        Период был тяжелый у них. Был. Но теперь не все так плохо как пытаются показать противники Сев. Кореи. Не шикарно, но и не так плохо.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 18:55
          -1
          Цитата: Nexcom
          Период был тяжелый у них. Был. Но теперь не все так плохо как пытаются показать противники Сев. Кореи. Не шикарно, но и не так плохо.

          Все так именно ..Англосаксы зубами скрепят,но санкций уже не могут наложить Идет взаимовыгодный товарный обмен и КНДР не такая уж бедная страна ,даже просто по редкоземельным природным ресурсам и т.д. Трудолюбивый и дисциплинированный народ добившийся многого ..Не удивлюсь если они скоро уже в космос прорвутся и т.д.
  5. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 18:41
    +1
    Цитата: Бородач
    С юбилеем Корейскую Народную Армию.

    Поддерживаю!
    Есть гордость и мужество у страны и её лидера.

    Это не наши позорники, отправляющие спортсменов на международные соревнования, без нашего гимна и флага, боящихся окрика с Запада.