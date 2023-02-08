Министр обороны Индонезии призвал национальную армию брать пример с Вооруженных сил России

Индонезийской армии следует равняться на российскую и перенимать ее боевой опыт. Об этом заявил во время выступления перед военнослужащими в Джакарте министр обороны Индонезии Прабово Субианто. Его слова приводит индонезийской портал Tribun.Как отметил Субианто, российская армия «на порядок выше и лучше» индонезийской. Но это обстоятельство, считает министр, стоит использовать для дополнительной мотивации индонезийских военнослужащих, чтобы они совершенствовали потенциал национальных вооруженных сил.По словам министра, в Индонезии сейчас живет больше людей, чем в России. Но в вооруженных силах страны служит лишь 400 тысяч человек. Субианто напомнил, что со времен Советского Союза Индонезия тесно сотрудничает с нашей страной в различных направлениях, в том числе и в военной сфере.Ранее ряд СМИ сообщал, что в военном ведомстве Индонезии рассматривают возможность пересмотра национальной военной доктрины и проведения переговоров с российским руководством о приобретении вооружений и военной техники российского производства.Индонезия – не первая страна Юго-Восточной Азии, проявляющая в последнее время большой интерес к российским вооружениям. Так, Россия поставляет вооружение в Мьянму, Вьетнам, Лаос, ряд других государств Азиатско-Тихоокеанского региона.В настоящее время в индонезийской армии, как сообщалось выше, служит около 400 тысяч человек. Большая часть из них проходит службу в сухопутных войсках. ВВС страны имеют на вооружении как западные самолеты, так и самолеты Су-27 и Су-30. Поэтому страна может в перспективе закупать и другое вооружение российского производства.