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Министр обороны Индонезии призвал национальную армию брать пример с Вооруженных сил России

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Министр обороны Индонезии призвал национальную армию брать пример с Вооруженных сил России

Индонезийской армии следует равняться на российскую и перенимать ее боевой опыт. Об этом заявил во время выступления перед военнослужащими в Джакарте министр обороны Индонезии Прабово Субианто. Его слова приводит индонезийской портал Tribun.


Как отметил Субианто, российская армия «на порядок выше и лучше» индонезийской. Но это обстоятельство, считает министр, стоит использовать для дополнительной мотивации индонезийских военнослужащих, чтобы они совершенствовали потенциал национальных вооруженных сил.

По словам министра, в Индонезии сейчас живет больше людей, чем в России. Но в вооруженных силах страны служит лишь 400 тысяч человек. Субианто напомнил, что со времен Советского Союза Индонезия тесно сотрудничает с нашей страной в различных направлениях, в том числе и в военной сфере.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в военном ведомстве Индонезии рассматривают возможность пересмотра национальной военной доктрины и проведения переговоров с российским руководством о приобретении вооружений и военной техники российского производства.

Индонезия – не первая страна Юго-Восточной Азии, проявляющая в последнее время большой интерес к российским вооружениям. Так, Россия поставляет вооружение в Мьянму, Вьетнам, Лаос, ряд других государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время в индонезийской армии, как сообщалось выше, служит около 400 тысяч человек. Большая часть из них проходит службу в сухопутных войсках. ВВС страны имеют на вооружении как западные самолеты, так и самолеты Су-27 и Су-30. Поэтому страна может в перспективе закупать и другое вооружение российского производства.
Использованы фотографии:
Wikipedia / AWG97
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8 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:19
    0
    Министр обороны Индонезии призвал национальную армию брать пример с Вооруженных сил России
    В Индонезии есть свой Крым? Нет, так сидите ровно. feel А то прилетит США и принесет свободу и демократию.
    Поэтому страна может в перспективе закупать и другое вооружение российского производства.
    Только оно может обезопасить от поползновений США.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:26
      0
      Только оно может обезопасить от поползновений США.
      "Булава"?
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:51
      -1
      Цитата: Mavrikiy
      Министр обороны Индонезии призвал национальную армию брать пример с Вооруженных сил России
      В Индонезии есть свой Крым? Нет, так сидите ровно. feel А то прилетит США и принесет свободу и демократию.
      Поэтому страна может в перспективе закупать и другое вооружение российского производства.
      Только оно может обезопасить от поползновений США.

      В Индонезии есть Тимор. Там тоже что-то не так поделено. Надо переделить.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:39
    -1
    Скидку затребуют? Типа: "им деваться некуда?". Надо все обстоятельно взвесить. Есть ли у нас общие интересы? И, действовать только, если это НАМ надо.
    1. Сплин
      Сплин Сегодня, 18:47
      -1
      Не скажи, в Индонезии очень большие перспективы. Ну если кто в теме конечно поймёт. не хочется много говорить просто.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:50
        +2
        Приглашаем Индонезию на Армейские Игры - 2023 в Донбасс. Будет возможность ознакомиться с новинками российского ВПК и опробовать его на практике.
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 18:45
    +1
    А может им отправить Шойгу?

    Пускай едет в Индонезию.
  4. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 18:47
    0
    Островные государства , не планирующие вести войны на материке, могут пожалуй немного уменьшить пехотную составляющую своей армии в пользу ВВС и ВМС , поскольку морской десант не сравним с полномасштабным наземным вторжением.