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Европейские СМИ: Прибалтийские республики и Польша торопят ЕС передать российские активы на восстановление Украины

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Европейские СМИ: Прибалтийские республики и Польша торопят ЕС передать российские активы на восстановление Украины

Ряд восточноевропейских государств, в основном прибалтийские республики и Польша, фактически создали самую антироссийскую коалицию среди всех стран ЕС. Дополнительным катализатором русофобии в этих государствах стала специальная военная операция на Украине.


Под предлогом помощи Киеву, Варшава, Вильнюс, Таллин и Рига готовы идти на любые меры, лишь бы нанести максимальный ущерб России. Очередным способом «убить двух зайцев» поляки и прибалты считают необходимость срочной передачи арестованных в Европе российских активов на восстановление Украины. Соответствующее обращение, подписанное премьер-министрами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, руководство этих стран направило председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Эти замороженные активы должны быть использованы как можно скорее; мы не можем ждать, пока закончится война и будет подписано мирное соглашение

— цитирует отрывок письма европейский новостной портал EURACTIV.

Авторы обращения считают, что уже сейчас замороженные российские активы следует использовать, чтобы покрыть ущерб от российской «агрессии» против Украины, включая поддержку внутренне перемещенных лиц. В будущем этот механизм должен лечь в основу законопроекта по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины, составить его необходимо «без промедления», требуют главы правительств четырех стран ЕС.

Пока что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру по управлению замороженными активами РФ. По разным оценкам, в прошлом году Запад заблокировал порядка 300 миллиардов долларов Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро.

Где брать остальные деньги на «восстановление» Украины, и как оно вообще может происходить в период боевых действий, прибалтийские и польский премьеры ничего не пишут.
Автор:
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14 комментариев
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  1. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:34
    +1
    Да ну когда Запад отдавал кому то то, что попало ему в руки???
    Украине достанутся объедки, а наши активы украдут наши старые, добрые "западные партнёры". Ну ведь сказали уже, что консолидируют украденные к нас активы (иными словами - оставят украденное себе), а доходы от их использования уже будут отдавать Украине. Ещё, наверняка , из этого вычтут расходы по содержанию аппарата фонда, убытки своих экономик и т.д., так что в итоге до Украины дойдет 1 евро.
    Эти "друзья" всю планету веками обували, удушая в своих дружеских объятиях, так что фиг они от награбленного и сейчас откажутся.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:36
      +1
      Очень надеюсь, что Россия не просто потребует вернуть похищенное, но с серьёзными процентами.
      Инфляция + 100% за воровство.
      Причём именно в такой формулировке.
      А так же потребует максимального уголовного наказания за снабжение украинских фашистов. С долгим тюремным сроком виновных и полной конфискацией имущества.
      Вот конфискованное можно будет потребовать пустить на компенсацию Украине - не удивлюсь, если Киев в этом случае наше требование поддержит.
      И - жёсткие санкции с нашей стороны, пока не выполнят требование
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:47
        +2
        В очередь нищеброды. laughing Россию будут грабить США и Большие Шестёрки (G7). Маленькие шестёрки будут и дальше шестерить за объедки с барского стола.
        Вы заметили: чем ничтожнее западная страна, тем прожорливей её аппетит. Трибалты=троглодиты. am
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 19:27
          0
          В очередь нищеброды

          очередной сеанс неслыханной щедрости в адрес Украины, правда за чужой счёт, и не только России
      2. Самый вежливый
        Самый вежливый Сегодня, 18:49
        0
        Вы свои фантазии и хотелки отделяйте от реальности laughing
        Все т.н. "красные линии" пересечены и никто на них давно не обращает внимания. Кто сейчас будет протестовать против изъятия активов ? Правильно , в здравом уме - никто ! Иначе к нему быстро прилепят ярлык "кремлёвского агента".
      3. V.B.
        V.B. Сегодня, 19:05
        0
        Свежо предание, да верится с трудом.
      4. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 19:22
        0
        Цитата: Shurik70
        Очень надеюсь, что Россия не просто потребует вернуть похищенное, но с серьёзными процентами.

        Потребует. Давно уже требует. Всем по... барабану на ее требования.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:41
    0
    Да ладно!Еще не все разрушено,что от этой Украины вообще останется непонятно.А уже "восстанавлиаать"!.А!Дошло.Это они так освоение похищенного "восстановлением"обзывают.."Это у них рожи такие"
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 18:45
      0
      Где брать остальные деньги на «восстановление» Украины
      Да продадут все эти прибалтики с польшами, а на вырученное будут "восстанавливать", но только не Украину....
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 19:01
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Да ладно!Еще не все разрушено,что от этой Украины вообще останется непонятно.А уже "восстанавлиаать"

      Они поэтому и торопят, хотят сейчас получить, а то потом им ничего не достанется. Ну и восстановление всегда можно перенаправить на вооружение и защиту, оружие уже поставлено, требуется оплата.
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:06
      0
      что от этой Украины вообще останется непонятно
      Как с Соледаром - проще новое построить, чем руины восстанавливать? А если новое построим - кто туда шумеров пустит? bully
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:02
    0
    На востановление украины? Ну да, точно также как украинское зерно исключительно голодающим африки.
  4. V.B.
    V.B. Сегодня, 19:04
    +1
    Путин, набиулина, силуанов, кудрин- главные виновники потери русским народом этих денег. Когда ответят по полной?
  5. karitati
    karitati Сегодня, 19:12
    +1
    Nem nyugszik a polák, amíg nem kap egy pofont.