Европейские СМИ: Прибалтийские республики и Польша торопят ЕС передать российские активы на восстановление Украины

Эти замороженные активы должны быть использованы как можно скорее; мы не можем ждать, пока закончится война и будет подписано мирное соглашение

Ряд восточноевропейских государств, в основном прибалтийские республики и Польша, фактически создали самую антироссийскую коалицию среди всех стран ЕС. Дополнительным катализатором русофобии в этих государствах стала специальная военная операция на Украине.Под предлогом помощи Киеву, Варшава, Вильнюс, Таллин и Рига готовы идти на любые меры, лишь бы нанести максимальный ущерб России. Очередным способом «убить двух зайцев» поляки и прибалты считают необходимость срочной передачи арестованных в Европе российских активов на восстановление Украины. Соответствующее обращение, подписанное премьер-министрами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, руководство этих стран направило председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.— цитирует отрывок письма европейский новостной портал EURACTIV.Авторы обращения считают, что уже сейчас замороженные российские активы следует использовать, чтобы покрыть ущерб от российской «агрессии» против Украины, включая поддержку внутренне перемещенных лиц. В будущем этот механизм должен лечь в основу законопроекта по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины, составить его необходимо «без промедления», требуют главы правительств четырех стран ЕС.Пока что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру по управлению замороженными активами РФ. По разным оценкам, в прошлом году Запад заблокировал порядка 300 миллиардов долларов Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро.Где брать остальные деньги на «восстановление» Украины, и как оно вообще может происходить в период боевых действий, прибалтийские и польский премьеры ничего не пишут.