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Глава польского Минобороны Блащак намерен добиться от Германии создания центров ремонта для украинских танков Leopard

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Глава польского Минобороны Блащак намерен добиться от Германии создания центров ремонта для украинских танков Leopard

Украина не имеет возможности обслуживать и ремонтировать планируемые к передаче немецкие танки Leopard, поэтому создание неких "сервисных" центров для восстановления тяжелой бронетехники выходит на первый план. Польша намерена заставить Германию вложиться в создание ремонтных цехов.


Варшава планирует открыть на территории соседних с Украиной стран несколько ремонтных цехов, где могли бы проходить ремонт танки западного производства, стоящие на вооружении ВСУ. Поскольку основную массу бронетехники составят немецкие ОБТ Leopard, в Польше хотели бы добиться от Германии содействия в открытии этих центров. Если проще сказать, поляки хотят раскрутить немцев на денежки и построить эти центры, в том числе, и у себя. Никто же потом не будет возражать, если там будут обслуживаться и польские танки.

Как заявил глава польского Минобороны, этот вопрос будет обсуждаться на переговорах с немецким коллегой Борисом Писториусом, которые пройдут в польской столице. По словам Блащака, Польша разочарована решением Германии передать Киеву всего 14 танков Leopard 2, немцы могли бы снабдить украинскую армию и гораздо большим количеством бронетехники, тем более, что они ее производят. Кроме того, Германия как производитель, должна обеспечить Украину запчастями.

Наш вклад - 14 штук. Немецкий - тоже 14 штук. Мы немного разочарованы этим вкладом со стороны Германии (...) Производитель - немецкая фирма. Я рассчитываю на то, что министр Писториус сконцентрирует свою активность (...) и можно было создать сервисные пункты, где танки будут чинить

- добавил польский министр.

Кроме того, Блащак напомнил, что Варшава уже обучает украинских танкистов, а Германия даже не чешется. В Польше надеются, что Берлин все же займется подготовкой экипажей ВСУ и вклад немцев будет больше, чем других стран.
Использованы фотографии:
https://www.gov.pl/
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12 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 18:25
    +2
    Никогда и никто в истории немцев так не опускали...да, они терпели поражения, разгром, но вот что бы так в них плюют, а они утираются...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:31
      +1
      Цитата: Чёрный
      Никогда и никто в истории немцев так не опускали...да, они терпели поражения, разгром, но вот что бы так в них плюют, а они утираются...

      Прям с языка сняли ..Я вообще удивляюсь их покорности и готовности к унижениям ..Русских они не боятся видать уже ,хотя наших 27 млн уничтожили и пол страны разрушили .Мы ведь все помним и уже не простим . Опять их англосаксы с евреями гонят на штурм России
      А еще обидно ,что русские немцы помалкивают и ведь их там не мало в германии .Эх Россия добрая душа .
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:48
        +3
        Польша разочарована ... Германия должна ...

        Польша всегда разочарована.
        А Германия у поляков всегда им что-то должна.
        Но вот что меня удивляет действительно - что Россия даже теперь, когда началась настоящая, хотя пока и ограниченная, война Россия-НАТО, продолжает пытаться как-то быть доброй. К врагам, которые добрыми даже выглядеть не пытаются, по отношению к России
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 18:59
          0
          Цитата: Shurik70
          К врагам, которые добрыми даже выглядеть не пытаются, по отношению к России

          Мы просто немного выше этого, да ,за наш же счет, но вот такие мы непонятные. Поэтому и ненавидят, знают ,что мы справедливые и гордые, щедрые и жесткие. И никогда не преклоним колен как конюхи-прибалты, точно не будем как стервозная и наглая содержанка- гиена Польша. Даже Германию превратили ,благодаря продажной верхушке, в униженного ,сбитого с коня рыцаря, теперь и оружие отобрали... А мы невзирая на 90-е, несмотря на ограбление нашей страны на триллионы долларов держимся и мало того, пытаемся в развитие и рост... Не дождетесь, как говорится
    2. dauria
      dauria Сегодня, 18:33
      +2
      немцев так не опускали

      А главное , кто ? Польша, живущая фактически на деньги Германии .Давно ли было крылатое "польский сантехник " ? Меркель сказала бы просто - утром деньги, вечером стулья . Видимо , не так уж и плохо живут бюргеры , раз могут содержать греков , прибалтов , поляков и проч...
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:38
      +1
      поляки совсем забурели: хотят и рыбку съесть, и на него сесть, и косточкой не подавится. Теперь Германия должна Польше поставить танки Леопард новейшей модификации взамен утилизированных на Украине Советских и "польских" танков, так им ещё и ремонтные танковые заводы для ремонта Леопардов подавай. Может сразу танковые заводы Польше подарить: построить производственные корпуса в Пшекии, привезти и смонтировать оборудование, наладить производство. Немцы не настолько слабоумные и пассивно-толерастные. fool
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:31
    0
    У них и в ту войну вермахт танкоремонтные заводы на территории размещал...
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 18:34
    +2
    Les chars ne sont pas encore livrés qu'ils les voient déjà détruits/en panne...
    N'ont ils pas confiance dans la solidité des chars ou connaissent ils déjà les ravages de l'artillerie Russe des T90 ou même des "Terminators" ?

    Танки еще не доставлены, что они видят, что они уже уничтожены / выведены из строя...
    Разве они не уверены в прочности танков "Леопард" или уже знакомы с разрушительными действиями российской артиллерии, Т90 или даже "Терминаторов"?
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:06
      0
      Германия ДОЛЖНА построить в Польше завод. Что тут не понятного? А будут там танки из Украины, или немецкие танки, которые прошли учения на полигоне и требуют модернизации это не важно.
  4. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 18:34
    -1
    Все эти проблемы вероятно решаемы. И уже видно что все что им нужно, Украина более менее получает.
    Вот Зеленский привез в Англию в качестве сувенира летный шлем якобы украинских летчиков с их подписями.
    Но это шлем новый, или пользованный совсем немного. И российского производства - ЗШ-7АПН что в Нижнем Новгороде делают.
    А купить эти шлемы ровно как и новые российские запчасти на Су и МиГ можно через Юго-Восточную Азию. Есть там такие конторы.
    И купить можно практически все. И Западу не надо заморочек где достать авиазапчасти на советские самолеты ВСУ.
    Они есть в продаже. И шлемы эти.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:09
    0
    Ну, не так-то и просто будет таскать эти туши за сотни километров для ремонта.
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:22
    0
    Да прям все включено.
    Только не сдаваться.