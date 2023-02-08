Глава польского Минобороны Блащак намерен добиться от Германии создания центров ремонта для украинских танков Leopard

Наш вклад - 14 штук. Немецкий - тоже 14 штук. Мы немного разочарованы этим вкладом со стороны Германии (...) Производитель - немецкая фирма. Я рассчитываю на то, что министр Писториус сконцентрирует свою активность (...) и можно было создать сервисные пункты, где танки будут чинить

Украина не имеет возможности обслуживать и ремонтировать планируемые к передаче немецкие танки Leopard, поэтому создание неких "сервисных" центров для восстановления тяжелой бронетехники выходит на первый план. Польша намерена заставить Германию вложиться в создание ремонтных цехов.Варшава планирует открыть на территории соседних с Украиной стран несколько ремонтных цехов, где могли бы проходить ремонт танки западного производства, стоящие на вооружении ВСУ. Поскольку основную массу бронетехники составят немецкие ОБТ Leopard, в Польше хотели бы добиться от Германии содействия в открытии этих центров. Если проще сказать, поляки хотят раскрутить немцев на денежки и построить эти центры, в том числе, и у себя. Никто же потом не будет возражать, если там будут обслуживаться и польские танки.Как заявил глава польского Минобороны, этот вопрос будет обсуждаться на переговорах с немецким коллегой Борисом Писториусом, которые пройдут в польской столице. По словам Блащака, Польша разочарована решением Германии передать Киеву всего 14 танков Leopard 2, немцы могли бы снабдить украинскую армию и гораздо большим количеством бронетехники, тем более, что они ее производят. Кроме того, Германия как производитель, должна обеспечить Украину запчастями.- добавил польский министр.Кроме того, Блащак напомнил, что Варшава уже обучает украинских танкистов, а Германия даже не чешется. В Польше надеются, что Берлин все же займется подготовкой экипажей ВСУ и вклад немцев будет больше, чем других стран.