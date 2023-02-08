«Сплошная линия укреплений от Днепровского лимана до Белоруссии»: в греческой прессе показали карту российских фортификаций

Русские построили наиболее протяжённую после Второй мировой войны оборонительную линию

Однако сейчас [данные на 31 января] укрепления и траншеи охватили всю территорию, примыкающую к ТВД. Русские собираются встретить массированное наступление западных танков Leopard-1/2, M1A2 и Challenger-2 вместе с сотнями бронемашин

Русские намерены измотать в боях и уничтожить украинские силы, когда их бросят на приступ укреплений [не позднее начала апреля]. После этого они рассчитывают начать уже своё наступление