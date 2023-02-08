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«Сплошная линия укреплений от Днепровского лимана до Белоруссии»: в греческой прессе показали карту российских фортификаций

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«Сплошная линия укреплений от Днепровского лимана до Белоруссии»: в греческой прессе показали карту российских фортификаций

Западные обозреватели внимательно отслеживают военную ситуацию на украинском фронте, пользуясь в частности спутниковыми снимками для анализа ведущихся ВС РФ фортификационных работ.


Русские построили наиболее протяжённую после Второй мировой войны оборонительную линию

- отмечается в издании DefenceNet.

Как указывается, «сплошная защитная полоса начинается от Днепровского лимана и заканчивается в Белоруссии» и предназначена для сдерживания наступления сотен танков и бронемашин, которые будут прикрываться массированным артиллерийским огнём из сотен орудий противника. Со слов автора, фортификации многими рассматривались как «стратегический анахронизм», однако укрепрайоны ВСУ стали значительным препятствием для продвижения российских войск [возможно из-за того, что они расположены главным образом в городах и прочих населённых пунктах в отличие от полевых сооружений ВС РФ – ВО].

Фортификационные работы идут быстрыми темпами. Два месяца назад на спутниковых снимках можно было рассмотреть российские укрепления только на Луганском участке и в северной части Донецкого фронта.

Однако сейчас [данные на 31 января] укрепления и траншеи охватили всю территорию, примыкающую к ТВД. Русские собираются встретить массированное наступление западных танков Leopard-1/2, M1A2 и Challenger-2 вместе с сотнями бронемашин

- поясняется в греческой прессе, показывая соответствующую карту.



Как утверждается, для прорыва российской обороны ВСУ потребуется создать кратное численное превосходство. Но в целях купирования массированных атак в оперативном резерве ВС РФ находятся 150 тыс. бойцов из недавнего мобпризыва, которые были оставлены для «тяжёлых времён». Вражеской бронетехники придётся преодолевать жёсткое противодействие со стороны противотанковых средств: заявляется, что на первой линии российской укреплённой полосы размещено 800 ПТРК с 4 тыс. ракет; осуществляется насыщение ПТРК второго эшелона за счёт массового выпуска комплексов «Корнет» и «Метис».

Русские намерены измотать в боях и уничтожить украинские силы, когда их бросят на приступ укреплений [не позднее начала апреля]. После этого они рассчитывают начать уже своё наступление

- делается вывод в DefenceNet.

Автор:
Использованы фотографии:
DefenceNet
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12 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:05
    +3
    Шота кажется, что к планам раздавить диких балалаечников сотнями леопердов и Абрамов подкрадывается пушистый северный лисец
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 20:10
      +4
      Однако сейчас [данные на 31 января] укрепления и траншеи охватили всю территорию, примыкающую к ТВД. Русские собираются встретить массированное наступление западных танков Leopard-1/2, M1A2 и Challenger-2 вместе с сотнями бронемашин

      Пригодится , не пригодится , но пускай будут . Мы уже научены горьким опытом .
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 20:16
        +1
        массированное наступление западных танков Leopard-1/2, M1A2 и Challenger-2 вместе с сотнями бронемашин

        Влажные фантазии продажных греков. Обломитесь....
      2. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:18
        +2
        А карта очень интересная.
        Судя по ней, изначально предполагали, что ВСУ будет пытаться перебраться через Днепр между Херсоном и Новой Каховкой.
        Там укреплений почти нет, а вот вокруг возможного плацдарма ну очень много.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 20:09
    +1
    Как указывается, «сплошная защитная полоса начинается от Днепровского лимана и заканчивается в Белоруссии» и предназначена для сдерживания наступления сотен танков и бронемашин

    Было бы правильно сдерживать "наступление танков" хотя бы на польской границе
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:24
      0
      Не нам судить. Мы просто цветную картинку смотрим.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:52
        -2
        Цитата: igorbrsv
        Не нам судить. Мы просто цветную картинку смотрим.

        Одни только картинку смотрят, другие анализируют.
        Благо вводных данных много. hi
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 20:38
      0
      Было бы правильно сдерживать "наступление танков" хотя бы на польской границе
      Если уж диванно раскатывать губу, то правильно сдерживать "наступление танков" на атлантическом побережье Европы.
  3. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 20:12
    +2
    Без поддержки с воздуха у чубатых и их кукловодов шансов практически нет.
  4. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:26
    +3
    Греки еще те военные иксперды...
    Римлян с копьями остановить не смогли, а туда же hi
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:42
    +1
    Was ist bloß aus dem Volk der einstmals so berühmten Griechen
    geworden?!? Ein Volk von korrupten Hungerleidern und EU-Sklaven...!!

    Diese Grenze muss exakt an der Kontaktlinie zur polnischen
    Grenze verlaufen, sonst haben wir den gleichen US-Dreck gleich
    mit den Polen, die von den USA genau so verbrannt würden wie
    jetzt die Ukrainer und sich im US-Auftrag wie die Ratten auf der
    Rest-Ukraine einnisten würden...!!
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 21:15
      0
      Was ist bloß aus dem Volk der einstmals so berühmten Griechen
      geworden?!? Ein Volk von korrupten Hungerleidern und EU-Sklaven...!!

      Тоже самое, что и со всей западной цивилизацией.