Великобритания допустила возможность передачи Украине истребителей

Власти Великобритании в настоящее время рассматривают вопрос о возможности поставки Украине боевых самолетов, в том числе истребителей. Об этом заявили в офисе премьер-министра Соединенного королевства Риши Сунака.Напомним, что сегодня с официальным визитом в Лондоне находится президент Украины Владимир Зеленский. Глава киевского режима провел встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, выступил перед членами обеих палат британского парламента, а в завершение визита его принял сам король Великобритании Карл III.Во время выступления в британском парламенте Зеленский попросил Соединенное королевство передать Украине боевые самолеты. Именно после этого обращения в офисе британского премьера и заговорили о возможной передаче истребителей.Напомним, что после того, как Зеленский посетил США и в Конгрессе просил средства ПВО, страны Запада начали поставлять Украине зенитные ракетные комплексы западного производства. Видимо, теперь проверенную модель поведения Зеленский применил и в Великобритании, по отношению к боевым самолетам.Впрочем, в том, что рано или поздно Запад перейдет к вопросу о поставках самолетов, можно было не сомневаться. Слишком активно в последнее время эта тема обсуждается в западной прессе.Ранее о желании передать Украине самолеты-истребители F-16, списываемые из королевских ВВС, заявляли в парламенте Нидерландов. Но без разрешения США такое решение не может быть принято. Великобритания, в свою очередь, вполне может передать Украине несколько старых самолетов собственного производства, а затем «массовка» в виде Польши и стран Прибалтики будет требовать от Германии и других европейских стран поставок большего количества самолетов на Украину.