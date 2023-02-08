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Великобритания допустила возможность передачи Украине истребителей

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Великобритания допустила возможность передачи Украине истребителей

Власти Великобритании в настоящее время рассматривают вопрос о возможности поставки Украине боевых самолетов, в том числе истребителей. Об этом заявили в офисе премьер-министра Соединенного королевства Риши Сунака.


Напомним, что сегодня с официальным визитом в Лондоне находится президент Украины Владимир Зеленский. Глава киевского режима провел встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, выступил перед членами обеих палат британского парламента, а в завершение визита его принял сам король Великобритании Карл III.

Во время выступления в британском парламенте Зеленский попросил Соединенное королевство передать Украине боевые самолеты. Именно после этого обращения в офисе британского премьера и заговорили о возможной передаче истребителей.

Напомним, что после того, как Зеленский посетил США и в Конгрессе просил средства ПВО, страны Запада начали поставлять Украине зенитные ракетные комплексы западного производства. Видимо, теперь проверенную модель поведения Зеленский применил и в Великобритании, по отношению к боевым самолетам.

Впрочем, в том, что рано или поздно Запад перейдет к вопросу о поставках самолетов, можно было не сомневаться. Слишком активно в последнее время эта тема обсуждается в западной прессе.

Ранее о желании передать Украине самолеты-истребители F-16, списываемые из королевских ВВС, заявляли в парламенте Нидерландов. Но без разрешения США такое решение не может быть принято. Великобритания, в свою очередь, вполне может передать Украине несколько старых самолетов собственного производства, а затем «массовка» в виде Польши и стран Прибалтики будет требовать от Германии и других европейских стран поставок большего количества самолетов на Украину.
Использованы фотографии:
Королевские ВВС Великобритании / https://www.raf.mod.uk/
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27 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 18:42
    +1
    Судя по тому, что армия британии не входит в 10 сильнейших, Сунак решил "расчехлится" по полной, ради такого дела.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 18:46
      0
      его принял сам король Великобритании Карл III.

      Велика важность. Никому ненужный живой труп встретился с живым трупом в порошке...
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 19:07
        +2
        У меня нет сомнений, что и до авиации дойдёт ( если успеют). Тут вопрос времени, которое необходимо для обучения пилотов. Будут подготовленные летчики - поставят.
        Помешать этому может только полный , безоговорочный крах бандеровского режима
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 19:13
          -1
          Цитата: Чёрный
          если успеют). Тут вопрос времени, которое необходимо для обучения пилотов.

          Кто куда спешит? С темпами которые идет освобождение Соледара и Бахмута, освобождение ДНР займет от 8 до 10 лет. Тратят страны запада на эту войну десятые доли процента своего бюджета.
          1. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 19:27
            0
            Цитата: ColdWind
            Цитата: Чёрный
            если успеют). Тут вопрос времени, которое необходимо для обучения пилотов.

            Кто куда спешит? С темпами которые идет освобождение Соледара и Бахмута, освобождение ДНР займет от 8 до 10 лет. Тратят страны запада на эту войну десятые доли процента своего бюджета.

            А куда России торопится ? Ежедненвно под 500-1000 суляков уничтожаем ..Лучше все же чем выявлять их по схроном и прочим бункерам и когда стреляют в спины ..Тактика Судоплатова нам известна ,трудно было бандеровщину выявлять и уничтожать ..
            Россия сейчас еще свои главные резервы не использовала .!
        2. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 19:22
          0
          Цитата: Чёрный
          У меня нет сомнений, что и до авиации дойдёт ( если успеют). Тут вопрос времени, которое необходимо для обучения пилотов. Будут подготовленные летчики - поставят.

          Скорее всего не успеют или летчики будут польские ,немецкие с паспортами (англосаксы как всегда в стороне ,тоже и с танками) ..
          Цитата: Чёрный
          Помешать этому только полный , безоговорочный крах бандеровского режима

          Все к этому идет ,мобилизационный ресурс уже по факту выработан ,потери если уж уже Залужный в штатах шепнул по секрету уже 280 тыс
          Ну если судить по расходам арты (20 тыс выстрелов в сутки) ,то вполне возможно это все за год ..Укрорейх мочит в основном города и поселки
          Так что думаю уже все закончилось для окраины Ну а денацификация будет продолжаться Тактика правильная выбрана Мочить живую силу и бронетехнику ..
        3. 75Сергей
          75Сергей Сегодня, 19:30
          0
          Но как, время драгоценное упущено!
    2. Александр42
      Александр42 Сегодня, 18:51
      0
      До недавнего времени, все тоже считали, что у нас армия, сильнее экономики... Оказалось наоборот.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:55
        -1
        Анунаки совсем берега попутали.
        Великобритания поставит истребители вместе с пилотами? Или сразу истребители седьмого поколения? Сомневаюсь, что у Украины есть пилоты хотя бы для Спитфайров.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 18:58
        -1
        Цитата: Александр42
        До недавнего времени, все тоже считали, что у нас армия, сильнее экономики... Оказалось наоборот.

        Так только по телевизору считали и только те кто в этой армии не был.
    3. kulinar
      kulinar Сегодня, 19:03
      0
      Цитата: marchcat
      Судя по тому, что армия британии не входит в 10 сильнейших, Сунак решил "расчехлится" по полной, ради такого дела.

      Похоже что у нашего премьера кукуха в свободный полёт отправилась... wassat
      Когда визит к врачу переносят с 7 февраля (букинг за месяц,и на консультацию по телефону а не face to face ) на 3 октября!!! При обращении с острой болью в ухе,то это дно.. Шлют в скорую,где ждать приёма можно до 18 часов!! Люди с переломами ждут по 8-10 часов на каталке в коридоре. Что уж говорить про остальных.
      А деньги тратят на приматов с бандерланда... Слов нет,одни выражения! am
      Видел я сегодня этот кортеж зелибобика на Upper Thames St.. Даже без флага.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:42
    -1
    В танках еще есть какой-то смысл, а вот передаче самолетов-чистой воды пиар-акция. Использовать их в современной ситуации бывшая украина не сможет. Зеленский вообще уехал их страны с одной целью-чтоб без него Артемовск сдали. Он слишком много набалаболил про неприступную "фортецию бахмут" и скорый котел десятью тысячами окруженных захистников для него непереносим как пощёчина для клоуна. Снимет под это дело свиненка-залужного и назначит Сырского, тому не впервой за котлы оправдываться -со времен дебальцевского это делает.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:43
      -1
      на пару вылетов сможет. без обслуживания. пока не собьют.
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 19:04
      +1
      В чем проблема использования авиацией ВСУ?
      По военным аэродромам последний удар был в феврале 2022 года, они там в безопасности. Наши истребители за линию ЛБС не залетают, системы ПВО расположены в отдалении. Даже если будет воздушный бой, все в равных условиях, там уже кто кого.
    3. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 19:28
      0
      самолеты могут быть старыми,а ракеты подвесят новые, которые могут на 1000км лететь.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:43
    +1
    Ты гляди какая "эволюция"..Предшественник тряс куском обшивки автобуса,а этот уже летный шлем притащил..Аппетит приходит во время еды
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Ты гляди какая "эволюция"..Предшественник тряс куском обшивки автобуса,а этот уже летный шлем притащил..Аппетит приходит во время еды

      С ними овно хорошо есть: рта открыть не успеешь, а они уже парашу языками вылизывают. laughing
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:49
    +3
    Там Зе в рыцари ещё не посвятили? what wassat .....................
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:58
      +2
      Цитата: Mouse
      Там Зе в рыцари ещё не посвятили? what wassat .....................

      Ага, Рыцарь Белой Дорожки. wassat
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 19:04
      +2
      Зе, в рыцари? belay А ведь им может такое в голову прийти. И будет "сэр Зеленский", прости господи.
  5. Александр42
    Александр42 Сегодня, 18:49
    +1
    Да и так было понятно, если про обучение летчиков уже обьявляли. Значит уже давно пилотов для укрорейха подготавливали.
  6. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 18:52
    +2
    В ЕФ не верится, слишком дорогой и продвинутый истребитель. Могут списанные Ягуары и Торнадо поставить без проблем. Так же спокойно могут выкупить или просто договорится о поставке F-16. Тут главное им договорится в союзе рамштайн, потом со всех сторон посыпаться поставки.
    Большую обеспокоенность вызывает возможная поставка ударных вертолетов. Современными управляемыми ракетами они Делов наделают.
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:03
    0
    Und Russland erlaubt die "Verlegung" einiger Dutzend
    Nuklear-Raketen, schön verteilt über die Gesamtfläche-
    Großbritanien`s mit dem Zentrum London...!!!
    Nichts könnte schöner sein, dieses Ur-Zentrum angelsächsischer
    Intrigen und kranker Machenschaften endlich vom Gesicht des
    Planeten zu tilgen...!!
  8. Сплин
    Сплин Сегодня, 19:05
    0
    Поставки боевых самолётов ничего не решат. Даже при условии участия натовских пилотов. Там тема как обычно закидывается я так понимаю уже про тактическое ЯО. И в том числе более дальние средства поражения.
    Чтобы самолёты не в ходили в зону поражения наших ПВО и авиации.
    Если проанализировать, то когда говорится об более слабом вооружении, то переговоры уже идут о более мощных. имхо
    1. Sergey84
      Sergey84 Сегодня, 19:18
      +1
      если бы ты вы хоть бы неделю был на передке - даже за поставку BF109 крыл бы матом , с у к а
  9. Sergey84
    Sergey84 Сегодня, 19:07
    0
    Дождетесь - скоро " Огайо" c '' Трайдентами" пойдут
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:15
    -1
    да передадут они самы уже решено было заранее играют и показывают для кого то ! ход за РФ смотрим ! если будет ход !