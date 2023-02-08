Военкор: Командование ВСУ озаботилось дисциплиной на фронте из-за расправ над офицерами

Это типичная революционная ситуация: верхи не могут управлять, низы не хотят подчиняться. Почему? Да потому, что эта война для Украины не защита Родины, а выполнение приказа НАТО

В настоящее время в генеральном штабе ВСУ растет озабоченность вопросами морального состояния и дисциплины военнослужащих. Недавно в генштабе прошло специальное совещание по данной проблеме. Об этом сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, ссылаясь на полковника Василия Масюка.По данным информированных источников, военной прокуратурой Украины были зафиксированы расправы солдат над офицерами непосредственно в зоне боевых действий. В прокуратуре отметили рост смертности офицерского состава ВСУ, причем на уровнях рота-взвод. Следствием было установлено, что в ряде случаев офицеры скорее были убиты подчиненными, а не противником во время боестолкновений.В украинском командовании обращают внимание и на ухудшение восприятия рядовым и сержантским составом офицеров. Их рассматривают как своеобразных надсмотрщиков, которые гонят солдатскую массу «на убой», не считаясь с высокими человеческими потерями. Из-за этого отношения между командирами и солдатами становятся напряженными.Командование ВСУ дало указание командирам батальонного звена и выше посещать подразделения группами из нескольких человек. Ротным офицерам приказано не возглавлять атаки лично и не перемещаться во главе подразделений. В случае возможного неподчинения необходимо сразу применять любые меры по пресечению неповиновения приказам, вплоть до расстрела на месте. пишет военкор Сладков.Правда, он заканчивает свой пост словами, что и события на Майдане поддерживали многие украинцы. Однако подобная ситуация с дисциплиной в ВСУ в любом случае будет усугубляться. Это связано еще и с тем, что по мобилизации в армию приходят совершенно неподготовленные к ней в морально-психологическом плане люди, которых вырвали из привычной жизни и они видят в офицерах виновников своего нынешнего положения.