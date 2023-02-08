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Военкор: Командование ВСУ озаботилось дисциплиной на фронте из-за расправ над офицерами

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Военкор: Командование ВСУ озаботилось дисциплиной на фронте из-за расправ над офицерами

В настоящее время в генеральном штабе ВСУ растет озабоченность вопросами морального состояния и дисциплины военнослужащих. Недавно в генштабе прошло специальное совещание по данной проблеме. Об этом сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, ссылаясь на полковника Василия Масюка.


По данным информированных источников, военной прокуратурой Украины были зафиксированы расправы солдат над офицерами непосредственно в зоне боевых действий. В прокуратуре отметили рост смертности офицерского состава ВСУ, причем на уровнях рота-взвод. Следствием было установлено, что в ряде случаев офицеры скорее были убиты подчиненными, а не противником во время боестолкновений.

В украинском командовании обращают внимание и на ухудшение восприятия рядовым и сержантским составом офицеров. Их рассматривают как своеобразных надсмотрщиков, которые гонят солдатскую массу «на убой», не считаясь с высокими человеческими потерями. Из-за этого отношения между командирами и солдатами становятся напряженными.

Командование ВСУ дало указание командирам батальонного звена и выше посещать подразделения группами из нескольких человек. Ротным офицерам приказано не возглавлять атаки лично и не перемещаться во главе подразделений. В случае возможного неподчинения необходимо сразу применять любые меры по пресечению неповиновения приказам, вплоть до расстрела на месте.

Это типичная революционная ситуация: верхи не могут управлять, низы не хотят подчиняться. Почему? Да потому, что эта война для Украины не защита Родины, а выполнение приказа НАТО

- пишет военкор Сладков.

Правда, он заканчивает свой пост словами, что и события на Майдане поддерживали многие украинцы. Однако подобная ситуация с дисциплиной в ВСУ в любом случае будет усугубляться. Это связано еще и с тем, что по мобилизации в армию приходят совершенно неподготовленные к ней в морально-психологическом плане люди, которых вырвали из привычной жизни и они видят в офицерах виновников своего нынешнего положения.
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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:22
    +5
    Классика первой мировой войны. Когда пехота на передке устала, хочется пана-офицера на штык поднять и гайда до дому до хаты....
    Когда клоун решил идти по пути всеобщей принудительной мобилизации и окопной войны, усталость армии, деморализацию солдатских масс и падения патриотизма получаешь в нагрузку, автоматом. Но для этого надо было историю изучать, а не в КВН гениталиями на рояле играть.
    Зеля думает что патриотизм можно поддерживать видосиками и пира акциями. В итоге он всего лишь идет по пути украинского Керенского. Страшно популярный, способный толкнуть красивую речь, его называли "главноуговаривающий" и тоже ведь топил за войну до победного конца на фоне сплошных поражений на фронте, развала армии и отвратительного технического обеспечения-и снарядный голод присутствовал и воровство на подрядах и откаты при военных заказах. В итоге окопная правда с голодом, грязью и вшами, победила красивую картинку с речами и лозунгами и фронт развалился. Таковы законы истории.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:27
    +1
    Ну а как же, их офицеры похожи на паханов, сдающих своих солдатиков чёрным хирургам (одного такого "врача из Амэрики" недавно прихлопнули.
  3. dementor873
    dementor873 Сегодня, 19:33
    0
    Командование ВСУ дало указание командирам батальонного звена и выше посещать подразделения группами из нескольких человек. Ротным офицерам приказано не возглавлять атаки лично и не перемещаться во главе подразделений. В случае возможного неподчинения необходимо сразу применять любые меры по пресечению неповиновения приказам, вплоть до расстрела на месте.
    Ну это прямо методичка по тушению пожара бензином. Браво!