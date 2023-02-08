Украинские информресурсы сообщили о новых взрывах в Харьковской области

Вечером в среду в Харьковской области вновь стали слышаться взрывы. Об этом сообщают издание «Харьков Life» и многочисленные паблики в социальных сетях.
По утверждению местных информационных ресурсов, зафиксированы «прилеты» в Купянском районе Харьковской области. Что интересно, воздушная тревога сегодня объявлялась также в Киеве и Днепропетровской области.
Пока неизвестно, что именно могли поразить в Харьковской области ВС РФ сегодня в вечернее время. Но в ночь на 8 февраля в областном центре Харькове был поражен ракетами авиационный завод, на котором в последнее время велось производство беспилотных летательных аппаратов для украинских вооруженных сил.
После ракетных ударов на предприятии начался крупный пожар. Судя по всему, предприятие получило значительный урон в результате ударов российских вооруженных сил.
Также сегодня украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Но что именно взорвалось в городе, местные паблики не уточняют.
Напомним, что российские вооруженные силы наносят массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины с начала октября 2022 года, после того, как украинские формирования провели серию терактов и диверсий на российской территории. С этого времени практически каждый день в городах Украины объявляется воздушная тревога.