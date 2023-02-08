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Украинские информресурсы сообщили о новых взрывах в Харьковской области

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Украинские информресурсы сообщили о новых взрывах в Харьковской области

Вечером в среду в Харьковской области вновь стали слышаться взрывы. Об этом сообщают издание «Харьков Life» и многочисленные паблики в социальных сетях.


По утверждению местных информационных ресурсов, зафиксированы «прилеты» в Купянском районе Харьковской области. Что интересно, воздушная тревога сегодня объявлялась также в Киеве и Днепропетровской области.

Пока неизвестно, что именно могли поразить в Харьковской области ВС РФ сегодня в вечернее время. Но в ночь на 8 февраля в областном центре Харькове был поражен ракетами авиационный завод, на котором в последнее время велось производство беспилотных летательных аппаратов для украинских вооруженных сил.

После ракетных ударов на предприятии начался крупный пожар. Судя по всему, предприятие получило значительный урон в результате ударов российских вооруженных сил.

Также сегодня украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Но что именно взорвалось в городе, местные паблики не уточняют.

Напомним, что российские вооруженные силы наносят массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины с начала октября 2022 года, после того, как украинские формирования провели серию терактов и диверсий на российской территории. С этого времени практически каждый день в городах Украины объявляется воздушная тревога.
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3 комментария
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:51
    +3
    На границе Польши нужны такие взрывы ,чтобы подвоз уничтожать ,а не где уже все создают и т.д.
    Не знаю чего наши боятся ? Уж воевать так воевать ..
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 20:46
      0
      Скажите пожалуйста каким оружием и по какой наводке, а еще эта цель как правило двигается, хоть жд хоть авто.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 19:54
    0
    в Харьковской области вновь стали слышаться взрывы

    больше взрывов - и больших и малых