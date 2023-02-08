Постпред РФ при ООН: Россия сделает так, чтобы Украина никогда не представляла угрозу

Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев. И это должно быть основой для договоренностей. А так называемая «формула Зеленского» является просто насмешкой над понятием мирного плана

Отсюда и ожесточенность их критики в отношении нашей страны, срывающей их агрессивные планы

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя вновь объяснил мировому сообществу непоколебимость достижения главных целей и задач специальной военной операции.Выступая на заседании Совбеза, российский высокопоставленный дипломат сообщил, что Россия сделает все, чтобы со стороны Украины больше никогда не исходили угрозы нашей стране, нашим союзникам, русской культуре и русскому языку.— заявил российский постпред.В декабре прошлого года, также выступая на заседании СБ ООН, Небензя предупредил киевские власти и поддерживающие режим Зеленского западные страны, что если угрозу нашей стране, исходящую с Украины, не удастся устранить миром, Россия сделает это военным путем.Постпред РФ напомнил, что Запад в течение восьми лет культивировал нацистский режим на Украине, закрывая глаза на его преступления против собственного народа, в надежде однажды обрушить ставшее откровенно антирусским государство на Россию. По его словам, Запад ужасно разозлили опережающие действия Москвы, которая начала спецоперацию по защите жителей Донбасса и предвосхитила вторжение ВСУ на территорию нашей страны.— объяснил реальные мотивы западных политиков Небензя.По его словам, всю ответственность за страдания и гибель мирных граждан несет Запад и марионеточный режим Зеленского, вознамерившиеся победить Россию на поле боя.