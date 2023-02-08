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Постпред РФ при ООН: Россия сделает так, чтобы Украина никогда не представляла угрозу

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Постпред РФ при ООН: Россия сделает так, чтобы Украина никогда не представляла угрозу

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя вновь объяснил мировому сообществу непоколебимость достижения главных целей и задач специальной военной операции.


Выступая на заседании Совбеза, российский высокопоставленный дипломат сообщил, что Россия сделает все, чтобы со стороны Украины больше никогда не исходили угрозы нашей стране, нашим союзникам, русской культуре и русскому языку.

Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев. И это должно быть основой для договоренностей. А так называемая «формула Зеленского» является просто насмешкой над понятием мирного плана

— заявил российский постпред.

В декабре прошлого года, также выступая на заседании СБ ООН, Небензя предупредил киевские власти и поддерживающие режим Зеленского западные страны, что если угрозу нашей стране, исходящую с Украины, не удастся устранить миром, Россия сделает это военным путем.

Постпред РФ напомнил, что Запад в течение восьми лет культивировал нацистский режим на Украине, закрывая глаза на его преступления против собственного народа, в надежде однажды обрушить ставшее откровенно антирусским государство на Россию. По его словам, Запад ужасно разозлили опережающие действия Москвы, которая начала спецоперацию по защите жителей Донбасса и предвосхитила вторжение ВСУ на территорию нашей страны.

Отсюда и ожесточенность их критики в отношении нашей страны, срывающей их агрессивные планы

— объяснил реальные мотивы западных политиков Небензя.

По его словам, всю ответственность за страдания и гибель мирных граждан несет Запад и марионеточный режим Зеленского, вознамерившиеся победить Россию на поле боя.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Марии Захаровой
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:53
    +7
    Да понятно уже,что миром не получится.Только военный путь.Причем с любыми методами
    1. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 20:01
      -1
      И это должно быть основой для договоренностей.
      ...
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 20:02
      +10
      Россия сделает все, чтобы со стороны Украины больше никогда не исходили угрозы нашей стране, нашим союзникам, русской культуре и русскому языку.

      Эти слова надо повторять в СБ ООН ежедневно , вкупе с обстановкой на фронтах , до западенцев должно дойти . Не сразу , но чем меньше останется от укронацистов , тем больше понимания .
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 21:13
        0
        Цитата: Vyacheslav57
        Эти слова надо повторять в СБ ООН ежедневно , вкупе с обстановкой на фронтах , до западенцев должно дойти

        А ещё нужно ежедневно напоминать, как в 45-м говорили, что "никогда больше с территории Германии не должна исходить угроза войны". Не мы, немцы говорили.
        И добавлять, что тогда недоработали, сейчас как бы не пришлось исправлять ошибки.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:10
      +4
      формула Зеленского

      Минск-3 (Стамбул-1) хотят, чтобы ВСУ пролечить и прокачать, укрепрайоны забетонить, снарядов наклепать, энергетику подлатать и опять в бой
  2. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 19:55
    +6
    Некому уже там и говорить об этом. Те кто понимают, что происходят, и так понимают
    А обывателю на западе об этом не покажут, лишь вырвут пару фраз из контекста.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:20
    +3
    Постпред РФ при ООН: Россия сделает так, чтобы Украина никогда не представляла угрозу

    Вот и Василий Алексеевич сменил тон риторики, а в его доводах стали прослушиваться стальные ноты.
    Именно такой исход представляет ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ НАРОД (кто считает иначе - пятая колона, иноагенты и либерасня.
  4. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 20:22
    -1
    Вот кого я уважаю в российской политике, так это Небензю. Мужик прямолинейный, твердый, не мямлит и всегда жестко отстаивает позицию своей страны без реверансов в сторону "партнёров". Все б такие были.
  5. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 20:22
    -4
    Конечно, Россия так и сделает. Только сперва наваляет США и всей своре НАТО. И сразу обезвредит окраину.
    Как только - так сразу. good
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 20:35
    0
    Слова правильные, но пора слова целенаправленно и жестко подкреплять делом.
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 20:41
      0
      К сожалению это не от него зависит. Но на своем месте он обязанности исполняет, как по мне, лучше чем все остальные.