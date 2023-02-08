Постпред РФ при ООН: Россия сделает так, чтобы Украина никогда не представляла угрозу

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя вновь объяснил мировому сообществу непоколебимость достижения главных целей и задач специальной военной операции.
Выступая на заседании Совбеза, российский высокопоставленный дипломат сообщил, что Россия сделает все, чтобы со стороны Украины больше никогда не исходили угрозы нашей стране, нашим союзникам, русской культуре и русскому языку.
Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев. И это должно быть основой для договоренностей. А так называемая «формула Зеленского» является просто насмешкой над понятием мирного плана
— заявил российский постпред.
В декабре прошлого года, также выступая на заседании СБ ООН, Небензя предупредил киевские власти и поддерживающие режим Зеленского западные страны, что если угрозу нашей стране, исходящую с Украины, не удастся устранить миром, Россия сделает это военным путем.
Постпред РФ напомнил, что Запад в течение восьми лет культивировал нацистский режим на Украине, закрывая глаза на его преступления против собственного народа, в надежде однажды обрушить ставшее откровенно антирусским государство на Россию. По его словам, Запад ужасно разозлили опережающие действия Москвы, которая начала спецоперацию по защите жителей Донбасса и предвосхитила вторжение ВСУ на территорию нашей страны.
Отсюда и ожесточенность их критики в отношении нашей страны, срывающей их агрессивные планы
— объяснил реальные мотивы западных политиков Небензя.
По его словам, всю ответственность за страдания и гибель мирных граждан несет Запад и марионеточный режим Зеленского, вознамерившиеся победить Россию на поле боя.