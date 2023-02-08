Минобороны РФ показало боевую работу экипажей штурмовых самолетов Су-25 на малых высотах

Министерство обороны показало успешную боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне спецоперации на Украине. Экипажи "Грачей" нанесли ракетные удары, успешно поразившие военные объекты и технику подразделений боевиков киевского режима.
В ходе выполнения поставленной боевой задачи штурмовая авиация выполнила пуски ракет парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи самолетов выполнили маневр, в ходе которого были выпущены тепловые ловушки, предназначенные для того, чтобы обезопасить боевые самолеты от поражения системами ПВО противника. После выполнения боевой задачи самолеты успешно вернулись на аэродром вылета.
Сообщается, что в результате авиационного удара были ликвидированы замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника украинской армии.
Основным назначением штурмовиков Су-25 является осуществление огневой поддержки наземных подразделений. Самолет способен работать на предельно малых высотах. После пуска ракет, как правило, происходит отстрел тепловых ловушек. Штурмовик способен поражать цели на расстоянии от двух до трех километров. Неуправляемые ракеты, составляющие основное вооружение этих штурмовиков, способны пробить бетонные укрепления толщиной в шесть метров.
Самолеты штурмовой авиации Су-25 показали очень высокую эффективность в ходе афганской и обеих чеченских военных кампаний, сирийской операции, а также продолжают успешно выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.