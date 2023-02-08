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ЗРК малой дальности «Тор-М2» модернизировали с учётом опыта боевого применения в зоне спецоперации

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ЗРК малой дальности «Тор-М2» модернизировали с учётом опыта боевого применения в зоне спецоперации

Зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2" прошел модернизацию с учетом опыта боевого применения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Ижевского электромеханического завода "Купол".


Ижевский "Купол" доработал ЗРК "Тор-М2", повысив эффективность комплекса по перехвату боеприпасов американских РСЗО HIMARS. До начала СВО комплекс с такими типами целей не встречался, но в ходе боевых действий был накоплен опыт, с учетом которого ЗРК модифицировали.

Те цели, по которым мы начали работать, с которыми раньше не встречались, не было возможности отработки - это всем известные HIMARS. Мы с ними столкнулись, мы с ними можем бороться. (...) Были сделаны определенные доработки, сейчас работа идет более эффективно с этими целями

- заявил в эфире ТК "Звезда" замглавного конструктора по ремонту и модернизации "Купола" Илья Рыков.

С момента принятия на вооружение в 1986 году ЗРК "Тор" прошел три волны глубоких модернизаций и несколько обновлений. На сегодняшний день работы над комплексом не прекращаются, выпущено несколько модификаций.

Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" является всепогодным комплексом ближнего боя. Он способен прикрыть стратегические объекты от крылатых ракет, ракет систем залпового огня, а также барражирующих боеприпасов и беспилотников. Это глубоко модернизированный комплекс семейства "Тор", отличающийся от предыдущих моделей применением новой ракеты 9М338К. Кроме того на боевой машине увеличен возимый боекомплект с 8 до 16 ракет. Имеется возможность работы полностью в автоматическом режиме. Одна из последних версий "Тора" способна отслеживать до 40 целей, одновременно поражая четыре из них.
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15 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:11
    -9
    Одна из последних версий "Тора" способна отслеживать до 40 целей, одновременно поражая четыре из них.

    Вот надо чтобы 16 целей мог поражать одновременно, а не 4. А то бред какой то 16 ракет, а поражать одновременно может только 4. И вообще надо сферическую РЛС обзора.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:15
      -3
      По ходу дела под F-16 модернизировали и т.д. Готовимся всей страной ,к встрече натовцев ,жаль что англосаксы как всегда за чужими спинами
      А вообще слышал одного по "Радио свобода" ..Русские учатся воевать и очень эффективно
      Добъем укрорейх ..Парни уже ждут немецкие танки и прочее ..Уже более азартней мочить натовскую бронетехнику ,чем бывшую советскую (которой уже практически нет перемолотили) ..
      Работайте мужики и берегите себя главное ..А эта вся мразь расползется и сапогом притопчем
      1. Гена8888
        Гена8888 Сегодня, 21:16
        +1
        Судя по нашей информации уничтожили например 360 самолётов. Откуда их столько взялось???? То что было в ВСУ, и в Европе около 250 бортов. Опять сказочные цифры Шойгу
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 20:13
    +2
    Успехов ему на поле брани, а нашим конструкторам светлых идей и их воплощений
  3. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 20:18
    +7
    Тор, это очень могущественная штука, а теперь будет ещё лучше. Действительно, приятная новость
  4. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 20:24
    -6
    36 лет+ как приняли на вооружение.
    Разрабатывать начали намного раньше. Модернизировать советское наследие хорошо, ну примерно как народную золотую буханку.
    Только не очень эффективно.
    Мир нынче меняется достаточно стремительно.
    Чего советские конструкторы тогда не могли предусмотреть. Они тогда в основном мыслили понятиями второй мировой.
    После переворота 1991 года мыслить перестали, и вскоре мыслить было уже некому.
    Сейчас конструкторами управляют эффективные менеджеры, в переводе на классический народный язык - барыги. Их интересуют только деньги, но ни как не судьба страны.
    Но надеяться конечно можно.
    Надеяться проще, чем что-то реально делать.
  5. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 20:27
    +1
    Отлично, все профессиональные эксперты отметились
    Может, кто из старых участников ВО, ответит , дабы почитать было интересно о ТТХ итд
  6. Codett
    Codett Сегодня, 20:31
    0
    Теперь вопрос как быстро модернизированный ТОР появится в войсках. Осталось только надеется что как можно скорее. Возможно будь модернизированный ТОР на острове змеиный и 17 июня 2022 года на буксире Василий Бех который был поблизости от острова Змеиный в Чёрном море потерь было бы меньше. К этому моменту на буксире была установлена система ЗРК «Тор-М2КМ». ВМС Укров нанесли по судну удар, в результате чего оно было повреждено и затем затонуло, да и остров пришлось оставить.
  7. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:33
    -1
    HIMARS... Были сделаны определенные доработки, сейчас работа идет более эффективно с этими целями

    это важнейшее свойство - возможность эффективной борьбы с современными НАТОвскими образцами
  8. штурм
    штурм Сегодня, 21:02
    -1
    Тору нужно переходить на новую платформу двухсекционного вездехода.
    На первой секции установить двигатель, секцию для операторов, РЛС...
    На второй секции следует смонтировать установку вертикального пуска для боезапаса из ракет двух типов:
    - на 16 ЗУР 9М338К дальностью до 12 км.
    ина 40-60 ЗУР для ракет против БЛА, РСЗО, КР, КАБ...
    На ЗРК следует установить две три станции РЭБ:
    - станция РЭБ создающая защитный купол от БЛА в радиусе 3-4км.
    --станция РЭБ для радио электронного подавления каналов управления и связи БЛА, КР и корректируемых бомб.
    - Лазер для "выжигания" оптикоэлектронных приборов БЛА и КР.
    1. kot423
      kot423 Сегодня, 21:15
      +1
      Цитата: штурм
      На ЗРК следует установить две три станции РЭБ:
      - станция РЭБ создающая защитный купол от БЛА в радиусе 3-4км.
      --станция РЭБ для радио электронного подавления каналов управления и связи БЛА, КР и корректируемых бомб.
      - Лазер для "выжигания" оптикоэлектронных приборов БЛА и КР.

      Угу. И ещё 5 секций прицепить, на которой электростанция стоять будет для всего этого...
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 21:18
        0
        Нууу перебор 5 секций… еще 1 секцию с мини АЭС и хватит…
        1. kot423
          kot423 Сегодня, 21:23
          0
          Цитата: ColdWind
          еще 1 секцию с мини АЭС и хватит…

          Ага. ПВО ближнего радиуса = рядом со своими войсками/объектами. Перегрузить целями - раздробить расстрелявшую боекомплект = заражение от реактора своих же... Замечательный рецепт.
  9. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 21:14
    0
    Когда года 2 назад Палестина выпустила по Израилю около 60 ракет в день, эффективность их сверх-крутого комплекса Железный Купол упала на 1/3. Израиль просто не успевал перезаряжать ПУ ракет. Они объяснили, что система разрабатывалась, когда прилетало 4-5 в день. В нее заложили рост, но не настолько
  10. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 21:22
    0
    Цитата: Oleg Ogorod

    Сейчас конструкторами управляют эффективные менеджеры, в переводе на классический народный язык - барыги. Их интересуют только деньги, но ни как не судьба страны.

    Кто же тогда модернизировал Торы??????????