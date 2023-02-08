ЗРК малой дальности «Тор-М2» модернизировали с учётом опыта боевого применения в зоне спецоперации

Те цели, по которым мы начали работать, с которыми раньше не встречались, не было возможности отработки - это всем известные HIMARS. Мы с ними столкнулись, мы с ними можем бороться. (...) Были сделаны определенные доработки, сейчас работа идет более эффективно с этими целями

Зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2" прошел модернизацию с учетом опыта боевого применения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Ижевского электромеханического завода "Купол".Ижевский "Купол" доработал ЗРК "Тор-М2", повысив эффективность комплекса по перехвату боеприпасов американских РСЗО HIMARS. До начала СВО комплекс с такими типами целей не встречался, но в ходе боевых действий был накоплен опыт, с учетом которого ЗРК модифицировали.- заявил в эфире ТК "Звезда" замглавного конструктора по ремонту и модернизации "Купола" Илья Рыков.С момента принятия на вооружение в 1986 году ЗРК "Тор" прошел три волны глубоких модернизаций и несколько обновлений. На сегодняшний день работы над комплексом не прекращаются, выпущено несколько модификаций.Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" является всепогодным комплексом ближнего боя. Он способен прикрыть стратегические объекты от крылатых ракет, ракет систем залпового огня, а также барражирующих боеприпасов и беспилотников. Это глубоко модернизированный комплекс семейства "Тор", отличающийся от предыдущих моделей применением новой ракеты 9М338К. Кроме того на боевой машине увеличен возимый боекомплект с 8 до 16 ракет. Имеется возможность работы полностью в автоматическом режиме. Одна из последних версий "Тора" способна отслеживать до 40 целей, одновременно поражая четыре из них.