Украинские СМИ показали последствия российского авиаудара по промышленному объекту в Черниговской области

Во второй половине дня 8 февраля стало известно о нанесении российской военной авиацией двух ударов по целям в районе населенного пункта Семеновка Черниговской области. Об этом сообщила украинская пресса, ссылаясь на областную администрацию.
Российские самолеты ударили по цели управляемыми ракетами «воздух-поверхность». Интересно, что за достаточно продолжительное время это был первый налет российской военной авиации с последующим поражением целей на Черниговскую область.
Затем украинские паблики показали и последствия авиаударов. Как утверждают местные информационные ресурсы, российская авиация поразила некий промышленный объект.
В отличие от украинских формирований, ВС РФ не занимаются бессмысленным расходованием боеприпасов на сугубо гражданские объекты или жилые кварталы. Поэтому если в Черниговской области был нанесен удар по промышленному объекту, то это означает, что данное предприятие использовалось в военных целях.
Ранее российские вооруженные силы нанесли ракетные удары по авиационному заводу в Харькове. На этом предприятии производили беспилотные летательные аппараты, которые затем использовались ВСУ для разведки и ударов по российской армии. Позже сообщалось о взрывах в Купянском районе Харьковской области. Также взрывы звучали в Одессе, воздушную тревогу объявляли в Киевской и Днепропетровской областях Украины.