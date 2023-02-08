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Украинские СМИ показали последствия российского авиаудара по промышленному объекту в Черниговской области

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Украинские СМИ показали последствия российского авиаудара по промышленному объекту в Черниговской области

Во второй половине дня 8 февраля стало известно о нанесении российской военной авиацией двух ударов по целям в районе населенного пункта Семеновка Черниговской области. Об этом сообщила украинская пресса, ссылаясь на областную администрацию.


Российские самолеты ударили по цели управляемыми ракетами «воздух-поверхность». Интересно, что за достаточно продолжительное время это был первый налет российской военной авиации с последующим поражением целей на Черниговскую область.

Затем украинские паблики показали и последствия авиаударов. Как утверждают местные информационные ресурсы, российская авиация поразила некий промышленный объект.


В отличие от украинских формирований, ВС РФ не занимаются бессмысленным расходованием боеприпасов на сугубо гражданские объекты или жилые кварталы. Поэтому если в Черниговской области был нанесен удар по промышленному объекту, то это означает, что данное предприятие использовалось в военных целях.


Ранее российские вооруженные силы нанесли ракетные удары по авиационному заводу в Харькове. На этом предприятии производили беспилотные летательные аппараты, которые затем использовались ВСУ для разведки и ударов по российской армии. Позже сообщалось о взрывах в Купянском районе Харьковской области. Также взрывы звучали в Одессе, воздушную тревогу объявляли в Киевской и Днепропетровской областях Украины.
Использованы фотографии:
Telegram/ОК Север
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8 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:25
    +9
    Кстати, это говорит, что забеги российских самолетов с ударами по локаторам начали давать эффект
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 20:40
      0
      Ну так это стандартная тактика подавления ПВО. самолеты в несколько эшелонов, первый эшелон работают по целям второй третий и может быть четвертый уже и по целям и по проснувшемуся ПВО.
      как правило у самолетов больше шансов. ибо ракета сама находит радары.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:25
    +3
    Фотографиями удовлетворен !! Продолжайте мужики мочить !
    Нужно было еще раз повторно ,как любят бандеровщина по городам Донбасс
    Хот Док укарине ,Байдену слава ))))
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:31
    0
    На лицах рабочих написано, что это не та работа о которой мечталось. И что работы будет много. Зато без работы не останутся.
    Ещё молодёжи не видать
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:36
    0
    Другие успешные воздействия на вашу промышленную инфраструктуру
  5. Orso
    Orso Сегодня, 20:41
    +1
    Хороший признак, если наши стали бить с самолетов по объектам в приграничных областях. ПВО по-тихоньку проседает. Надо "торопиться неспеша".
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 21:19
    0
    Спешить, спешить нужно!
    В пакете поставок вооружения Украине, чёртова туча средств ПВО.
  7. azkolt
    azkolt Сегодня, 21:22
    0
    Да, сегодня много летало!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,